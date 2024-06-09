Говорят, если не видел мыс Великан — значит, не бывал на Сахалине. Здесь встречаются лес, скалы и море: вы полюбуетесь причудливыми каменными столбами и арками. Прогуляетесь по пляжу под шум волн и крики птиц. И откроете для себя настоящий характер острова.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы проедем по лесной дороге, увидим берег Охотского моря и озеро Тунайча — в нём мирно уживаются и морские, и пресноводные рыбы. Гид поделится историей Сахалина — от открытия острова до наших дней. И подробно расскажет о периоде губернаторства Карафуто.

Вот мы и на месте! Прогуляемся по дикому пляжу от мыса Птичий до мыса Великан:

подышим свежим морским воздухом и полюбуемся чистейшим Охотским морем

увидим множество причудливых останцов, кекуров и гротов, созданных ветром и морскими волнами

познакомимся с флорой и, конечно, фауной: увидим колонии птиц и морских обитателей

сделаем фантастические снимки, чтобы увезти воспоминания с собой

Организационные детали