Фотосессии в Самаре с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Самаре, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Непарадная Самара: прогулка с фотографом
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Непарадная Самара: прогулка с фотографом
Неторопливая прогулка по исторической части Самары с профессиональным фотографом. Откройте для себя уютные улочки и атмосферные дворики
Начало: На площади Революции
«Приглашаю вас на неторопливую прогулку по исторической части Самары с профессиональным портретным и репортажным фотографом»
18 сен в 10:30
20 сен в 10:00
6 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по старой Самаре
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Прогулка с гидом-фотографом по Самаре: уютные закоулки и живописные виды
Лёгкая прогулка по небанальным локациям Самары с новым взглядом на город и профессиональными фотографиями на память
«Длительность фотопрогулки — около 3 часов, за которые мы пройдём от 3 до 6 км»
18 сен в 10:30
20 сен в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Самаре
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Самаре
Пройти по дорогим сердцу местам и запомнить город на фотографиях
9 сен в 10:00
10 сен в 14:00
7 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 августа 2024
    Непарадная Самара: прогулка с фотографом
    Были с дочерью в Самаре проездом. Решили взять фото-прогулку и не пожалели. Иван с любовью рассказывает о своём городе, архитектуре, культурной жизни. Показал нам необычные дворики (заброшенные и облагороженные). Нафотографировались и нагулялись от души. Передаём нашу благодарность и успехов Ивану в работе гида-фотографа.
  • А
    Анна
    12 августа 2024
    Фотопрогулка по старой Самаре
    Мы были 06.08.2024 у Ивана на "Фотопрогулке по старой Самаре". Получилась очень приятная и нескучная прогулка. Иван учел наши пожелания
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    о необходимости периодического отдыха по состоянию здоровья - делали небольшие передышки, за что огромное спасибо. Фотографии по результатам прогулки получились отличные - оценила вся семья! Очень рады, что получилось таким образом "оцифровать" часть воспоминаний о поездке. В целом, нам очень понравилось в Самаре, город активно благоустраивается и преображается. Желаем его жителям всех благ, а Ивана рекомендуем как прекрасного фотографа и профессионала своего дела.

  • А
    Алексей
    29 июля 2024
    Фотопрогулка по старой Самаре
    Классная прогулка! В спокойном темпе, без перегрузки информацией. Очень понравился сам формат «экскурсия-фотосессия», это интереснее обычной экскурсии, а фотки получились классные! Очень здорово провели вечер, большое спасибо Ивану!
  • К
    Катя
    29 июля 2024
    Фотопрогулка по старой Самаре
    Супер формат для знакомства с городом, особенно если родня требует фотоотчёт:) Иван подробно рассказал про историю города и его настоящую жизнь, очень понравился гибкий маршрут экскурсии, фотографиями очень довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Непарадная Самара: прогулка с фотографом
  2. Фотопрогулка по старой Самаре
  3. Фотопрогулка по Самаре
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Площадь Славы
  9. Особняк Курлиных
  10. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Самаре в сентябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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