Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Самаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Самаре, цены от 5 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарское Заволжье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Путешествие по Самарскому Заволжью: от истории к сыроварне
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки, насладитесь вкусом местных сыров и уникальными пейзажами
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
«Мы побываем в старинном селе Рождествено, где сохранились строения усадьбы Орловых-Давыдовых и одной из самых богатых дореволюционных купеческих династий России — Ушковых»
15 июня в 09:00
24 июня в 09:00
13 000 за всё до 3 чел.
Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Удивительные пейзажи и легенды Самарской Луки для всей семьи
Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Начало: На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
«Покупка еды в сельских магазинах/питание в кафе (могут быть закрыты зимой, лучше брать перекус с собой)»
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Поймать Самарский вайб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Поймать Самарский вайб
Старинная набережная, виды Волги и Жигулёвских гор, релакс в термах с саунами и большим бассейном
Начало: У фонтана «Парус» на Ленинградском спуске
«Зимой прогулку по набережной можно заменить на небольшую лыжную прогулку»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Велопрогулка по Самарскому Заволжью
Посетить старинные сёла Рождествено и Подгоры и проехать по живописным тропам вдоль Жигулёвских гор
Начало: на пристани Ульяновского спуска
«Осмотрим снаружи церковь Рождества Христова, построенную в 1843 году»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
63005 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Замечательная экскурсия от профессионала своего дела. Эрудиция Ольги распространяется далеко за пределы оговоренной темы. Она сыпет фактами, интересными историями и держит
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    внимание гостей. Отдельно стоит отметить ее терпение по отношению к подросткам) Я с удовольствием порекомендовала бы Ольгу в качестве экскурсовода по красотам Самарской земли друзьям и сама бы хотела посетить и другие ее экскурсии.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было безумно интересно слушать про
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    историю этих мест. Ольга очень тщательно подготовилась к экскурсии, показывала нам привезенную с собой карту местности, старые фотографии, предметы быта. Все организационные моменты прошли очень гладко и четко. Мы довольны экскурсией! Большое спасибо!

    Интересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, былоИнтересная, насыщенная, прекрасная экскурсия по живописным местам Самарской Луки! Гид Ольга очень пунктуальная и вежливая, было
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Заповедные сокровища Самарской Луки - для всей семьи
    Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-) Началось с того, что она сумела найти минивен, чтобы в него влезла вся наша
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    группа (а это 5 человек)! Ольга чётко объяснила, как нам добраться до места встречи с ней и как нам её там найти. Рассказ гида был отличный. Ольга показала нам, что находится в теме всех вопросов о самарской области, даже тех, которые выходили за рамки экскурсии! Это дорогого стоит! Также отмечу, что Ольга отличный водитель. И сделала всё, чтобы мы не опоздали на обратную электричку от Жигулёвска до Самары. Ольга даже подготовила для нас специальные фонарики, чтобы можно было спокойно ходить в штольнях. Показала отличные виды для фотосъёмки. Да даже прочитала стихи! Мы все, а группа состоялась из человек разных возрастов - от студентов до пожилых, остались очень довольны:-) Однозначно рекомендую Ольгу и эту экскурсию!:-)

    Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-)
  • С
    Светлана
    25 апреля 2024
    Самарское Заволжье
    Спасибо Екатерине за эту чудесную прогулку! красивый маршрут, потрясающая природа, шикарный вид на Самару с макушки горы Серной. Екатерина интересно рассказала об истории Заволжья, показала сохранившиеся памятники архитектуры. Благодарю за гостеприимство, душевность, профессионализм!
  • Л
    Лариса
    25 февраля 2024
    Самарское Заволжье
    Ни дождь, ни туман не испортили впечатления от путешествия. Волга, живописные виды, смотровые площадки … Спасибо Екатерине, что открывает туристам эти места.
  • M
    Maria
    25 сентября 2023
    Самарское Заволжье
    Эксклюзивная экскурсия от Екатерины, только она возит по этому маршруту. Отличная поездка по живописной дороге вдоль Жигулевских гор, увидели потрясающие
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    пейзажи. До места встречи в с. Рождественно добирались самостоятельно, от Речного вокзала раз в час ходит теплоход, или чаще катер, это не сложно, стоит 100р. Плюс индивидуальной экскурсии - возможность остановиться в понравившемся месте, пофоткаться, погулять, здесь такая возможность есть. Побывали в женском монастыре и купили там потрясающий камамбер, который монахини варят для себя. Поднялись на гору (тяжеловато, но это стоит того) и насладились волшебным видом на реку и горы, очень красиво! Затем Екатерина накормила нас обедом у себя дома, очень вкусно! Прекрасный отдых на природе! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Зимние»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Самарская набережная
  4. Жигулевский пивзавод
  5. Площадь Куйбышева
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Площадь Славы
  9. Иверский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
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