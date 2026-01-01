Фестиваль Дедов Морозов в Ярославской области

Помните то самое чувство? Сияет ёлка, пахнет мандаринами, а завтра точно случится что-то хорошее? Мы приглашаем Вас вернуться туда не на один вечер у телевизора, а на два дня, наполненных
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праздником и тёплыми встречами.

Главным событием тура станет фестиваль «НаШествие Дедов Морозов» с карнавальной колонной сказочных персонажей, рождественской ярмаркой, концертами, главной ёлкой и световым шоу.

А ещё прогуляемся по историческому Рыбинску и Крестовой улице, посетим музей «Новогодние истории», где создадим собственную ёлочную игрушку, а в Ярославле увидим Волжскую набережную, объекты ЮНЕСКО и Спасо-Преображенский монастырь.

Фестиваль Дедов Морозов в Ярославской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фестиваль Дедов Морозов в Ярославской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Фестиваль Дедов Морозов в Ярославской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов»

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Отправление на автобусе в г. Рыбинск.

Впереди у нас событие, которое уже 15 лет собирает тысячи людей, желающих снова стать детьми.

Создавать новогоднее настроение в середине декабря давно стало рыбинской традицией. Она родилась в 2009 году с фотосессии 25 Дедов Морозов. С тех пор количество участников выросло до нескольких тысяч человек!

Обед.

Размещение в гостинице в г. Рыбинске.

Свободное время.

Участие в фестивале «НаШествие Дедов Морозов».

Рождественская ярмарка, зимние забавы, яркие творческие номера, зажжение самой большой новогодней елки города - так рождается настоящее чудо.

В карнавальной колонне идут сотни Дедов Морозов и других сказочных персонажей: Снегурочек, снеговиков, ёлочек.

Возглавляет шествие главный Дед Мороз из Великого Устюга. Среди гостей бывают и другие персонажи, например, татарский зимний дед Кыш Бабай или Мороз-воевода из Карабихи. Не забывайте, принять участие может каждый!

Помимо шествия в программе фестиваля:

  • выставка украшенных автомобилей («Новогоднее автоНашествие»);
  • торжественное зажжение огней на главной ёлке города;
  • концерт творческих коллективов;
  • подведение итогов конкурса на лучший карнавальный костюм «Зимний шик»;
  • световое шоу;
  • автофлешмоб в финале праздника.

Обращаем внимание! Трансфер к фестивальным площадкам не осуществляется.

Встреча группы. Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов»Встреча группы. Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов»Встреча группы. Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов»Встреча группы. Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по Рыбинску и Ярославлю. Спасо-Преображенский монастырь. Мастер-класс

Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по г. Рыбинску.

Город, который удивляет. Тихая «провинция»? Как бы не так.

Рыбинск — это:

  • бурлацкая столица и «поле деятельности» братьев Нобелей;
  • родина создателей «Голливуда»;
  • место, где построена Рыбинская ГЭС и возникло крупнейшее водохранилище России.

Увидите старую и новую Хлебную Биржу, волжскую набережную, Спасо-Преображенский собор, памятник бурлаку и… Остапу Бендеру с беспризорником из фильма Гайдая «12 стульев». Да-да, часть съёмок проходила именно здесь.

Жемчужина — улица Крестовая. Практически нетронутая дореволюционная застройка, «музей старинной вывески под открытым небом», купеческие фасады.

Посещение Музея «Новогодние истории».

Более 5 000 экспонатов, рассказывающих, как встречали Рождество и Новый год:

  • в купеческих гостиных с самоварами и восковыми свечами;
  • в землянках в годы Великой Отечественной;
  • на борту космического корабля;
  • на детском утреннике с бумажными снежинками;
  • в кадре той самой «Иронии судьбы».

Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки своими руками. Той самой, которую потом повесите на свою ёлку, и каждый год будете вспоминать эту поездку.

Обед.

Отправление в г. Ярославль.

Обзорная экскурсия по г. Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.

В программе:

  • увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;
  • пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
  • восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка);
  • послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII веке был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Отправление в г. Москву.

22:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Экскурсия по Рыбинску и Ярославлю. Спасо-Преображенский монастырь. Мастер-классЭкскурсия по Рыбинску и Ярославлю. Спасо-Преображенский монастырь. Мастер-классЭкскурсия по Рыбинску и Ярославлю. Спасо-Преображенский монастырь. Мастер-классЭкскурсия по Рыбинску и Ярославлю. Спасо-Преображенский монастырь. Мастер-класс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Виконда», г. Рыбинск (2 человека в номере).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа питания, в руб:

Только завтракЗавтрак и обеды
15 19016 990

Доплата за одноместное размещение – 3 000 руб.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Виконда»

1 ночь

Сочетание высокого уровня комфорта, провинциальных цен и приятного/уместного сервиса пришлось по душе постояльцам: 87 % гостей возвращаются в отель.

Номера различной категории: стандарт, люкс, апартаменты, номера для людей с ограниченными возможностями — 93 комфортабельных номера, оборудованных по европейским стандартам.

Комфортабельные номера отеля выполнены в классическом стиле, каждый из номеров оснащен удобной мебелью и современной техникой. В ванной комнате есть мягкий халат и пушистые полотенца.

Отель «Виконда»Отель «Виконда»Отель «Виконда»Отель «Виконда»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице: 1 ночь
  • Питание по программе тура по выбранному тарифу: 1 завтрак или 1 завтрак + 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Услуги гида-сопровождающего и информационная поддержка на маршруте
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 3 000 руб
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Питание, не включенное в программу: завтрак в 1 день, ужины
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные, а также замена гостиницы на той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом (услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место).
  6. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  7. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  8. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Рыбинска

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