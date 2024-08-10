Наша главная цель — подъём на вершину Юноны (451 м). Специальная физическая подготовка не требуется, а виды отсюда открываются впечатляющие. В путешествии мы расскажем о мореплавателях и путешественниках, которые внесли большой вклад в историю крупнейшего острова России. И познакомим вас со знаковыми местами двух культур: русской и японской.

Описание экскурсии

Путь из Южно-Сахалинска займёт примерно час. По дороге вы узнаете о достопримечательностях, сохранивших наследие разных народов. А также услышите историю портового города Корсаков и посёлка Пригородное. И конечно, будут рассказы об удивительных людях, открывших миру наш остров.

Добравшись до места назначения, мы отправимся к вершине Большой Юноны, с которой вам откроется вид на залив Анива, окрестные города и первый завод страны по производству сжиженного природного газа. В завершение вам будет выдан сертификат о восхождении. Но главное — впечатления от потрясающих панорам, которые вы сможете сохранить в своём сердце на память о Сахалине.

Организационные детали