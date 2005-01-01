Еще несколько необычных экскурсий в Самаре

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Добро пожаловать в Самару!

Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра

Татьяна
Татьяна – Гид из Самары
В историческом сердце вы откроете душевные кварталы с застройкой 19 века.

В знаменитом бункере Сталина поговорим о статусе запасной столицы ⭐️ Советского Союза в годы войны.

Также вы прогуляетесь 👣 по крупнейшей площади Европы и самой красивой набережной среди волжских городов.

Узнаете о пивном бренде города и Самаре космической.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Самару!
Добро пожаловать в Самару!

Что вас ожидает

Все грани Старой Самары
В старинных районах города я покажу следы былых эпох — купеческие и дворянские особняки 19 века. Вы узнаете, как в Самаре появилась лютеранская кирха и костел. И осмотрите памятники архитектуры в стиле модерн. Я расскажу о самой красивой набережной Волги и настоящей курортной зоне города. Кроме того, поговорим о самарской роли в космической отрасли — производстве ракет-носителей. И не обойдем вниманием небезызвестный Жигулевский пивзавод, славящийся своей продукцией далеко за пределами области.

Бункер Сталина
В конце экскурсии 🧭 я предложу посетить место, где предполагалось разместить Верховного главнокомандующего на случай эвакуации в годы войны. Вы узнаете, почему Самару выбрали «запасной» столицей ⭐️ и как обустроили грандиозный бункер.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается входной билет 🎫 в бункер Сталина — 1600 руб. /группу от 1 до 20 человек.

Добро пожаловать в Самару!
Добро пожаловать в Самару!
Добро пожаловать в Самару!
Добро пожаловать в Самару!
Добро пожаловать в Самару!
Добро пожаловать в Самару!
Добро пожаловать в Самару!
Добро пожаловать в Самару!
Добро пожаловать в Самару!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Я аккредитованный экскурсовод по Самаре и Жигулевскому заповеднику. Работаю с 2005 года. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии на личном автомобиле или арендованных автобусах. В путешествиях со мной вы откроете самые интересные и стоящие внимания уголки самарского края. Кроме того, я помогу в организации вашего отдыха — встречу и провожу, подскажу, где разместиться и что попробовать, что посмотреть самостоятельно, где отыскать нужные сувениры, а также помогу с билетами в музеи и театры.
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