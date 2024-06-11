В 2022 году Рыбинск стал литературным городом России, а в 2023 здесь открылся литературный музей. Прогулка по историческим улочкам и обновлённому бульвару позволит окунуться в атмосферу прошлого.
Вдохновляющие берега Черёмухи и
Вдохновляющие берега Черёмухи и
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в литературную историю Рыбинска
- 🏛️ Посещение уникального литературного музея
- 🌳 Прогулка по живописным улочкам и бульварам
- 🖋️ Узнаете о жизни и творчестве известных писателей
- 📜 Интересные факты и истории о знаменитых личностях
Что можно увидеть
- Дома Льва Ошанина и Алексея Суркова
- Места, описанные Максимом Горьким и Александром Куприным
- Рыбинский порт
- Моторостроительный завод
- Хлебная биржа
- Музей «Литературный город»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На литературной тропе мы увидим дома, где жили Лев Ошанин, автор песен «Пусть всегда будет солнце» и «Эх, дороги, пыль да туман», и Алексей Сурков, написавший фронтовую песню «В землянке»
- Посетим места, описанные в произведениях Максима Горького и Александра Куприна, которые также бывали в Рыбинске
- Вспомним, как Владимир Гиляровский был бурлаком и крючником в рыбинском порту, Александр Солженицын работал в шарашке при моторостроительном заводе, а Иван Аксаков спекулировал мукой на хлебной бирже и увидел в Рыбинске слона
- Выясним, зачем земляки воровали пальто Льва Ошанина, как слепой парализованный человек может стать известным писателем и почему в Рыбинске очень любил бывать Иоанн Кронштадский
Посещение музея «Литературный город»
Музей расположен в здании бывшей гостиницы «Столбы», где останавливались Островский, Салтыков-Щедрин, Успенский, Короленко, Фурманов и другие крупные писатели во время своих приездов в Рыбинск. Я опишу, как мы с соучредителем его создавали, как определяли концепцию и наполняли залы. Расскажу, чем живёт нынешний литературный Рыбинск и какие мероприятия проводятся в музее.
Организационные детали
- Посещение музея и экскурсия по экспозиции включены в стоимость
- Около 50-60 минут займёт литературная прогулка по историческому центру, 30-40 минут — экскурсия по музею
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле памятника Ушакову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 1924 туристов
Меня зовут Александр, я родился и вырос в Рыбинске. Получил высшее экономическое образование, закончил аспирантуру — после восьми лет учебы вернулся в родной город. В июне 2023 года прошёл государственнуюЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рыбинска
Похожие экскурсии из Рыбинска
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Знакомьтесь, Рыбинск: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.