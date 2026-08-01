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Программа тура по дням
Сбор группы в Москве. Переезд в Рыбинск. Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов»
06:40 Сбор группы: метро «Речной вокзал», выход из метро в сторону парка Дружбы. Ул. Флотская, дом 1 (7 минут от метро по парку).
06:50Отправление из Москвы.
09:30 Техническая остановка.
13:00 Прибытие в Рыбинск.
Обед.
14:00 Размещение в гостинице, подготовка к фестивалю.
15:00 Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов» — это грандиозное событие, где каждый может стать волшебником в красном. Рождественская ярмарка, зимние забавы, яркие творческие номера, фейерверки и зажжение самой большой новогодней елки города — так рождается настоящее чудо.
В карнавальной колонне идут сотни Дедов Морозов и других сказочных персонажей: Снегурочек, снеговиков, ёлочек. Возглавляет шествие главный Дед Мороз из Великого Устюга. Среди гостей бывают и другие персонажи, например, татарский зимний дед Кыш Бабай или Мороз-воевода из Карабихи.
Ориентировочная программа карнавала:
- 14:50 открытие выставки «Новогоднее автонашествие»;
- 16:00 начало шествия новогодней колонны по улице Крестовой. В
праздничном строю Дедов Морозов примут участие представители городов,
входящих в национальный турмаршрут «Золотое кольцо России» — Владимира,
Углича, Переславля-Залесского, Ростова Великого и Ярославля;
- 16:50-18:00 большое новогоднее представление на площади Дерунова,
зажжение огней на главной елке, открытие ледового катка;
- 18:30 световое шоу на Волжской набережной;
- 19:00 концертная программа.
Вы увидите невероятный парад, пронизанный духом праздника, и зарядитесь прекрасным новогодним настроением.
Экскурсия в Рыбинске на выбор. Отъезд в Москву
09:15 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
10:15 Знакомство с удивительным и гостеприимным городом, уголком Петербурга и столицей бурлаков.
Во время пешеходной экскурсии Вы прогуляетесь по живописной набережной города, посетите Спасо-Преображенский собор, увидите Старую и Новую Хлебные биржи, прогуляетесь и узнаете историю Красной торговой площади, увидите памятники уроженцам города.
Гуляя по истории купеческого городка, многие из вас узнают в нем тот самый «Город Н» Леонида Гайдая.
13:00 Экскурсия на выбор:
1. Музей «Новогодние истории»:
Вы познакомитесь с историей елочной игрушки в России и Германии, начиная с XIX века. В фондах музея собрано более 15 000 уникальных экспонатов:
- винтажные елочные игрушки из стекла и картона (знаменитый советский картонаж и дрезденские);
- редкие ватные игрушки и стеклянные бусы;
- коллекция продукции немецкой фабрики «Лауша»;
- Дед Морозы и Снегурочки разных эпох;
- исторические новогодние открытки, фотографии и предметы быта.
Это уникальное место, где хранится искусство и душа новогодней игрушки.
Вы примете участие в мастер-классе, где распишете деревянную елочную игрушку из бука. Вернувшись из путешествия, украсите свою новогоднюю ёлку.
ИЛИ
2. Пивоваренный завод «Богемия» Ивана Дурдина:
Вы погрузитесь в историю империи пивоваров Дурдиных и их связи с Рыбинском. Узнаете, как питерские пивовары оказались в провинциальном городе и почему здесь остались. Познаете тонкости технологии дореволюционного пивоварения, услышите, какое пиво любил Александр Второй.
Завершится экскурсия дегустацией фирменных напитков.
14:30 Свободное время для посещения сувенирных лавок и фирменных магазинов местной продукции.
15:20 Обед по-рыбински в ресторане города.
16:00 Отправление в Москву.
22:30 Ориентировочное время прибытия к месту посадки.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице в Рыбинске в шаговой доступности от центра города и главных достопримечательностей в номерах разных категорий.
Два корпуса гостиницы расположены в трех минутах (пешком) друг от друга.
Завтраки накрываются в каждом корпусе.
