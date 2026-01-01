Программа тура по дням
Встреча группы. Фестиваль «НаШествие Дедов Морозов»
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
Отправление на автобусе в г. Рыбинск.
Впереди у нас событие, которое уже 15 лет собирает тысячи людей, желающих снова стать детьми.
Создавать новогоднее настроение в середине декабря давно стало рыбинской традицией. Она родилась в 2009 году с фотосессии 25 Дедов Морозов. С тех пор количество участников выросло до нескольких тысяч человек!
Обед.
Размещение в гостинице в г. Рыбинске.
Свободное время.
Участие в фестивале «НаШествие Дедов Морозов».
Рождественская ярмарка, зимние забавы, яркие творческие номера, зажжение самой большой новогодней елки города - так рождается настоящее чудо.
В карнавальной колонне идут сотни Дедов Морозов и других сказочных персонажей: Снегурочек, снеговиков, ёлочек.
Возглавляет шествие главный Дед Мороз из Великого Устюга. Среди гостей бывают и другие персонажи, например, татарский зимний дед Кыш Бабай или Мороз-воевода из Карабихи. Не забывайте, принять участие может каждый!
Помимо шествия в программе фестиваля:
- выставка украшенных автомобилей («Новогоднее автоНашествие»);
- торжественное зажжение огней на главной ёлке города;
- концерт творческих коллективов;
- подведение итогов конкурса на лучший карнавальный костюм «Зимний шик»;
- световое шоу;
- автофлешмоб в финале праздника.
Обращаем внимание! Трансфер к фестивальным площадкам не осуществляется.
Экскурсия по Рыбинску и Ярославлю. Спасо-Преображенский монастырь. Мастер-класс
Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Рыбинску.
Город, который удивляет. Тихая «провинция»? Как бы не так.
Рыбинск — это:
- бурлацкая столица и «поле деятельности» братьев Нобелей;
- родина создателей «Голливуда»;
- место, где построена Рыбинская ГЭС и возникло крупнейшее водохранилище России.
Увидите старую и новую Хлебную Биржу, волжскую набережную, Спасо-Преображенский собор, памятник бурлаку и… Остапу Бендеру с беспризорником из фильма Гайдая «12 стульев». Да-да, часть съёмок проходила именно здесь.
Жемчужина — улица Крестовая. Практически нетронутая дореволюционная застройка, «музей старинной вывески под открытым небом», купеческие фасады.
Посещение Музея «Новогодние истории».
Более 5 000 экспонатов, рассказывающих, как встречали Рождество и Новый год:
- в купеческих гостиных с самоварами и восковыми свечами;
- в землянках в годы Великой Отечественной;
- на борту космического корабля;
- на детском утреннике с бумажными снежинками;
- в кадре той самой «Иронии судьбы».
Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки своими руками. Той самой, которую потом повесите на свою ёлку, и каждый год будете вспоминать эту поездку.
Обед.
Отправление в г. Ярославль.
Обзорная экскурсия по г. Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом.
В программе:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка);
- послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII веке был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Отправление в г. Москву.
22:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Виконда», г. Рыбинск (2 человека в номере).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа питания, в руб:
|Только завтрак
|Завтрак и обеды
|15 190
|16 990
Доплата за одноместное размещение – 3 000 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Виконда»
Сочетание высокого уровня комфорта, провинциальных цен и приятного/уместного сервиса пришлось по душе постояльцам: 87 % гостей возвращаются в отель.
Номера различной категории: стандарт, люкс, апартаменты, номера для людей с ограниченными возможностями — 93 комфортабельных номера, оборудованных по европейским стандартам.
Комфортабельные номера отеля выполнены в классическом стиле, каждый из номеров оснащен удобной мебелью и современной техникой. В ванной комнате есть мягкий халат и пушистые полотенца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице: 1 ночь
- Питание по программе тура по выбранному тарифу: 1 завтрак или 1 завтрак + 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Услуги гида-сопровождающего и информационная поддержка на маршруте
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 3 000 руб
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Питание, не включенное в программу: завтрак в 1 день, ужины
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще необходимо знать о туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные, а также замена гостиницы на той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом (услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место).
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.