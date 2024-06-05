1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
«Мы побываем в старинном селе Рождествено, где сохранились строения усадьбы Орловых-Давыдовых и одной из самых богатых дореволюционных купеческих династий России — Ушковых»
15 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
«Покупка еды в сельских магазинах/питание в кафе (могут быть закрыты зимой, лучше брать перекус с собой)»
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
«Зимой прогулку по набережной можно заменить на небольшую лыжную прогулку»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Начало: на пристани Ульяновского спуска
«Осмотрим снаружи церковь Рождества Христова, построенную в 1843 году»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
63005 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
- ЕЕлена3 июня 2024Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было безумно интересно слушать про
- ООльга27 мая 2024Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-) Началось с того, что она сумела найти минивен, чтобы в него влезла вся наша
- ССветлана25 апреля 2024Спасибо Екатерине за эту чудесную прогулку! красивый маршрут, потрясающая природа, шикарный вид на Самару с макушки горы Серной. Екатерина интересно рассказала об истории Заволжья, показала сохранившиеся памятники архитектуры. Благодарю за гостеприимство, душевность, профессионализм!
- ЛЛариса25 февраля 2024Ни дождь, ни туман не испортили впечатления от путешествия. Волга, живописные виды, смотровые площадки … Спасибо Екатерине, что открывает туристам эти места.
- MMaria25 сентября 2023Эксклюзивная экскурсия от Екатерины, только она возит по этому маршруту. Отличная поездка по живописной дороге вдоль Жигулевских гор, увидели потрясающие
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Зимние»
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