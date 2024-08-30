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о необходимости периодического отдыха по состоянию здоровья - делали небольшие передышки, за что огромное спасибо. Фотографии по результатам прогулки получились отличные - оценила вся семья! Очень рады, что получилось таким образом "оцифровать" часть воспоминаний о поездке. В целом, нам очень понравилось в Самаре, город активно благоустраивается и преображается. Желаем его жителям всех благ, а Ивана рекомендуем как прекрасного фотографа и профессионала своего дела.