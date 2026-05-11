Рыбинск - путешествие во времени

От Рыбной слободы к столице бурлаков и купцов
Во время прогулки по центру вы увидите нарядные купеческие кварталы, Красную площадь, старейшую улицу Крестовую, Спасо-Преображенский собор и знаменитый «музей вывесок» под открытым небом.

Узнаете, как Рыбная слобода стала главной хлебной биржей Российской империи, почему город называли богоспасаемым и как купеческие пожертвования повлияли на культуру и образование.
5
12 отзывов
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Нарядные кварталы исторического центра Рыбинска
  • Красную площадь — сердце города и место бурлацких наймов
  • Спасо-Преображенский кафедральный собор и одну из самых высоких колоколен в России
  • Самую высокую пожарную каланчу в стране, усадьбу купца Н. М. Журавлёва и старейшую улицу Крестовую
  • Памятники адмиралу Ушакову, поэту Ошанину, Людвигу Нобелю и Остапу Бендеру
  • Место, где располагались гостиница «Эрмитаж» и ресторан «Сан-Ремо»
  • Никольскую часовню и другие знаковые городские символы
  • Музей вывесок под открытым небом — уникальную атмосферу старого Рыбинска

В простом и нескучном формате с удовольствием расскажу о городе, в котором я вырос и который очень люблю.

Вы узнаете:

  • Как Рыбная слобода стала главной хлебной биржей Российской империи
  • Что означало понятие «богоспасаемый город»
  • Почему в 2004 году город «постарел» сразу на 700 лет
  • Кто и как построил главный городской храм
  • А также о судьбах купеческих семей и известных людей, связанных с Рыбинском

Организационные детали

  • Для компании от 6 до 10 человек доплата за каждого составит 600 ₽
  • Можно провести экскурсию на автомобиле — подробности в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Бурлаку
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 123 туристов
Рад знакомству, уважаемые путешественники и коллекционеры новых впечатлений! Я родился и вырос в историческом центре Рыбинска. Получил высшее образование (МОГИФК) и аттестацию гида. Знаю английский язык и немного французский. Всегда интересовался историей нашего города, который очень люблю. Со мной вы увидите весь исторический центр с его завораживающей архитектурой 18-20 вв., которую создавали гении той эпохи.

Отзывы и рейтинг

Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
2
1
М
Большое спасибо Сергею за замечательную и очень душевную экскурсию! В центре сейчас идут работы по строительству пешеходной зоны в исторической части города. Но это не помешало восхищаться городом и очень
хочется приехать еще раз, чтобы посмотреть, что получится в результате. После пешеходной прогулки Сергей провез нас на машине по городу и на берег водохранилища! Мы получили огромное удовольствие от общения и грандиозных видов.
Обязательно приедем еще раз!

Сергей
Ответ организатора:
Мария спасибо огромное 🙏Очень рад, что Вам понравилось🙌Приезжайте, буду вас ждать 🙌🙌🙌
Ю
Большое спасибо Сергею за увлекательную экскурсию-знакомство с Рыбинском. После бронирования пешеходной экскурсии связались с Сергеем и он любезно согласился провести нам экскурсию на автомобиле. Почти за 3 часа мы увидели
не только центр города и нарядную набережную, но и другие колоритные здания в черте города, а также съездили на берег рыбинского "моря", насладившись изумительной красотой заката. Вся экскурсия сопроврждалась увлекательным рассказом Сергея о городе и интересных фактов, связанных с ним. В завершении остановились на смотровой площадке, полюбовавшись красотой набережной и Спасо-Преображенского собора. 3 часа пролетели незаметно и захотелось вернуться еще раз в этот город.

Сергей
Ответ организатора:
Юлия, спасибо огромное 🙏 🙏 🙏 С вами было очень комфортно, как с родными🙌
М
Сергей, спасибо Вам большое за чудесную экскурсию!
Такая интересная, легкая и добрая встреча у нас получилась, будто гуляли со своим старым другом!
Отдельное спасибо за Ваше терпение, с таким теплом воспринимать наши
многочисленные вопросы-отдельный вид искусства!
Со всей уверенностью могу заявить, что Вы человек, который искренне любит своё дело, с душой рассказывает о своем родном городе, дополняя этот самый рассказ историями из своей жизни, которые наглядно дают понять, как устроен город и его быт!
Будем ждать от Вас новых, таких же интересных, маршрутов! С удовольствием вернемся в Рыбинск! 🤗

Сергей
Ответ организатора:
Марианна спасибо огромное 🙏🙏🙏это было взаимно 🙌
Ю
Сергей, добрый день!
Благодарим Вас от всей нашей компании за проведенную экскурсию. Было интересно и познавательно, а также легко с Вами в общении. По итогу экскурсии для себя отменили, что хотелось
бы побольше двигаться/ходить, не стоять долго на набережной в непогоду, и добавить вовлеченности детей в программу (заранее уведомляли о присутствии детей с указанием возраста. Возможно нам самим нужно было сообщить о своих ожиданиях). За уделенные нам 2.5 часа благодарим Вас, но хотелось бы знать заранее, если за сверхвремя (больше заложенного программой) Вы планируете получить сумму выше оговоренной ранее (не делать прозрачных намеков). В остальном всё хорошо и экскурсию рекомендуем.

Сергей
Ответ организатора:
Юлия, спасибо большое за отзыв и пожелания🙌
О
Благодарим Сергея за интересную и содержательную экскурсию! Было информативно и без перегруженности сведений. Исторические даты, события - все рассказано доступно и понятно, трепетное отношение к своему любимому городу чуствуется во
всем. От этого рассказ приобретает особый окрас.
Надемся, что еще не раз приедем в Рыбинск и обязательно послушаем Сергея! Еще так много всего интересного, за одну встречу такой насыщенный историей интереснейший город не охватить!

Ответ организатора:
Оксана, спасибо огромное 🙏 Обязательно приезжайте ещё 🙌
Елена
Спасибо Сергею за чудесную экскурсию! Очень душевно прогулялись, ощущение было как будто сто лет знакомы! И самое главное - с городом обязательно нужно знакомиться, без этого простая прогулка не даст никакой информации. История, старинные фотографии, юмор - было всё. И да, кажется Сергей знает ответы на все вопросы! Спасибо огромное! Всё прошло замечательно! Смело рекомендую
Ответ организатора:
Елена спасибо огромное 🙏 С вами было невероятно комфортно, действительно, как будто мы очень давно знакомы. Приезжайте ещё🙌🙌🙌🙌🙌🙌
