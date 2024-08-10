Наша главная цель — подъём на вершину Юноны (451 м). Специальная физическая подготовка не требуется, а виды отсюда открываются впечатляющие.
В путешествии мы расскажем о мореплавателях и путешественниках, которые внесли большой вклад в историю крупнейшего острова России. И познакомим вас со знаковыми местами двух культур: русской и японской.
В путешествии мы расскажем о мореплавателях и путешественниках, которые внесли большой вклад в историю крупнейшего острова России. И познакомим вас со знаковыми местами двух культур: русской и японской.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Путь из Южно-Сахалинска займёт примерно час. По дороге вы узнаете о достопримечательностях, сохранивших наследие разных народов. А также услышите историю портового города Корсаков и посёлка Пригородное. И конечно, будут рассказы об удивительных людях, открывших миру наш остров.
Добравшись до места назначения, мы отправимся к вершине Большой Юноны, с которой вам откроется вид на залив Анива, окрестные города и первый завод страны по производству сжиженного природного газа. В завершение вам будет выдан сертификат о восхождении. Но главное — впечатления от потрясающих панорам, которые вы сможете сохранить в своём сердце на память о Сахалине.
Организационные детали
- Возьмите с собой воду и перекус
- Специальная физическая подготовка не требуется. При необходимости можем предоставить треккинговые палки. Зимой предоставляются снегоступы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 665 туристов
Меня зовут Андрей Кафкан, и я представляю команду сахалинских профессиональных экскурсоводов. Мы познакомим вас со столицей островного края, и, поверьте, Южно-Сахалинск вас удивит! Коренные жители, мы проведем вас по сакральнымЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
10 авг 2024
Незабываемое впечатление. Замечательные виды на море. Приятное общество экскурсовода, прекрасно знающего историю Сахалина. 👍👍👍
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