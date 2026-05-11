Во время прогулки по центру вы увидите нарядные купеческие кварталы, Красную площадь, старейшую улицу Крестовую, Спасо-Преображенский собор и знаменитый «музей вывесок» под открытым небом.
Узнаете, как Рыбная слобода стала главной хлебной биржей Российской империи, почему город называли богоспасаемым и как купеческие пожертвования повлияли на культуру и образование.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Нарядные кварталы исторического центра Рыбинска
- Красную площадь — сердце города и место бурлацких наймов
- Спасо-Преображенский кафедральный собор и одну из самых высоких колоколен в России
- Самую высокую пожарную каланчу в стране, усадьбу купца Н. М. Журавлёва и старейшую улицу Крестовую
- Памятники адмиралу Ушакову, поэту Ошанину, Людвигу Нобелю и Остапу Бендеру
- Место, где располагались гостиница «Эрмитаж» и ресторан «Сан-Ремо»
- Никольскую часовню и другие знаковые городские символы
- Музей вывесок под открытым небом — уникальную атмосферу старого Рыбинска
В простом и нескучном формате с удовольствием расскажу о городе, в котором я вырос и который очень люблю.
Вы узнаете:
- Как Рыбная слобода стала главной хлебной биржей Российской империи
- Что означало понятие «богоспасаемый город»
- Почему в 2004 году город «постарел» сразу на 700 лет
- Кто и как построил главный городской храм
- А также о судьбах купеческих семей и известных людей, связанных с Рыбинском
Организационные детали
- Для компании от 6 до 10 человек доплата за каждого составит 600 ₽
- Можно провести экскурсию на автомобиле — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Бурлаку
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и свяжитесь с гидом. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 123 туристов
Рад знакомству, уважаемые путешественники и коллекционеры новых впечатлений! Я родился и вырос в историческом центре Рыбинска. Получил высшее образование (МОГИФК) и аттестацию гида. Знаю английский язык и немного французский. Всегда интересовался историей нашего города, который очень люблю. Со мной вы увидите весь исторический центр с его завораживающей архитектурой 18-20 вв., которую создавали гении той эпохи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Большое спасибо Сергею за замечательную и очень душевную экскурсию! В центре сейчас идут работы по строительству пешеходной зоны в исторической части города. Но это не помешало восхищаться городом и очень
Сергей
Ответ организатора:
Мария спасибо огромное 🙏Очень рад, что Вам понравилось🙌Приезжайте, буду вас ждать 🙌🙌🙌
Ю
Большое спасибо Сергею за увлекательную экскурсию-знакомство с Рыбинском. После бронирования пешеходной экскурсии связались с Сергеем и он любезно согласился провести нам экскурсию на автомобиле. Почти за 3 часа мы увидели
Сергей
Ответ организатора:
Юлия, спасибо огромное 🙏 🙏 🙏 С вами было очень комфортно, как с родными🙌
М
Сергей, спасибо Вам большое за чудесную экскурсию!
Такая интересная, легкая и добрая встреча у нас получилась, будто гуляли со своим старым другом!
Отдельное спасибо за Ваше терпение, с таким теплом воспринимать наши
Сергей
Ответ организатора:
Марианна спасибо огромное 🙏🙏🙏это было взаимно 🙌
Ю
Сергей, добрый день!
Благодарим Вас от всей нашей компании за проведенную экскурсию. Было интересно и познавательно, а также легко с Вами в общении. По итогу экскурсии для себя отменили, что хотелось
Сергей
Ответ организатора:
Юлия, спасибо большое за отзыв и пожелания🙌
О
Благодарим Сергея за интересную и содержательную экскурсию! Было информативно и без перегруженности сведений. Исторические даты, события - все рассказано доступно и понятно, трепетное отношение к своему любимому городу чуствуется во
Сергей
Ответ организатора:
Оксана, спасибо огромное 🙏 Обязательно приезжайте ещё 🙌
Спасибо Сергею за чудесную экскурсию! Очень душевно прогулялись, ощущение было как будто сто лет знакомы! И самое главное - с городом обязательно нужно знакомиться, без этого простая прогулка не даст никакой информации. История, старинные фотографии, юмор - было всё. И да, кажется Сергей знает ответы на все вопросы! Спасибо огромное! Всё прошло замечательно! Смело рекомендую
Сергей
Ответ организатора:
Елена спасибо огромное 🙏 С вами было невероятно комфортно, действительно, как будто мы очень давно знакомы. Приезжайте ещё🙌🙌🙌🙌🙌🙌
