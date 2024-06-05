Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи

Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти

«Покупка еды в сельских магазинах/питание в кафе (могут быть закрыты зимой, лучше брать перекус с собой)»