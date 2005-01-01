Еще несколько необычных экскурсий в Самаре

Что вас ожидает

Все грани Старой Самары

В старинных районах города я покажу следы былых эпох — купеческие и дворянские особняки 19 века. Вы узнаете, как в Самаре появилась лютеранская кирха и костел. И осмотрите памятники архитектуры в стиле модерн. Я расскажу о самой красивой набережной Волги и настоящей курортной зоне города. Кроме того, поговорим о самарской роли в космической отрасли — производстве ракет-носителей. И не обойдем вниманием небезызвестный Жигулевский пивзавод, славящийся своей продукцией далеко за пределами области.

Бункер Сталина

В конце экскурсии 🧭 я предложу посетить место, где предполагалось разместить Верховного главнокомандующего на случай эвакуации в годы войны. Вы узнаете, почему Самару выбрали «запасной» столицей ⭐️ и как обустроили грандиозный бункер.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет 🎫 в бункер Сталина — 1600 руб. /группу от 1 до 20 человек.