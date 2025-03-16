Приглашаю вас порыбачить на корюшку! Я расскажу, чем этот вид рыбалки отличается от других, какие методы и снасти в нём используются. Привезу вас в проверенное место и всё организую.
Поставлю уютные тёплые палатки и обогреватели, выдам снасти для лова рыба и приготовлю горячий обед из вашего улова. А ещё угощу горячим чаем с плюшками.
Поставлю уютные тёплые палатки и обогреватели, выдам снасти для лова рыба и приготовлю горячий обед из вашего улова. А ещё угощу горячим чаем с плюшками.
Описание водной прогулки
08:00 — Выезд из Южно-Сахалинска
10:00 — Прибытие к месту лова
11:00 — Начало рыбалки
12:30 — Обед из улова, горячий чай с плюшками
16:00 — Выезд в обратном направлении
18:00 — Прибытие в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Поездка пройдёт на комфортном подготовленном транспорте: Nissan Safari, Mercedes S222, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Delica, Hyundai IX35 или похожем
- Вас буду сопровождать я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 413 туристов
Приветствую! Я живу на Сахалине 36 лет, половину из них путешествую и изучаю остров. Джиппингом и туризмом занимаюсь 16 лет. Вместе с командой таких же опытных гидов откроем для вас красивейшие места Сахалина!Задать вопрос
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