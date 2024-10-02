Южно-Сахалинск: огни небольшого города

Увидеть главные достопримечательности с нового ракурса на вечерней автомобильной экскурсии
Приглашаем вас прокатиться по улицам небольшого, но очень уютного города! Вы оцените самое старое здание Южно-Сахалинска, очаруетесь театром им.

Чехова, посмотрите на старую и новую мэрии, побываете на самой красивой смотровой площадке и, если захотите, прокатитесь на фуникулёре. Экскурс в историю тоже будет!
5
1 отзыв
Южно-Сахалинск: огни небольшого города
Южно-Сахалинск: огни небольшого города
Южно-Сахалинск: огни небольшого города
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

  • Площадь им. Ленина — центральная площадь Южно-Сахалинска и визитная карточка города
  • Современная мэрия и мэрия периода Карафуто
  • Штаб охранных войск — самое старое здание в городе
  • Прекрасный театр им. Чехова — уникальный театр Дальнего Востока, главная сахалинская сцена
  • Памятник адмиралу Г. И. Невельскому, доказавшему, что Сахалин — это остров
  • Парк им. Гагарина — центр индустрии отдыха и развлечений в условиях природной среды
  • Площадь Славы — мемориальный комплекс, созданный в честь советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов в августе 1945 года

В завершение экскурсии мы отправимся на смотровую площадку комплекса «Горный воздух». С его вершины открывается живописный вид на Сусунайскую низменность. А если позволит погода и будет работать фуникулер, можно будет спуститься на нм вниз бесплатно.

Вы узнаете

  • Об историческом прошлом города
  • Зарождении небольшого каторжанского селения
  • Пребывании на Южном Сахалине японского губернаторства Карафуто
  • Освобождении острова и его советском прошлом
  • Достопримечательностях, архитектуре, вкусных местах и современной жизни

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет
  • Передвигаться будем на ярком и смелом японском автомобиле Toyota
  • В стоимость всё включено
  • После экскурсии можем доставить вас в один из ресторанов Южно-Сахалинска на ваш выбор (коротко расскажем о каждом)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Алексей
2 окт 2024
Уникальная вечерняя экскурсия, позволяющая увидеть ночной город. Очень понравилось! Рекомендую для каждого без исключения!
Уникальная вечерняя экскурсия, позволяющая увидеть ночной город. Очень понравилось! Рекомендую для каждого без исключения!Уникальная вечерняя экскурсия, позволяющая увидеть ночной город. Очень понравилось! Рекомендую для каждого без исключения!

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