Мои заказы

Первый взгляд на Самару

Узнайте о Самаре с её улицами и площадями, ощутите её колорит и историю. Путешествие на авто с прогулками в ключевых местах города
Погрузитесь в атмосферу Самары, изучая её знаковые места и легенды. На комфортабельном автомобиле посетите набережную Волги, Самарский Арбат и церковь Святого Георга. Прогуляйтесь по музейному кварталу и полюбуйтесь видом на Волгу со сквера Пушкина. Узнайте о значении площади и Монумента Славы и о бункере Сталина. Этот тур - отличная возможность увидеть город в его лучшем свете
5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
  • 🏞 Прогулки по ключевым местам Самары
  • 🏛 Узнайте городские легенды и историю
  • 🌉 Виды на Волгу и исторические памятники
  • 🎨 Посещение культурных и архитектурных объектов
Первый взгляд на Самару© Любовь
Первый взгляд на Самару© Любовь
Первый взгляд на Самару© Любовь
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Набережная Волги
  • Самарский Арбат
  • Церковь Святого Георга
  • Музейный квартал
  • Площадь Куйбышева
  • Сквер Пушкина
  • Площадь и Монумент Славы
  • Бункер Сталина

Описание экскурсии

Я покажу вам красоту Самары, расскажу о её символах, знаковых местах и городских легендах. Мы пройдёмся по красивейшим улицам, заглянем на площади, спустимся к набережной и увидим, чем город живёт сегодня.

Итак, в нашей программе:

  • Набережная Волги — одна из самых длинных в стране
  • Самарский Арбат — центр городской жизни
  • Церковь Святого Георга — необычный для Самары архитектурный акцент
  • Музейный квартал, где расположены филармония, музей Эльдара Рязанова и здание бывшей земской управы в неорусском стиле
  • Площадь Куйбышева — главная в городе всего с одним зданием, зато каким!
  • Сквер Пушкина — смотровая площадка с живописным видом на Волгу, Иверский монастырь и пивзавод «Жигулёвский»
  • Площадь и Монумент Славы — символы вклада самарцев в становление авиационной промышленности России
  • Бункер Сталина (внешний осмотр). Вы узнаете, почему именно в Самаре (Куйбышеве) было построено это сооружение

А ещё мы рассмотрим ракету-носитель «Союз», площадь Чапаева, улицу Фрунзе и многое-многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • По запросу мы можем изменить маршрут или включить другие локации
  • Экскурсия возможна в пешеходном формате до 15 участников — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 191 туриста
Меня зовут Любовь. Я — аттестованный, аккредитованный гид-экскурсовод, провожу обзорные экскурсии по Самаре, а также: экскурсии на Самарскую Луку (Ширяево, Стрельная), в замок Гарибальди, на Царёв курган (с посещением сыроварни),
читать дальше

