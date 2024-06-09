Говорят, если не видел мыс Великан — значит, не бывал на Сахалине. Здесь встречаются лес, скалы и море: вы полюбуетесь причудливыми каменными столбами и арками. Прогуляетесь по пляжу под шум волн и крики птиц. И откроете для себя настоящий характер острова.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы проедем по лесной дороге, увидим берег Охотского моря и озеро Тунайча — в нём мирно уживаются и морские, и пресноводные рыбы. Гид поделится историей Сахалина — от открытия острова до наших дней. И подробно расскажет о периоде губернаторства Карафуто.
Вот мы и на месте! Прогуляемся по дикому пляжу от мыса Птичий до мыса Великан:
- подышим свежим морским воздухом и полюбуемся чистейшим Охотским морем
- увидим множество причудливых останцов, кекуров и гротов, созданных ветром и морскими волнами
- познакомимся с флорой и, конечно, фауной: увидим колонии птиц и морских обитателей
- сделаем фантастические снимки, чтобы увезти воспоминания с собой
Организационные детали
- Время в пути в одну сторону — примерно 2,5 часа
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде, обязательна удобная обувь
- Экскурсия проходит на комфортабельном подготовленном транспорте высокой проходимости, по запросу предоставляется детское кресло
- При бронировании экскурсии обращайте, пожалуйста, внимание на разницу в часовых поясах
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 70 туристов
Наша история началась с освоения острова на автодомах (на базе грузовиков), и теперь мы хотим поделиться нашими открытиями с гостями. Сахалин уникален своей природой. И наша команда помогает гостям острова ощутить всю красоту и гостеприимство нашего края. Мы предлагаем групповые и индивидуальные туры по острову Сахалин.Задать вопрос
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