Мы устроим для вас увлекательное приключение — рыбалку на Сахалине! Здесь, в живописных уголках острова, вас ждёт уникальный опыт ловли корюшки, горбуши, кеты, симы и кижуча. Этот вид рыбалки кардинально отличается от привычной спортивной ловли и подарит массу приятных эмоций и незабываемых впечатлений.

Описание водной прогулки

Мы проведём день в лучших местах для рыбалки: озеро Изменчивое, Буссе, Тунайча, река Найба и побережье Охотского моря. Неважно, лето это или зима — рыбачить здесь можно в любое время года. В тёплые месяцы вы насладитесь чудесами местной природы, а зимой — оцените захватывающую атмосферу ловли на льду. Период первых льдов — это время, когда поймать рыбу легче всего, и мы предложим лучшие снасти, чтобы ни один трофей не ускользнул от вас!

В дополнение к рыбалке вы получите:

множество интересных фактов о корюшке и горбуше — эти рыбы удивят вас своими особенностями и поведением

знания о различных методах и тактиках, используемых для поимки рыб

возможность совместить отдых с активным времяпрепровождением

яркие и тёплые воспоминания в компании друзей и близких

Организационные детали