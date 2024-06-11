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Волги, дома, где жили Лев Ошанин и Алексей Сурков, места, описанные в произведениях Максима Горького и Александра Куприна - всё это ждёт вас на экскурсии.



Вы узнаете, как Владимир Гиляровский был бурлаком, Александр Солженицын работал в шарашке, а Иван Аксаков спекулировал мукой.



Также посетите музей "Литературный город", расположенный в здании бывшей гостиницы "Столбы", где останавливались Островский, Салтыков-Щедрин и другие писатели. Экскурсия включает посещение музея и прогулку по историческому центру Рыбинска