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Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы

Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
Погрузитесь в зимнюю сказку в Рыбинске на грандиозном фестивале «Нашествие Дедов Морозов» с красочным карнавальным шествием, световым шоу и праздничными концертами, которые подарят атмосферу волшебства и новогоднего чуда.

Вас ожидают очарование
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старинного купеческого города, новогодние ярмарки, а затем сможете выбрать посещение музея «Новогодние истории» с мастер-классом по росписи ёлочной игрушки или экскурсию на легендарный пивоваренный завод с дегустацией фирменных напитков. К туру можно присоединиться на своем автомобиле.

Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске. Автобусный тур из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске. Автобусный тур из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске. Автобусный тур из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Сбор группы в Москве. Переезд в Рыбинск. Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов»

06:40 Сбор группы: метро «Речной вокзал», выход из метро в сторону парка Дружбы. Ул. Флотская, дом 1 (7 минут от метро по парку).

06:50Отправление из Москвы.

09:30 Техническая остановка.

13:00 Прибытие в Рыбинск.

Обед.

14:00 Размещение в гостинице, подготовка к фестивалю.

15:00 Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов» — это грандиозное событие, где каждый может стать волшебником в красном. Рождественская ярмарка, зимние забавы, яркие творческие номера, фейерверки и зажжение самой большой новогодней елки города — так рождается настоящее чудо.

В карнавальной колонне идут сотни Дедов Морозов и других сказочных персонажей: Снегурочек, снеговиков, ёлочек. Возглавляет шествие главный Дед Мороз из Великого Устюга. Среди гостей бывают и другие персонажи, например, татарский зимний дед Кыш Бабай или Мороз-воевода из Карабихи.

Ориентировочная программа карнавала:

  • 14:50 открытие выставки «Новогоднее автонашествие»;
  • 16:00 начало шествия новогодней колонны по улице Крестовой. В
    праздничном строю Дедов Морозов примут участие представители городов,
    входящих в национальный турмаршрут «Золотое кольцо России» — Владимира,
    Углича, Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля;
  • 16:50-18:00 большое новогоднее представление на площади Дерунова,
    зажжение огней на главной елке, открытие ледового катка;
  • 18:30 световое шоу на Волжской набережной;
  • 19:00 концертная программа.

Вы увидите невероятный парад, пронизанный духом праздника, и зарядитесь прекрасным новогодним настроением.

Сбор группы в Москве. Переезд в Рыбинск. Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов»Сбор группы в Москве. Переезд в Рыбинск. Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов»Сбор группы в Москве. Переезд в Рыбинск. Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов»Сбор группы в Москве. Переезд в Рыбинск. Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в Рыбинске на выбор. Отъезд в Москву

09:15 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

10:15 Знакомство с удивительным и гостеприимным городом, уголком Петербурга и столицей бурлаков.

Во время пешеходной экскурсии Вы прогуляетесь по живописной набережной города, посетите Спасо-Преображенский собор, увидите Старую и Новую Хлебные биржи, прогуляетесь и узнаете историю Красной торговой площади, увидите памятники уроженцам города.

Гуляя по истории купеческого городка, многие из вас узнают в нем тот самый «Город Н» Леонида Гайдая.

13:00 Экскурсия на выбор:

1. Музей «Новогодние истории»:

Вы познакомитесь с историей елочной игрушки в России и Германии, начиная с XIX века. В фондах музея собрано более 15 000 уникальных экспонатов:

  • винтажные елочные игрушки из стекла и картона (знаменитый советский картонаж и дрезденские);
  • редкие ватные игрушки и стеклянные бусы;
  • коллекция продукции немецкой фабрики «Лауша»;
  • Дед Морозы и Снегурочки разных эпох;
  • исторические новогодние открытки, фотографии и предметы быта.

Это уникальное место, где хранится искусство и душа новогодней игрушки.

Вы примете участие в мастер-классе, где распишете деревянную елочную игрушку из бука. Вернувшись из путешествия, украсите свою новогоднюю ёлку.

ИЛИ

2. Пивоваренный завод «Богемия» Ивана Дурдина:

Вы погрузитесь в историю империи пивоваров Дурдиных и их связи с Рыбинском. Узнаете, как питерские пивовары оказались в провинциальном городе и почему здесь остались. Познаете тонкости технологии дореволюционного пивоварения, услышите, какое пиво любил Александр Второй.

Завершится экскурсия дегустацией фирменных напитков.

14:30 Свободное время для посещения сувенирных лавок и фирменных магазинов местной продукции.

15:20 Обед по-рыбински в ресторане города.

16:00 Отправление в Москву.

22:30 Ориентировочное время прибытия к месту посадки.

