Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Ржева

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Ржеве, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Ржев: от первых упоминаний до наших дней
Новое
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 2 чел.
Ржев: от первых упоминаний до наших дней
800 лет истории в одной прогулке
Начало: Пушкинская набережная, Ржев, Тверская область, Рос...
«Достаточно надеть наушники, включить аудиогид и отправиться в путешествие по улицам древнего Ржева»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2800 ₽ за всё до 2 чел.
Главные символы Ржева за 3 часа
На машине
3 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Главные символы Ржева за 3 часа
Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
«Ржеву целых восемь столетий, но гуляя по его улицам, трудно осознать многовековое прошлое — война почти стерла город с лица земли»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
от 10 400 ₽ за всё до 3 чел.
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом
Пройти по главным историческим местам и узнать о прошлом и настоящем города
Начало: На Пушкинской набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 2700 ₽ за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ржеву в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ржеве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ржев: от первых упоминаний до наших дней;
  2. Главные символы Ржева за 3 часа;
  3. Девять веков на берегах Волги: прогулка по Ржеву с аудиогидом.
Сколько стоит экскурсия по Ржеву в августе 2026
Сейчас в Ржеве в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 10 400. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ржева. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод