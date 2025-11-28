Это прогулка для тех, кто хочет оставить на память красивые кадры с отпуска.
Вам не нужно ни о чём беспокоиться: я покажу красивые локации, помогу с позированием, подберу выгодные ракурсы.
А уже через неделю вы получите фотокарточки с собой в главной роли и лучшими городскими декорациями — на фоне.
Описание фото-прогулки
Возможно посещение трёх любых локаций на ваш выбор.
- Старый город, дореволюционные постройки, атмосферные дворики
- Набережная Волги
- Самая большая площадь в Европе — Куйбышева
- Софийский собор
- Площадь Славы
- Вертолётная площадка
- Село Рождествено, Подгоры
- Просторы нацпарка «Самарская Лука»
Также вы можете предложить свой вариант маршрута в черте города.
Организационные детали
В течение семи дней после прогулки я отправлю вам от 50 до 100 снимков в цветокоррекции и до 20 фото в ретуши (при необходимости) ссылкой на облачное хранилище.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Самаре
Я фотограф. Занимаюсь индивидуальной и групповой съёмкой. Снимаю в студии и на улице. Живу в Самаре 12 лет. Возникла идея помочь путешественникам запомнить город красивым. Чтобы они могли показать родным и близким, в каких местах они были.
