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Последние новости коронавируса в Сахалинской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 41+3
  • Умерло 0
  • Выздоровело 20
  • Болеют сейчас 21+3
  • Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Сахалинской области, включая Южно-Сахалинск, находится 0.02%, 41 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 20 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 21 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Южно-Сахалинске и Сахалинской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Сахалинской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Сахалинской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Южно-Сахалинске и Сахалинской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Сахалинской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 202041+3+8%02021+3
11 мая 202038+1+3%02018+1
9 мая 202037+6+19%02017+6
7 мая 202031+2+7%02011+2
5 мая 202029+1+4%020+1+5%9
4 мая 202028+2+8%0199+2
3 мая 202026+2+8%0197+2
1 мая 202024+1+4%0195+1
30 апр 202023+1+5%0194+1
29 апр 202022019+2+12%3-2
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Сахалинской области по дням

Сахалинская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Сахалинской области

Самолет с эвакуирующимися из-за границы россиянами сняли на видео изнутри
Самолет с эвакуирующимися из-за границы россиянами сняли на видео изнутри
lenta.ru
28.04.2020 14:55
Самолет с российскими туристами, которых эвакуируют из Бангкока на Сахалин из-за пандемии коронавируса, сняли на видео изнутри. На первых кадрах ролика видно, как россияне надевают белые защитные костюмы перед посадкой на борт. После этого автор видео показал салон лайнера, в котором россияне уже сидят на местах.
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
lenta.ru
21.04.2020 14:50
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. В частности, были отмечены практики Московской, Ленинградской, Сахалинской и Нижегородской областей, а также Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.
Работу первых российских салонов красоты во время пандемии показали на видео
Работу первых российских салонов красоты во время пандемии показали на видео
lenta.ru
21.04.2020 13:58
В Сахалинской области во время пандемии коронавируса открылись салоны красоты. Работу возобновили 77 точек. На опубликованном в сети ролике показаны несколько мастеров, принимающих клиентов, администраторы, замеряющие у них температуру, а также санитарная обработка помещений.
Россияне в самоизоляции пожарили шашлыки на крыше и попали на видео
Россияне в самоизоляции пожарили шашлыки на крыше и попали на видео
lenta.ru
19.04.2020 20:58
Двое россиян, находящихся в самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, решили пожарить шашлыки на крыше многоэтажного дома и попали на видео. Уточняется, что инцидент произошел на Сахалине. Предполагается, что таким образом мужчины хотели избежать штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Жительницу Сахалина оштрафовали за нарушение карантина. Она заявила, что камеры слежения перепутали её с другой женщиной
Жительницу Сахалина оштрафовали за нарушение карантина. Она заявила, что камеры слежения перепутали её с другой женщиной
tj
15.04.2020 17:55
Из протокола о нарушении она узнала, что её фотография на 61% совпадает с изображением системы распознавания лиц.
Россиянку на карантине оштрафовали из-за сходства с другим человеком
Россиянку на карантине оштрафовали из-за сходства с другим человеком
lenta.ru
15.04.2020 15:47
В Южно-Сахалинске находящуюся на карантине женщину оштрафовали за нарушение режима изоляции, так как она на 61 процент оказалась похожа на девушку, которую на улице засняла камера системы «Безопасный город». Полицейский, который принес протокол, согласился с доводами женщины о их несхожести.
На Сахалине создадут «кассу взаимопомощи» на ₽500 млн из-за коронавируса
На Сахалине создадут «кассу взаимопомощи» на ₽500 млн из-за коронавируса
РБК
06.04.2020 14:50
В администрации Сахалинской области заявили, что в фонд готовы внести свой вклад многие крупные предприниматели, ряд чиновников и общественников
Россиянин напал на врачей из-за разлуки с женой во время карантина
Россиянин напал на врачей из-за разлуки с женой во время карантина
lenta.ru
27.03.2020 18:35
Вернувшийся из Таиланда россиянин напал на медиков после того, как его жену увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Инцидент произошел в лагере «Юбилейный» в селе Березняки на Сахалине, куда накануне привезли на карантин около 240 туристов. 34 из них отправили на обсервацию в диспансер.
Вернувшихся из Таиланда россиян заперли в детском лагере из-за коронавируса
Вернувшихся из Таиланда россиян заперли в детском лагере из-за коронавируса
lenta.ru
27.03.2020 12:43
Вернувшихся из Таиланда росийских туристов с подозрением на коронавирус заперли в детском лагере. Согласно информации канала, больше 240 путешественников отправили в лагерь «Юбилейный» на Сахалине. У 29 из них подозрение на заражение. Как видно на ролике, толпа россиян стоит за воротами, которые пытаются закрыть.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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