Фотопрогулка
до 2 чел.
Ржев: от первых упоминаний до наших дней
800 лет истории в одной прогулке
Начало: Пушкинская набережная, Ржев, Тверская область, Рос...
«Достаточно надеть наушники, включить аудиогид и отправиться в путешествие по улицам древнего Ржева»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2800 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Главные символы Ржева за 3 часа
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
«Ржеву целых восемь столетий, но гуляя по его улицам, трудно осознать многовековое прошлое — война почти стерла город с лица земли»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от 10 400 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города
Начало: На Пушкинской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2700 ₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ржеву в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Ржеве в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ржева. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод