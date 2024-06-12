Хотите увидеть жужелицу Авинова и Лопатина, красотел Максимовича, японскую зарянку, японскую завирушку, кабаргу и северного оленя, а также росомаху, соболя и енотовидную собаку? Тогда вам просто необходимо посетить одну из высших точек Сусунайского хребта — Пик Чехова.
После несложного треккинга к вершине вас ждут незабываемые виды и множество эффектных точек для фото.
После несложного треккинга к вершине вас ждут незабываемые виды и множество эффектных точек для фото.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут на Пик Чехова начинается на восточной окраине Южно-Сахалинска. От парка культуры и отдыха имени Гагарина дорога идёт в сторону водохранилища. Весь путь разбит на шесть участков.
- Первые четыре участка отличаются повышенной крутизной, поэтому вдоль тропы натянуты верёвки, которые существенно облегчают путь.
- Следующие два участка проложены по гребню хребта. Они довольно пологие, поэтому не представляют сложности. Здесь можно неспешно полюбоваться живописными окрестностями. По одну сторону тропы виден Южно-Сахалинск, по другую открывается вид на море.
- Самый трудный участок подъёма изобилует зарослями бамбука. В нём выделяется знаковый Вороний камень. Здесь мы сделаем первый привал. С камня открываются хорошие виды на долину.
- Ещё немножко крутого подъёма и показывается первая вершина горы. Далее тропа идёт по мху сквозь заросли кедрового стланика и доходит до крутой в осыпях вершины горы Бородавки. Здесь будет ещё один привал, мы сможем оглядеться и сфотографироваться.
- После отдыха отправляемся в обратный путь.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость входят услуги гида-проводника, чай/кофе на маршруте
- Рекомендуемый возраст участников — от 12 лет
- Протяжённость тропы от подножия до вершины составляет 4,4 км. Подъём занимает 2–3 часа, спуск — меньше.
- Поскольку на горе нет ручьёв и родников, воду придётся захватить с собой
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Детская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 15 туристов
Наша команда — опытные гиды-экскурсоводы, готовые показать вам красоту и мощь природы любимого острова. С нами интересно и надёжно!Задать вопрос
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