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Последние новости коронавируса в Санкт-Петербурге на сегодня со статистикой

  • Заразилось 8050+339
  • Умерло 58+2
  • Выздоровело 1784+103
  • Болеют сейчас 6208+234
  • Летальность 0.72%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Санкт-Петербурге находится 3.47%, 8050 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 58 умерло, 1784 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 6208 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Санкт-Петербурге, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.26 разав Санкт-Петербурге летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
7 человекв среднем умирает в Санкт-Петербурге на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Санкт-Петербурге от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Санкт-Петербурга по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20208050+339+4%58+2+4%1784+103+6%6208+234
11 мая 20207711+307+4%56+3+6%1681+7+0.42%5974+297
10 мая 20207404+414+6%531674+12+1%5677+402
9 мая 20206990+425+6%53+5+10%1662+65+4%5275+355
8 мая 20206565+375+6%48+4+9%1597+45+3%4920+326
7 мая 20206190+306+5%44+4+10%1552+20+1%4594+282
6 мая 20205884+312+6%40+3+8%1532+64+4%4312+245
5 мая 20205572+226+4%371468+271+23%4067-45
4 мая 20205346+317+6%37+3+9%1197+136+13%4112+178
3 мая 20205029+295+6%34+1+3%1061+184+21%3934+110
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге по дням

Санкт-Петербург и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
lenta.ru
12.05.2020 10:43
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354) и Петербурге (339). Более сотни новых случаев обнаружили в Красноярском крае (227), Свердловской области (211) и Дагестане (116).
Опубликовано видео с места пожара в петербургской больнице
Опубликовано видео с места пожара в петербургской больнице
lenta.ru
12.05.2020 08:26
Telegram-канал Baza опубликовал видео с места пожара, который произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Согласно данным канала, пожар вспыхнул в отделении реанимации на шестом этаже, где лежат больные с подтвержденным коронавирусом. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.
В Петербурге произошёл пожар в больнице, где лечатся пациенты с Covid-19. СМИ сообщили о пяти погибших
В Петербурге произошёл пожар в больнице, где лечатся пациенты с Covid-19. СМИ сообщили о пяти погибших
tj
12.05.2020 08:02
Эвакуированы около 150 человек.
При пожаре в «коронавирусной» больнице в Петербурге погибли пять человек
При пожаре в «коронавирусной» больнице в Петербурге погибли пять человек
РБК
12.05.2020 07:56
Возгорание произошло в отделении реанимации на шестом этаже больницы Святого Георгия. В результате ЧП погибли пять пациентов. По предварительной информации, к пожару могло привести короткое замыкание в аппарате ИВЛ
Российский подросток с коронавирусом сбежал из больницы и пообещал вернуться
Российский подросток с коронавирусом сбежал из больницы и пообещал вернуться
lenta.ru
10.05.2020 14:56
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток с подтвержденным коронавирусом сбежал из Тихвинской больницы имени Калмыкова, но пообещал вернуться. Он взял с собой телефон, он отвечает на звонки, но не хочет говорить, куда направился из больницы. Полиция разыскивает худого молодого человека среднего роста.
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
lenta.ru
10.05.2020 10:43
За последние сутки в 83 регионах России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5551), Московской области (1133) и Санкт-Петербурге (414). Далее следуют Нижегородская (262), Свердловская (139) и Волгоградская (119) области. В остальных регионах выявлено меньше сотни случаев.
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая
РБК
10.05.2020 00:29
Продление ограничений власти объяснили несоблюдением самоизоляции. С 12 мая в городе также сделают обязательным масочно-перчаточный режим. Маски и перчатки будут продавать в вестибюлях метро
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
lenta.ru
09.05.2020 23:54
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и ввели масочный режим. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая. С 12 мая жители города будут обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.
Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса
Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса
РБК
09.05.2020 16:22
Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
lenta.ru
09.05.2020 10:48
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки выявлено в Московском регионе и Санкт-Петербурге. За день заражения произошли в 84 регионах. Наименьшее их количество обнаружено в Севастополе и на Чукотке. Еще три пришлось на Карелию, четыре — на Туву, пять — на Еврейскую автономную область.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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