Экскурсия в Рыбинске на выбор. Отъезд в МосквуЭкскурсия в Рыбинске на выбор. Отъезд в МосквуЭкскурсия в Рыбинске на выбор. Отъезд в МосквуЭкскурсия в Рыбинске на выбор. Отъезд в Москву
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице в Рыбинске в шаговой доступности от центра города и главных достопримечательностей в номерах разных категорий.

Два корпуса гостиницы расположены в трех минутах (пешком) друг от друга.

Завтраки накрываются в каждом корпусе.

Сбор на экскурсии проводится от корпуса «На Введенской»

Варианты проживания

Гостиница «На Введенской»

1 ночь

Гостиница «На Введенской» расположена в Рыбинске.

Номерной фонд представлен категориями с двумя или одной большой кроватью. Также к услугам собственная ванная. Каждый номер оснащен телевизором и телефоном.

Позавтракать можно в уютном кафе, которое принимает гостей с 6 до 23 часов.

В непосредственной близости находятся такие места как — Соборная площадь, Спасо-Преображенский собор, Рыбинский музей-заповедник и Драматический театр.

Гостиница «На Введенской»Гостиница «На Введенской»Гостиница «На Введенской»Гостиница «На Введенской»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «На Казанской»

1 ночь

Гостиница «На Казанской» находится в Ярославской области в Рыбинске. Своим гостям она предлагает не только отличное обслуживание опытным персоналом, но и спектр услуг, который поспособствует более спокойному отдыху.

Номера различаются по стоимости и вместительности, в некоторых размещается до четырех человек. Вы можете воспользоваться специальной комнатой, в которой хранятся гладильные принадлежности.

Сытные и питательные завтраки накрываются по утрам в кафе, а что еще надо для того, чтобы войти в этот день полными сил и хорошего настроения.

Недалеко от отеля располагаются пара музеев, драматический театр и памятник водопроводчику. До остальных достопримечательностей Вы доберетесь на маршрутном такси или автобусах.

Гостиница «На Казанской»Гостиница «На Казанской»Гостиница «На Казанской»Гостиница «На Казанской»Гостиница «На Казанской»Гостиница «На Казанской»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание туристическим автобусом высокого класса (фиксированная рассадка)
  • Размещение в гостинице с удобствами: 1 ночь
  • Питание: 1 завтрак, 2 обеда
  • Работа гида и сопровождающий на всем маршруте
  • Экскурсионная и развлекательная программа (включая входные билеты): пешеходная экскурсия в Рыбинске, Спасо-Преображенский собор, посещение фестиваля, экскурсия во 2 день на выбор, праздничный сувенир
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д-билеты до Москвы и обратно
  • Завтрак в 1 день, ужины
  • Доплата за одноместное размещение
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Флотская улица, 1
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Если вы отправляетесь на нашем автобусе из Москвы, рекомендуем взять с собой воду и перекус в дорогу. Сразу по прибытию в Рыбинск вас ждет сытный обед.

Личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно.

Для прогулок вам понадобится:

  • теплая одежда, так как на улице мы проведем много времени;
  • для карнавального шествия вможно взять наряд для ярких фотографий на долгую память. Каждому гостю мы выдадим новогодний колпак.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности размещения?
  1. Для проживания доступны: двухместные номера с одной большой или двумя раздельными кроватями, двухкомнатные номера для проживания 3-х или 4-х человек (в одной комнате одна большая кровать или две раздельные, во второй комнате двухспальный диван); однокомнатные номера для проживания 3-х человек (диван + двухспальная кровать), одноместные номера с одной большой кроватью.
  2. Отели трехэтажные и не имеют лифтов. Если у Вас есть проблемы с суставами, то просим при бронировании указать данную информацию, что бы мы оформили проживание на первом этаже.
  3. Фены, чайник, утюг, а также микроволновая печь предоставляются по запросу на ресепшн, тапочек в номерах нет.
  4. Во всех номерах есть просторный и чистый санузел со средствами личной гигиены (мыло, шампунь, зубной набор). Есть телевизор и Wi-Fi.
Как добраться участникам из Санкт-Петербурга?
  • двухэтажный поезд №043А отправляется из Санкт-Петербурга в пятницу в 22:10 и прибывает в Рыбинск в субботу в 06:53;
  • фирменный поезд №045 отправляется из Рыбинска в 22:05 и прибывает в Санкт – Петербург в понедельник в 08:00.

Дополнительно возможно оформить ранний заезд под запрос.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
  2. При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
  3. Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от Компании ситуациями.
  4. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  5. Максимальное время ожидания при отправлении автобуса из Москвы составляет 10 минут.
  6. Распитие алкогольных напитков и шумное поведение в автобусе запрещено!
  7. На экскурсиях просим уважительно и внимательно слушать гида, не опаздывать. Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине, оплата за экскурсию не возвращается.
  8. Контакты сопровождающего будут направлены за 2-3 дня до заезда и сформирован чат в доступном мессенджере.
  9. Обязательно просим информировать об ограничении в питании.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Рыбинска

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