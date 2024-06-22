Маяк Анива — больше, чем просто навигационный ориентир. Он олицетворяет историю края, а ещё это образец инженерного чуда.
Вы подъедете к нему поближе, рассмотрите памятник с лодки, узнаете о прошлом сооружения и его архитектуре.
А также увидите японские постройки бывшего посёлка Сато, погуляете по живописному мысу Мраморный и оцените красоту сахалинской природы.
Вы подъедете к нему поближе, рассмотрите памятник с лодки, узнаете о прошлом сооружения и его архитектуре.
А также увидите японские постройки бывшего посёлка Сато, погуляете по живописному мысу Мраморный и оцените красоту сахалинской природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
План путешествия
06:00 — сбор группы на площади Славы и отправление в порт в селе Новиково
08:00 — прибытие, инструктаж по технике безопасности, посадка на резиновую лодку и отправление к мысу. По пути фотоостановка на водопадах
10:40 — 11:00 — прибытие к мысу без высадки, осмотр маяка Анива с лодки
11:00 — отправление на мыс Мраморный
12:00 — 13:00 — прогулка по мысу, перекус (чай, кофе, домашняя выпечка)
13:00 — возвращение в Новиково, по пути остановка с видом на заставу Южная (посёлок Сато) с постройками времён Карафуто
14:00 — трансфер в Южно-Сахалинск
16:30 — 17:00 — прибытие в город
Организационные детали
- Экскурсия комбинированная: проходит на автобусе и лодке
- Продолжительность экскурсии может меняться в зависимости от погоды
- Если ваш вес превышает 100 кг, просьба сообщить об этом при бронировании для подбора индивидуального снаряжения
- В пути вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Славы в Южно-Сахалинске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — Организатор на Сахалине
Провела экскурсии для 18 туристов
Я представитель официального туроператора Сахалинской области. Представляем о. Сахалин и Курильские острова для туристов по всей России. Мы предлагаем путешественникам широкий спектр услуг - организовываем как групповые, так и индивидуальныеЗадать вопрос
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