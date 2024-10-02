Приглашаем вас прокатиться по улицам небольшого, но очень уютного города! Вы оцените самое старое здание Южно-Сахалинска, очаруетесь театром им.
Чехова, посмотрите на старую и новую мэрии, побываете на самой красивой смотровой площадке и, если захотите, прокатитесь на фуникулёре. Экскурс в историю тоже будет!
Чехова, посмотрите на старую и новую мэрии, побываете на самой красивой смотровой площадке и, если захотите, прокатитесь на фуникулёре. Экскурс в историю тоже будет!
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
- Площадь им. Ленина — центральная площадь Южно-Сахалинска и визитная карточка города
- Современная мэрия и мэрия периода Карафуто
- Штаб охранных войск — самое старое здание в городе
- Прекрасный театр им. Чехова — уникальный театр Дальнего Востока, главная сахалинская сцена
- Памятник адмиралу Г. И. Невельскому, доказавшему, что Сахалин — это остров
- Парк им. Гагарина — центр индустрии отдыха и развлечений в условиях природной среды
- Площадь Славы — мемориальный комплекс, созданный в честь советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов в августе 1945 года
В завершение экскурсии мы отправимся на смотровую площадку комплекса «Горный воздух». С его вершины открывается живописный вид на Сусунайскую низменность. А если позволит погода и будет работать фуникулер, можно будет спуститься на нм вниз бесплатно.
Вы узнаете
- Об историческом прошлом города
- Зарождении небольшого каторжанского селения
- Пребывании на Южном Сахалине японского губернаторства Карафуто
- Освобождении острова и его советском прошлом
- Достопримечательностях, архитектуре, вкусных местах и современной жизни
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- Передвигаться будем на ярком и смелом японском автомобиле Toyota
- В стоимость всё включено
- После экскурсии можем доставить вас в один из ресторанов Южно-Сахалинска на ваш выбор (коротко расскажем о каждом)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 39 туристов
Всем привет, меня зовут Елена! Я — человек, влюблённый в Сахалин. Веду активный образ жизни, обожаю общаться и заводить новые знакомства. Имею образование в области экскурсионной деятельности и хочу влюблять людей в свой прекрасный край. Если вы не боитесь узнать Сахалин, а потом вдруг сдать обратные билеты, обязательно напишите мне!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
2 окт 2024
Уникальная вечерняя экскурсия, позволяющая увидеть ночной город. Очень понравилось! Рекомендую для каждого без исключения!
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии из Сахалина
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Японское наследие на Сахалине: Чёртов и Ведьмин мосты, Маяк Слепиковского
Увидеть японские сооружения и познакомиться с островом на автомобильной экскурсии из Южно-Сахалинска
Начало: У вашего отеля в Южно-Сахалинске
22 ноя в 10:00
23 ноя в 08:00
от 24 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешая обзорная экскурсия «Исторический Коммунистический»
Пройти по одной из главных улиц города и разбить стереотипы о Дальнем Востоке и Сахалине
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
6 667₽ за всё до 10 чел.