Последние новости коронавируса в Санкт-Петербурге на сегодня со статистикой
Заразилось 8050+339
Умерло 58+2
Выздоровело 1784+103
Болеют сейчас 6208+234
Летальность 0.72%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Санкт-Петербурге находится 3.47%, 8050 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 58 умерло, 1784 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 6208 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Санкт-Петербурге, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Санкт-Петербурге от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Санкт-Петербурга по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
8050+339+4%
58+2+4%
1784+103+6%
▲6208+234
11 мая 2020
7711+307+4%
56+3+6%
1681+7+0.42%
▲5974+297
10 мая 2020
7404+414+6%
53
1674+12+1%
▲5677+402
9 мая 2020
6990+425+6%
53+5+10%
1662+65+4%
▲5275+355
8 мая 2020
6565+375+6%
48+4+9%
1597+45+3%
▲4920+326
7 мая 2020
6190+306+5%
44+4+10%
1552+20+1%
▲4594+282
6 мая 2020
5884+312+6%
40+3+8%
1532+64+4%
▲4312+245
5 мая 2020
5572+226+4%
37
1468+271+23%
▼4067-45
4 мая 2020
5346+317+6%
37+3+9%
1197+136+13%
▲4112+178
3 мая 2020
5029+295+6%
34+1+3%
1061+184+21%
▲3934+110
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге по дням
Санкт-Петербург и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Санкт-Петербурге
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
Telegram-канал Baza опубликовал видео с места пожара, который произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Согласно данным канала, пожар вспыхнул в отделении реанимации на шестом этаже, где лежат больные с подтвержденным коронавирусом. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
Возгорание произошло в отделении реанимации на шестом этаже больницы Святого Георгия. В результате ЧП погибли пять пациентов. По предварительной информации, к пожару могло привести короткое замыкание в аппарате ИВЛ
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток с подтвержденным коронавирусом сбежал из Тихвинской больницы имени Калмыкова, но пообещал вернуться. Он взял с собой телефон, он отвечает на звонки, но не хочет говорить, куда направился из больницы. Полиция разыскивает худого молодого человека среднего роста.
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В остальных регионах выявлено меньше сотни случаев.
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и ввели масочный режим. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая. С 12 мая жители города будут обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выявлено в Московском регионе и Санкт-Петербурге. За день заражения произошли в 84 регионах. Наименьшее их количество обнаружено в Севастополе и на Чукотке. Еще три пришлось на Карелию, четыре — на Туву, пять — на Еврейскую автономную область.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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