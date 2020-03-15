Заразилось 8050 +339

Умерло 58 +2

Выздоровело 1784 +103

Болеют сейчас 6208 +234

Летальность 0.72% около 7 чел. на 1000 заболевших

В Санкт-Петербурге находится 3.47%, 8050 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 58 умерло, 1784 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 6208 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Санкт-Петербурге, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.26 раза в Санкт-Петербурге летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 7 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Санкт-Петербурге

Карта распространения коронавируса в Санкт-Петербурге и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Санкт-Петербурге от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Санкт-Петербурга по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 8050 +339+4% 58 +2+4% 1784 +103+6% ▲ 6208+234 11 мая 2020 7711 +307+4% 56 +3+6% 1681 +7+0.42% ▲ 5974+297 10 мая 2020 7404 +414+6% 53 1674 +12+1% ▲ 5677+402 9 мая 2020 6990 +425+6% 53 +5+10% 1662 +65+4% ▲ 5275+355 8 мая 2020 6565 +375+6% 48 +4+9% 1597 +45+3% ▲ 4920+326 7 мая 2020 6190 +306+5% 44 +4+10% 1552 +20+1% ▲ 4594+282 6 мая 2020 5884 +312+6% 40 +3+8% 1532 +64+4% ▲ 4312+245 5 мая 2020 5572 +226+4% 37 1468 +271+23% ▼ 4067-45 4 мая 2020 5346 +317+6% 37 +3+9% 1197 +136+13% ▲ 4112+178 3 мая 2020 5029 +295+6% 34 +1+3% 1061 +184+21% ▲ 3934+110 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Санкт-Петербурге по дням