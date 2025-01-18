Мы устроим для вас увлекательное приключение — рыбалку на Сахалине! Здесь, в живописных уголках острова, вас ждёт уникальный опыт ловли корюшки, горбуши, кеты, симы и кижуча.
Этот вид рыбалки кардинально отличается от привычной спортивной ловли и подарит массу приятных эмоций и незабываемых впечатлений.
Этот вид рыбалки кардинально отличается от привычной спортивной ловли и подарит массу приятных эмоций и незабываемых впечатлений.
Описание водной прогулки
Мы проведём день в лучших местах для рыбалки: озеро Изменчивое, Буссе, Тунайча, река Найба и побережье Охотского моря. Неважно, лето это или зима — рыбачить здесь можно в любое время года. В тёплые месяцы вы насладитесь чудесами местной природы, а зимой — оцените захватывающую атмосферу ловли на льду. Период первых льдов — это время, когда поймать рыбу легче всего, и мы предложим лучшие снасти, чтобы ни один трофей не ускользнул от вас!
В дополнение к рыбалке вы получите:
- множество интересных фактов о корюшке и горбуше — эти рыбы удивят вас своими особенностями и поведением
- знания о различных методах и тактиках, используемых для поимки рыб
- возможность совместить отдых с активным времяпрепровождением
- яркие и тёплые воспоминания в компании друзей и близких
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках Nissan Safari, Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser 80
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 409 туристов
Приветствую! Я живу на Сахалине 36 лет, половину из них путешествую и изучаю остров. Джиппингом и туризмом занимаюсь 16 лет. Вместе с командой таких же опытных гидов откроем для вас красивейшие места Сахалина!Задать вопрос
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