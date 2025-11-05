Погрузитесь в атмосферу Самары, изучая её знаковые места и легенды. На комфортабельном автомобиле посетите набережную Волги, Самарский Арбат и церковь Святого Георга. Прогуляйтесь по музейному кварталу и полюбуйтесь видом на Волгу со сквера Пушкина. Узнайте о значении площади и Монумента Славы и о бункере Сталина. Этот тур - отличная возможность увидеть город в его лучшем свете
Что можно увидеть
- Набережная Волги
- Самарский Арбат
- Церковь Святого Георга
- Музейный квартал
- Площадь Куйбышева
- Сквер Пушкина
- Площадь и Монумент Славы
- Бункер Сталина
Описание экскурсии
Я покажу вам красоту Самары, расскажу о её символах, знаковых местах и городских легендах. Мы пройдёмся по красивейшим улицам, заглянем на площади, спустимся к набережной и увидим, чем город живёт сегодня.
Итак, в нашей программе:
- Набережная Волги — одна из самых длинных в стране
- Самарский Арбат — центр городской жизни
- Церковь Святого Георга — необычный для Самары архитектурный акцент
- Музейный квартал, где расположены филармония, музей Эльдара Рязанова и здание бывшей земской управы в неорусском стиле
- Площадь Куйбышева — главная в городе всего с одним зданием, зато каким!
- Сквер Пушкина — смотровая площадка с живописным видом на Волгу, Иверский монастырь и пивзавод «Жигулёвский»
- Площадь и Монумент Славы — символы вклада самарцев в становление авиационной промышленности России
- Бункер Сталина (внешний осмотр). Вы узнаете, почему именно в Самаре (Куйбышеве) было построено это сооружение
А ещё мы рассмотрим ракету-носитель «Союз», площадь Чапаева, улицу Фрунзе и многое-многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- По запросу мы можем изменить маршрут или включить другие локации
- Экскурсия возможна в пешеходном формате до 15 участников — подробности уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 191 туриста
Меня зовут Любовь. Я — аттестованный, аккредитованный гид-экскурсовод, провожу обзорные экскурсии по Самаре, а также: экскурсии на Самарскую Луку (Ширяево, Стрельная), в замок Гарибальди, на Царёв курган (с посещением сыроварни),Задать вопрос
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Отличный гид! Интересно рассказывает, стрессоустойчивая, адаптируется легко под уровень знаний экскурсантов. Рекомендую
л
любовь
31 окт 2025
Если вы хотите по настоящему получить удовольствие от хорошего рассказчика обладающего хорошей базой знаний, приятного в общении человека, записывайтесь! У нас совпало все хороший день, хороший гид, масса интересной информации, красивых мест и впечатлений. Большое спасибо!
M
Mars
12 окт 2025
Мы в Самаре не в первый раз. Гуляли, любовались красотами, но после экскурсии, которую нам провела Любовь, влюбились в Самару еще сильнее! Очень интересная, познавательная экскурсия! Спасибо, Трипстер! Спасибо, Любовь!
Т
Татьяна
16 сен 2025
Любовь - потрясающий гид, которая в зависимости от группы формирует индивидуально маршрут. Всегда высоко оцениваю индивидуальный подход! Душевная, внимательная, рассказывает об истории со всей любовью к городу, влюбляет в город моментально. Очень рекомендую гида, вы проведаете с удовольствием время и увидите всю красоту города с комфортом. Благодарим вас, Любовь, за потрясающее проведенное время.
Татьяна и Катерина.
Татьяна и Катерина.
В
Валерий
25 авг 2025
Любовь, благодарим за экскурсию! Экскурсия оправдала наши ожидания и прошла в приятном диалоге, общении, познаниях нового. Желаем вам дальнейших успехов, а также открывайте для нас туристов новые экскурсии.
Валерий и Валентина
Валерий и Валентина
Анна
7 авг 2025
Все было душевно и как хотели: осмотрели город, много узнали, удобно.
Любовь очень приятная женщина.
Любовь очень приятная женщина.
Е
Елена
3 авг 2025
Очень благодарны за такое комфортное и объёмное знакомство с городом! Любовь учла все наши пожелания и капризы усталых путников) Мы объехали весь город, узнали массу новых интересных фактов и, конечно, об истории города.
Это было очень приятное общение и мы с теплом будем вспоминать о городе Самаре!
Спасибо, Любовь! Вы замечательный гид и очень приятный в общении человек!
Это было очень приятное общение и мы с теплом будем вспоминать о городе Самаре!
Спасибо, Любовь! Вы замечательный гид и очень приятный в общении человек!
Евгения
27 июл 2025
Мы в восторге от города и от экскурсовода. Любовь - профессионал, знает много исторических фактов, постоянно изучает новые источники, рассказывает с воодушевлением и уважением к городу и гостям города. Очень глубокий и разносторонний человек. Рекомендую 100%.
А
Абрамова
24 июл 2025
Понравилось изложение материала и доброжелательное, чуткое отношение гида к потребностям членов группы. Неприятно удивило большое количество в Самаре ветких, полуразвавшихся, местами без кровли, обезлюдивших домов.
Л
Людмила
19 июл 2025
Прекрасно провели время с экскурсоводом: прокатились по Самаре с Любовью и с пользой, и с удовольствием. Очень удобный вариант экскурсии, пешком мы бы столько не прошли. Спасибо, Любовь, и до новых встреч!
e
elena
19 июл 2025
Великолепная экскурсия для знакомства с Самарой, замечательный гид очень все интересно, душевно, по делу, решила заказать еще раз для родителей на годовщину свадьбы.
П
Полина
16 июл 2025
Спасибо гиду Любови за интересный подробный рассказ о Самара, интересных и знаковых местах города. . Поездка на авто, совмещённая с рассказами о городе, позволила посмотреть много объектов. Экскурсия продлилась дольше запланированного, Любовь продумала все до мелочей, даже фото заката со смотровой площадки, а на реке это всегда красиво.
Спасибо!
Спасибо!
S
Svetlana
7 июл 2025
3 часа пролетели незаметно, отличная экскурсия и профессиональный гид.
Любовь, большое Вам спасибо, за такое чудесное знакомство с городом. Обязательно вернемся!
Любовь, большое Вам спасибо, за такое чудесное знакомство с городом. Обязательно вернемся!
Р
Руслан
6 июл 2025
Очень понравился экскурсовод: хорошая подача материала, приятный, не утомляющий маршрут, комфортный автомобиль, чуткое отношение к туристам.
Н
Наталья
25 июн 2025
Большое спасибо за экскурсию! Знакомство с городом было замечательным!
