Рыбалка на Сахалине: в поисках золотой рыбки

Отправиться по лучшим местам острова и половить рыбу в окружении дикой природы
Мы устроим для вас увлекательное приключение — рыбалку на Сахалине! Здесь, в живописных уголках острова, вас ждёт уникальный опыт ловли корюшки, горбуши, кеты, симы и кижуча.

Этот вид рыбалки кардинально отличается от привычной спортивной ловли и подарит массу приятных эмоций и незабываемых впечатлений.
Рыбалка на Сахалине: в поисках золотой рыбки
Рыбалка на Сахалине: в поисках золотой рыбки
Рыбалка на Сахалине: в поисках золотой рыбки
Ближайшие даты:
18
янв19
янв20
янв21
янв22
янв23
янв24
янв
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Мы проведём день в лучших местах для рыбалки: озеро Изменчивое, Буссе, Тунайча, река Найба и побережье Охотского моря. Неважно, лето это или зима — рыбачить здесь можно в любое время года. В тёплые месяцы вы насладитесь чудесами местной природы, а зимой — оцените захватывающую атмосферу ловли на льду. Период первых льдов — это время, когда поймать рыбу легче всего, и мы предложим лучшие снасти, чтобы ни один трофей не ускользнул от вас!

В дополнение к рыбалке вы получите:

  • множество интересных фактов о корюшке и горбуше — эти рыбы удивят вас своими особенностями и поведением
  • знания о различных методах и тактиках, используемых для поимки рыб
  • возможность совместить отдых с активным времяпрепровождением
  • яркие и тёплые воспоминания в компании друзей и близких

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках Nissan Safari, Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser 80

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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