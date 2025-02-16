Быть на Сахалине и не съездить на зимнюю рыбалку — всё равно что посетить Москву и не сходить на Красную площадь. Здесь это настоящая традиция для жителей и гостей региона. Попробуйте и вы!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание водной прогулки
Мы отправимся в акваторию Охотского моря или на озёра острова Сахалин (оз. Тунайча, оз. Буссе, оз. Изменчивое). По пути гид познакомит вас с историей региона, расскажет о местной природе, флоре и фауне. И конечно, поделится секретами рыбной ловли.
Рыбалка проходит в зимней палатке с предоставлением снастей, горячего чая и сэндвичей. В сопровождении инструктора вы сможете поймать на крючок корюшку, навагу, сельдь. При достаточном количестве улова приготовим рыбу прямо на льду.
Организационные детали
- Программа включает в себя: трансфер на автомобиле УАЗ Patriot или Toyota Hiace, инструктаж по технике безопасности, рыбалку с предоставлением удочек, шатёр, приготовление улова, горячий чай и сэндвичи
- Можете взять с собой детей с 10 лет
- Количество улова не ограничено
- Будьте готовы преодолеть пешком от 1 до 5 км (в одну сторону) до места рыбалки. По желанию можно воспользоваться услугами снеготакси (снегоход с санями) — от 500 до 1000 ₽ в зависимости от расстояния
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 305 туристов
Наша компания начинала свою деятельность в 2022 году. Её основатели объединились, чтобы развивать автотуризм на Сахалине. С тех пор многое изменилось: появились не только автодомы, но и лодки, внедорожники и автобусы. Главная задача компании — создать максимально удобный и безопасный туристический продукт. Поэтому все сотрудники постоянно повышают свою квалификацию в области экскурсионного дела, оказания первой помощи и безопасного вождения.Задать вопрос
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