2 день

Экскурсия в Рыбинске на выбор. Отъезд в Москву

09:15 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

10:15 Знакомство с удивительным и гостеприимным городом, уголком Петербурга и столицей бурлаков.

Во время пешеходной экскурсии Вы прогуляетесь по живописной набережной города, посетите Спасо-Преображенский собор, увидите Старую и Новую Хлебные биржи, прогуляетесь и узнаете историю Красной торговой площади, увидите памятники уроженцам города.

Гуляя по истории купеческого городка, многие из вас узнают в нем тот самый «Город Н» Леонида Гайдая.

13:00 Экскурсия на выбор:

1. Музей «Новогодние истории»:

Вы познакомитесь с историей елочной игрушки в России и Германии, начиная с XIX века. В фондах музея собрано более 15 000 уникальных экспонатов:

винтажные елочные игрушки из стекла и картона (знаменитый советский картонаж и дрезденские);

редкие ватные игрушки и стеклянные бусы;

коллекция продукции немецкой фабрики «Лауша»;

Дед Морозы и Снегурочки разных эпох;

исторические новогодние открытки, фотографии и предметы быта.

Это уникальное место, где хранится искусство и душа новогодней игрушки.

Вы примете участие в мастер-классе, где распишете деревянную елочную игрушку из бука. Вернувшись из путешествия, украсите свою новогоднюю ёлку.

ИЛИ

2. Пивоваренный завод «Богемия» Ивана Дурдина:

Вы погрузитесь в историю империи пивоваров Дурдиных и их связи с Рыбинском. Узнаете, как питерские пивовары оказались в провинциальном городе и почему здесь остались. Познаете тонкости технологии дореволюционного пивоварения, услышите, какое пиво любил Александр Второй.

Завершится экскурсия дегустацией фирменных напитков.

14:30 Свободное время для посещения сувенирных лавок и фирменных магазинов местной продукции.

15:20 Обед по-рыбински в ресторане города.

16:00 Отправление в Москву.

22:30 Ориентировочное время прибытия к месту посадки.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160