Сбор на экскурсии проводится от корпуса «На Введенской»
Варианты проживания
Гостиница «На Введенской»
Гостиница «На Введенской» расположена в Рыбинске.
Номерной фонд представлен категориями с двумя или одной большой кроватью. Также к услугам собственная ванная. Каждый номер оснащен телевизором и телефоном.
Позавтракать можно в уютном кафе, которое принимает гостей с 6 до 23 часов.
В непосредственной близости находятся такие места как — Соборная площадь, Спасо-Преображенский собор, Рыбинский музей-заповедник и Драматический театр.
Гостиница «На Казанской»
Гостиница «На Казанской» находится в Ярославской области в Рыбинске. Своим гостям она предлагает не только отличное обслуживание опытным персоналом, но и спектр услуг, который поспособствует более спокойному отдыху.
Номера различаются по стоимости и вместительности, в некоторых размещается до четырех человек. Вы можете воспользоваться специальной комнатой, в которой хранятся гладильные принадлежности.
Сытные и питательные завтраки накрываются по утрам в кафе, а что еще надо для того, чтобы войти в этот день полными сил и хорошего настроения.
Недалеко от отеля располагаются пара музеев, драматический театр и памятник водопроводчику. До остальных достопримечательностей Вы доберетесь на маршрутном такси или автобусах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание туристическим автобусом высокого класса (фиксированная рассадка)
- Размещение в гостинице с удобствами: 1 ночь
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Работа гида и сопровождающий на всем маршруте
- Экскурсионная и развлекательная программа (включая входные билеты): пешеходная экскурсия в Рыбинске, Спасо-Преображенский собор, посещение фестиваля, экскурсия во 2 день на выбор, праздничный сувенир
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д-билеты до Москвы и обратно
- Завтрак в 1 день, ужины
- Доплата за одноместное размещение
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Если вы отправляетесь на нашем автобусе из Москвы, рекомендуем взять с собой воду и перекус в дорогу. Сразу по прибытию в Рыбинск вас ждет сытный обед.
Личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно.
Для прогулок вам понадобится:
- теплая одежда, так как на улице мы проведем много времени;
- для карнавального шествия вможно взять наряд для ярких фотографий на долгую память. Каждому гостю мы выдадим новогодний колпак.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности размещения?
- Для проживания доступны: двухместные номера с одной большой или двумя раздельными кроватями, двухкомнатные номера для проживания 3-х или 4-х человек (в одной комнате одна большая кровать или две раздельные, во второй комнате двухспальный диван); однокомнатные номера для проживания 3-х человек (диван + двухспальная кровать), одноместные номера с одной большой кроватью.
- Отели трехэтажные и не имеют лифтов. Если у Вас есть проблемы с суставами, то просим при бронировании указать данную информацию, что бы мы оформили проживание на первом этаже.
- Фены, чайник, утюг, а также микроволновая печь предоставляются по запросу на ресепшн, тапочек в номерах нет.
- Во всех номерах есть просторный и чистый санузел со средствами личной гигиены (мыло, шампунь, зубной набор). Есть телевизор и Wi-Fi.
Как добраться участникам из Санкт-Петербурга?
- двухэтажный поезд №043А отправляется из Санкт-Петербурга в пятницу в 22:10 и прибывает в Рыбинск в субботу в 06:53;
- фирменный поезд №045 отправляется из Рыбинска в 22:05 и прибывает в Санкт – Петербург в понедельник в 08:00.
Дополнительно возможно оформить ранний заезд под запрос.
Что еще необходимо знать о туре?
- Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
- При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от Компании ситуациями.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Максимальное время ожидания при отправлении автобуса из Москвы составляет 10 минут.
- Распитие алкогольных напитков и шумное поведение в автобусе запрещено!
- На экскурсиях просим уважительно и внимательно слушать гида, не опаздывать. Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине, оплата за экскурсию не возвращается.
- Контакты сопровождающего будут направлены за 2-3 дня до заезда и сформирован чат в доступном мессенджере.
- Обязательно просим информировать об ограничении в питании.