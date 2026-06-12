Еще несколько необычных экскурсий в Самаре

В историческом центре Самары вы погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по душевным кварталам с купеческими и дворянскими особняками.
Посетите крупнейшую площадь Европы и насладитесь видами самой красивой набережной среди волжских
Посетите крупнейшую площадь Европы и насладитесь видами самой красивой набережной среди волжских
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические кварталы с застройкой 19 века
- 🌍 Крупнейшая площадь Европы
- 🌊 Самая красивая набережная Волги
- 🚀 Роль Самары в космической отрасли
- 🍺 Знаменитый Жигулевский пивзавод
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для посещения Самары - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода теплая, а прогулки по набережной и старинным районам особенно приятны. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также комфортна, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить пешие прогулки, хотя архитектурные памятники и культурные объекты доступны круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Купеческие и дворянские особняки
- Лютеранская кирха
- Костел
- Памятники архитектуры в стиле модерн
- Набережная Волги
- Жигулевский пивзавод
Описание экскурсии
Все грани Старой Самары
В старинных районах города я покажу следы былых эпох — купеческие и дворянские особняки 19 века. Вы узнаете, как в Самаре появилась лютеранская кирха и костел. И осмотрите памятники архитектуры в стиле модерн. Я расскажу о самой красивой набережной Волги и настоящей курортной зоне города. Кроме того, поговорим о самарской роли в космической отрасли — производстве ракет-носителей. И не обойдём вниманием небезызвестный Жигулевский пивзавод, славящийся своей продукцией далеко за пределами области.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Речной вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 637 туристов
Здравствуйте! Я аккредитованный экскурсовод по Самаре и Жигулевскому заповеднику. Работаю с 2005 года. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии на личном автомобиле или арендованных автобусах. В путешествиях со мной вы откроете
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дата посещения: 11 июн 2026
Всё прошло замечательно, экскурсия нам очень понравилась. Спасибо большое за вашу работу 🙏 много интересного узнали, однозначно рекомендуем!
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Экскурсия с Татьяной очень запомнилась, она великолепный и знающий рассказчик, хорошо владеет информацией и очень внимательна
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В
Самара - очень архитектурно красивый город, после экскурсии стало ясно в какие места можно сходить.
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Татьяна превосходный экскурсовод, эрудированный человек, приятный собеседник. Пунктуально вежливо и с большой любов к свокму краю было проведено наше знакомство с Самарой. И хотя погода подкачала пасмурно ледок на ступеньках приземлял от взлетов радости, Волга архитектура атмосфера добра и строительства новых районов - все благодаря Татьяне очень понравилось. Большое спасибо. Обязатеььно приеду летом еще! Рекомендую встретиться с этим прекрасным экскурсоводом!
+2
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Спасибо большое за экскурсию нашему гиду Татьяне! Очень подробно и не торопясь рассказала про старую часть Самары! Дала несколько полезных советов для посещения других интересных мест. Приятным бонусом было то, что начала экскурсию от места нашего проживания. Обязательно вернемся в этот город еще раз, в том числе и благодаря ей.
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Н
Посетили данную экскурсию, всё очень понравилось, очень подробный рассказ об истории города, и довольно интересный маршрут экскурсии. Большое спасибо!
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