в бункер Сталина и тематические экскурсии для школьников. При выборе загородного маршрута — посетим смотровую площадку «Вертолётка», где сможем сделать красивые фото с видом на Волгу. Встречаю путешественников в аэро- и речном порту, на ж/д вокзале на личном автомобиле.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Первый взгляд на Самару (Татьяна)Первый взгляд на Самару (Татьяна)Первый взгляд на Самару (Татьяна)Первый взгляд на Самару (Андрей)Первый взгляд на Самару (Андрей)Первый взгляд на Самару (Андрей)Первый взгляд на Самару (Андрей)Первый взгляд на Самару (Андрей)Первый взгляд на Самару (Андрей)
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Отличный гид! Интересно рассказывает, стрессоустойчивая, адаптируется легко под уровень знаний экскурсантов. Рекомендую
Отличный гид! Интересно рассказывает, стрессоустойчивая, адаптируется легко под уровень знаний экскурсантов. РекомендуюОтличный гид! Интересно рассказывает, стрессоустойчивая, адаптируется легко под уровень знаний экскурсантов. РекомендуюОтличный гид! Интересно рассказывает, стрессоустойчивая, адаптируется легко под уровень знаний экскурсантов. Рекомендую
л
любовь
31 окт 2025
Если вы хотите по настоящему получить удовольствие от хорошего рассказчика обладающего хорошей базой знаний, приятного в общении человека, записывайтесь! У нас совпало все хороший день, хороший гид, масса интересной информации, красивых мест и впечатлений. Большое спасибо!
M
Mars
12 окт 2025
Мы в Самаре не в первый раз. Гуляли, любовались красотами, но после экскурсии, которую нам провела Любовь, влюбились в Самару еще сильнее! Очень интересная, познавательная экскурсия! Спасибо, Трипстер! Спасибо, Любовь!
Т
Татьяна
16 сен 2025
Любовь - потрясающий гид, которая в зависимости от группы формирует индивидуально маршрут. Всегда высоко оцениваю индивидуальный подход! Душевная, внимательная, рассказывает об истории со всей любовью к городу, влюбляет в город моментально. Очень рекомендую гида, вы проведаете с удовольствием время и увидите всю красоту города с комфортом. Благодарим вас, Любовь, за потрясающее проведенное время.
Татьяна и Катерина.
В
Валерий
25 авг 2025
Любовь, благодарим за экскурсию! Экскурсия оправдала наши ожидания и прошла в приятном диалоге, общении, познаниях нового. Желаем вам дальнейших успехов, а также открывайте для нас туристов новые экскурсии.
Валерий и Валентина
Анна
Анна
7 авг 2025
Все было душевно и как хотели: осмотрели город, много узнали, удобно.
Любовь очень приятная женщина.
Е
Елена
3 авг 2025
Очень благодарны за такое комфортное и объёмное знакомство с городом! Любовь учла все наши пожелания и капризы усталых путников) Мы объехали весь город, узнали массу новых интересных фактов и, конечно, об истории города.
Это было очень приятное общение и мы с теплом будем вспоминать о городе Самаре!
Спасибо, Любовь! Вы замечательный гид и очень приятный в общении человек!
Евгения
Евгения
27 июл 2025
Мы в восторге от города и от экскурсовода. Любовь - профессионал, знает много исторических фактов, постоянно изучает новые источники, рассказывает с воодушевлением и уважением к городу и гостям города. Очень глубокий и разносторонний человек. Рекомендую 100%.
А
Абрамова
24 июл 2025
Понравилось изложение материала и доброжелательное, чуткое отношение гида к потребностям членов группы. Неприятно удивило большое количество в Самаре ветких, полуразвавшихся, местами без кровли, обезлюдивших домов.
Л
Людмила
19 июл 2025
Прекрасно провели время с экскурсоводом: прокатились по Самаре с Любовью и с пользой, и с удовольствием. Очень удобный вариант экскурсии, пешком мы бы столько не прошли. Спасибо, Любовь, и до новых встреч!
e
elena
19 июл 2025
Великолепная экскурсия для знакомства с Самарой, замечательный гид очень все интересно, душевно, по делу, решила заказать еще раз для родителей на годовщину свадьбы.
П
Полина
16 июл 2025
Спасибо гиду Любови за интересный подробный рассказ о Самара, интересных и знаковых местах города. . Поездка на авто, совмещённая с рассказами о городе, позволила посмотреть много объектов. Экскурсия продлилась дольше запланированного, Любовь продумала все до мелочей, даже фото заката со смотровой площадки, а на реке это всегда красиво.
Спасибо!
S
Svetlana
7 июл 2025
3 часа пролетели незаметно, отличная экскурсия и профессиональный гид.
Любовь, большое Вам спасибо, за такое чудесное знакомство с городом. Обязательно вернемся!
Р
Руслан
6 июл 2025
Очень понравился экскурсовод: хорошая подача материала, приятный, не утомляющий маршрут, комфортный автомобиль, чуткое отношение к туристам.
Н
Наталья
25 июн 2025
Большое спасибо за экскурсию! Знакомство с городом было замечательным!

Входит в следующие категории Самары

Похожие экскурсии из Самары

Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Крылья над Волгой и другие символы Самары
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Крылья над Волгой и другие символы Самары
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Самары, включая бункер Сталина и Жигулёвский завод. Узнайте, как город стал центром космической индустрии
Начало: На площади Куйбышева
Завтра в 14:00
14 ноя в 14:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Самара: прогулка вдоль Волги
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара: историческая прогулка вдоль Волги с экскурсоводом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Самары, где каждый шаг рассказывает историю. Откройте для себя памятники, Жигулевский пивзавод и многое другое
Начало: В районе Речного вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самаре