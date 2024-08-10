Восхождение на гору Большая Юнона

Отправиться одним из самых популярных сахалинских маршрутов - к чарующим панорамам Охотского моря
Наша главная цель — подъём на вершину Юноны (451 м). Специальная физическая подготовка не требуется, а виды отсюда открываются впечатляющие.

В путешествии мы расскажем о мореплавателях и путешественниках, которые внесли большой вклад в историю крупнейшего острова России. И познакомим вас со знаковыми местами двух культур: русской и японской.
5
1 отзыв
Восхождение на гору Большая Юнона
Восхождение на гору Большая Юнона
Восхождение на гору Большая Юнона
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Путь из Южно-Сахалинска займёт примерно час. По дороге вы узнаете о достопримечательностях, сохранивших наследие разных народов. А также услышите историю портового города Корсаков и посёлка Пригородное. И конечно, будут рассказы об удивительных людях, открывших миру наш остров.

Добравшись до места назначения, мы отправимся к вершине Большой Юноны, с которой вам откроется вид на залив Анива, окрестные города и первый завод страны по производству сжиженного природного газа. В завершение вам будет выдан сертификат о восхождении. Но главное — впечатления от потрясающих панорам, которые вы сможете сохранить в своём сердце на память о Сахалине.

Организационные детали

  • Возьмите с собой воду и перекус
  • Специальная физическая подготовка не требуется. При необходимости можем предоставить треккинговые палки. Зимой предоставляются снегоступы.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
10 авг 2024
Незабываемое впечатление. Замечательные виды на море. Приятное общество экскурсовода, прекрасно знающего историю Сахалина. 👍👍👍

Входит в следующие категории Сахалина

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