- Заразилось 41+3
- Умерло 0
- Выздоровело 20
- Болеют сейчас 21+3
- Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
В Сахалинской области, включая Южно-Сахалинск, находится 0.02%, 41 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 20 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 21 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Южно-Сахалинске и Сахалинской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Сахалинской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Сахалинской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Южно-Сахалинске и Сахалинской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Сахалинской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|41+3+8%
|0
|20
|▲21+3
|11 мая 2020
|38+1+3%
|0
|20
|▲18+1
|9 мая 2020
|37+6+19%
|0
|20
|▲17+6
|7 мая 2020
|31+2+7%
|0
|20
|▲11+2
|5 мая 2020
|29+1+4%
|0
|20+1+5%
|—9
|4 мая 2020
|28+2+8%
|0
|19
|▲9+2
|3 мая 2020
|26+2+8%
|0
|19
|▲7+2
|1 мая 2020
|24+1+4%
|0
|19
|▲5+1
|30 апр 2020
|23+1+5%
|0
|19
|▲4+1
|29 апр 2020
|22
|0
|19+2+12%
|▼3-2
* "0" или "—", могут означать, что данных нет