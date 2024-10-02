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Приглашаем вас прокатиться по улицам небольшого, но очень уютного города! Вы оцените самое старое здание Южно-Сахалинска, очаруетесь театром им.



Чехова, посмотрите на старую и новую мэрии, побываете на самой красивой смотровой площадке и, если захотите, прокатитесь на фуникулёре. Экскурс в историю тоже будет!