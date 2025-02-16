Быть на Сахалине и не съездить на зимнюю рыбалку — всё равно что посетить Москву и не сходить на Красную площадь. Здесь это настоящая традиция для жителей и гостей региона. Попробуйте и вы!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Мы отправимся в акваторию Охотского моря или на озёра острова Сахалин (оз. Тунайча, оз. Буссе, оз. Изменчивое). По пути гид познакомит вас с историей региона, расскажет о местной природе, флоре и фауне. И конечно, поделится секретами рыбной ловли.

Рыбалка проходит в зимней палатке с предоставлением снастей, горячего чая и сэндвичей. В сопровождении инструктора вы сможете поймать на крючок корюшку, навагу, сельдь. При достаточном количестве улова приготовим рыбу прямо на льду.

Организационные детали