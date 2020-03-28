Заразилось 41 +3

Умерло 0

Выздоровело 20

Болеют сейчас 21 +3

Летальность 0% около 0 чел. на 1000 заболевших

В Сахалинской области, включая Южно-Сахалинск, находится 0.02%, 41 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 20 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 21 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Южно-Сахалинске и Сахалинской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Сахалинской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Сахалинской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Южно-Сахалинске и Сахалинской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Сахалинской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 41 +3+8% 0 20 ▲ 21+3 11 мая 2020 38 +1+3% 0 20 ▲ 18+1 9 мая 2020 37 +6+19% 0 20 ▲ 17+6 7 мая 2020 31 +2+7% 0 20 ▲ 11+2 5 мая 2020 29 +1+4% 0 20 +1+5% — 9 4 мая 2020 28 +2+8% 0 19 ▲ 9+2 3 мая 2020 26 +2+8% 0 19 ▲ 7+2 1 мая 2020 24 +1+4% 0 19 ▲ 5+1 30 апр 2020 23 +1+5% 0 19 ▲ 4+1 29 апр 2020 22 0 19 +2+12% ▼ 3-2 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Сахалинской области по дням