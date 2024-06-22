Маяк Анива — больше, чем просто навигационный ориентир. Он олицетворяет историю края, а ещё это образец инженерного чуда. Вы подъедете к нему поближе, рассмотрите памятник с лодки, узнаете о прошлом сооружения и его архитектуре. А также увидите японские постройки бывшего посёлка Сато, погуляете по живописному мысу Мраморный и оцените красоту сахалинской природы.

Описание экскурсии

План путешествия

06:00 — сбор группы на площади Славы и отправление в порт в селе Новиково

08:00 — прибытие, инструктаж по технике безопасности, посадка на резиновую лодку и отправление к мысу. По пути фотоостановка на водопадах

10:40 — 11:00 — прибытие к мысу без высадки, осмотр маяка Анива с лодки

11:00 — отправление на мыс Мраморный

12:00 — 13:00 — прогулка по мысу, перекус (чай, кофе, домашняя выпечка)

13:00 — возвращение в Новиково, по пути остановка с видом на заставу Южная (посёлок Сато) с постройками времён Карафуто

14:00 — трансфер в Южно-Сахалинск

16:30 — 17:00 — прибытие в город

Организационные детали