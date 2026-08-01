Найдено 3 экскурсии в категории « Улицы и переулки » в Ржеве, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Новое Пешая 2 часа Фотопрогулка до 2 чел. Ржев: от первых упоминаний до наших дней 800 лет истории в одной прогулке Начало: Пушкинская набережная, Ржев, Тверская область, Рос... «Достаточно надеть наушники, включить аудиогид и отправиться в путешествие по улицам древнего Ржева» от 2800 ₽ за всё до 2 чел. На машине 3 часа 98 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Главные символы Ржева за 3 часа Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории «Ржеву целых восемь столетий, но гуляя по его улицам, трудно осознать многовековое прошлое — война почти стерла город с лица земли» от 10 400 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 1.5 часа Аудиогид Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города Начало: На Пушкинской набережной от 2700 ₽ за всё до 2 чел. Другие экскурсии Ржева

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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ржева. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод