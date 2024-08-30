1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Непарадная Самара: прогулка с фотографом
Неторопливая прогулка по исторической части Самары с профессиональным фотографом. Откройте для себя уютные улочки и атмосферные дворики
Начало: На площади Революции
«Приглашаю вас на неторопливую прогулку по исторической части Самары с профессиональным портретным и репортажным фотографом»
18 сен в 10:30
20 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
«Длительность фотопрогулки — около 3 часов, за которые мы пройдём от 3 до 6 км»
18 сен в 10:30
20 сен в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Самаре
Пройти по дорогим сердцу местам и запомнить город на фотографиях
9 сен в 10:00
10 сен в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 августа 2024Были с дочерью в Самаре проездом. Решили взять фото-прогулку и не пожалели. Иван с любовью рассказывает о своём городе, архитектуре, культурной жизни. Показал нам необычные дворики (заброшенные и облагороженные). Нафотографировались и нагулялись от души. Передаём нашу благодарность и успехов Ивану в работе гида-фотографа.
- ААнна12 августа 2024Мы были 06.08.2024 у Ивана на "Фотопрогулке по старой Самаре". Получилась очень приятная и нескучная прогулка. Иван учел наши пожелания
- ААлексей29 июля 2024Классная прогулка! В спокойном темпе, без перегрузки информацией. Очень понравился сам формат «экскурсия-фотосессия», это интереснее обычной экскурсии, а фотки получились классные! Очень здорово провели вечер, большое спасибо Ивану!
- ККатя29 июля 2024Супер формат для знакомства с городом, особенно если родня требует фотоотчёт:) Иван подробно рассказал про историю города и его настоящую жизнь, очень понравился гибкий маршрут экскурсии, фотографиями очень довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Самары, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024