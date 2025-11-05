Т Татьяна Отличный гид! Интересно рассказывает, стрессоустойчивая, адаптируется легко под уровень знаний экскурсантов. Рекомендую

л любовь Если вы хотите по настоящему получить удовольствие от хорошего рассказчика обладающего хорошей базой знаний, приятного в общении человека, записывайтесь! У нас совпало все хороший день, хороший гид, масса интересной информации, красивых мест и впечатлений. Большое спасибо!

M Mars Мы в Самаре не в первый раз. Гуляли, любовались красотами, но после экскурсии, которую нам провела Любовь, влюбились в Самару еще сильнее! Очень интересная, познавательная экскурсия! Спасибо, Трипстер! Спасибо, Любовь!

Т Татьяна Любовь - потрясающий гид, которая в зависимости от группы формирует индивидуально маршрут. Всегда высоко оцениваю индивидуальный подход! Душевная, внимательная, рассказывает об истории со всей любовью к городу, влюбляет в город моментально. Очень рекомендую гида, вы проведаете с удовольствием время и увидите всю красоту города с комфортом. Благодарим вас, Любовь, за потрясающее проведенное время.

Татьяна и Катерина.

В Валерий Любовь, благодарим за экскурсию! Экскурсия оправдала наши ожидания и прошла в приятном диалоге, общении, познаниях нового. Желаем вам дальнейших успехов, а также открывайте для нас туристов новые экскурсии.

Валерий и Валентина

Анна Все было душевно и как хотели: осмотрели город, много узнали, удобно.

Любовь очень приятная женщина.

Е Елена Очень благодарны за такое комфортное и объёмное знакомство с городом! Любовь учла все наши пожелания и капризы усталых путников) Мы объехали весь город, узнали массу новых интересных фактов и, конечно, об истории города.

Это было очень приятное общение и мы с теплом будем вспоминать о городе Самаре!

Спасибо, Любовь! Вы замечательный гид и очень приятный в общении человек!

Евгения Мы в восторге от города и от экскурсовода. Любовь - профессионал, знает много исторических фактов, постоянно изучает новые источники, рассказывает с воодушевлением и уважением к городу и гостям города. Очень глубокий и разносторонний человек. Рекомендую 100%.

А Абрамова Понравилось изложение материала и доброжелательное, чуткое отношение гида к потребностям членов группы. Неприятно удивило большое количество в Самаре ветких, полуразвавшихся, местами без кровли, обезлюдивших домов.

Л Людмила Прекрасно провели время с экскурсоводом: прокатились по Самаре с Любовью и с пользой, и с удовольствием. Очень удобный вариант экскурсии, пешком мы бы столько не прошли. Спасибо, Любовь, и до новых встреч!

e elena Великолепная экскурсия для знакомства с Самарой, замечательный гид очень все интересно, душевно, по делу, решила заказать еще раз для родителей на годовщину свадьбы.

П Полина Спасибо гиду Любови за интересный подробный рассказ о Самара, интересных и знаковых местах города. . Поездка на авто, совмещённая с рассказами о городе, позволила посмотреть много объектов. Экскурсия продлилась дольше запланированного, Любовь продумала все до мелочей, даже фото заката со смотровой площадки, а на реке это всегда красиво.

Спасибо!

S Svetlana 3 часа пролетели незаметно, отличная экскурсия и профессиональный гид.

Любовь, большое Вам спасибо, за такое чудесное знакомство с городом. Обязательно вернемся!

Р Руслан Очень понравился экскурсовод: хорошая подача материала, приятный, не утомляющий маршрут, комфортный автомобиль, чуткое отношение к туристам.