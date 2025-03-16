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Приглашаю вас порыбачить на корюшку! Я расскажу, чем этот вид рыбалки отличается от других, какие методы и снасти в нём используются. Привезу вас в проверенное место и всё организую.



Поставлю уютные тёплые палатки и обогреватели, выдам снасти для лова рыба и приготовлю горячий обед из вашего улова. А ещё угощу горячим чаем с плюшками.