2 день

Экскурсия по Рыбинску и Ярославлю. Спасо-Преображенский монастырь. Мастер-класс

Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по г. Рыбинску.

Город, который удивляет. Тихая «провинция»? Как бы не так.

Рыбинск — это:

бурлацкая столица и «поле деятельности» братьев Нобелей;

родина создателей «Голливуда»;

место, где построена Рыбинская ГЭС и возникло крупнейшее водохранилище России.

Увидите старую и новую Хлебную Биржу, волжскую набережную, Спасо-Преображенский собор, памятник бурлаку и… Остапу Бендеру с беспризорником из фильма Гайдая «12 стульев». Да-да, часть съёмок проходила именно здесь.

Жемчужина — улица Крестовая. Практически нетронутая дореволюционная застройка, «музей старинной вывески под открытым небом», купеческие фасады.

Посещение Музея «Новогодние истории».

Более 5 000 экспонатов, рассказывающих, как встречали Рождество и Новый год:

в купеческих гостиных с самоварами и восковыми свечами;

в землянках в годы Великой Отечественной;

на борту космического корабля;

на детском утреннике с бумажными снежинками;

в кадре той самой «Иронии судьбы».

Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки своими руками. Той самой, которую потом повесите на свою ёлку, и каждый год будете вспоминать эту поездку.

Обед.

Отправление в г. Ярославль.

Обзорная экскурсия по г. Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.

В программе:

увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;

– место, откуда начинался Ярославль; пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор ;

; восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка );

(одна из которых – ); послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII веке был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Отправление в г. Москву.

22:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).

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