Ваше погружение в историю начнется с прогулки по самой аристократической улице города. Стартуя от ДЛТ, вы заглянете в таинственные дворы-колодцы, пройдете сквозь дом Пушкина, задержитесь в дворе Ново-Михайловского дворца и ощутите подлинную, непарадную жизнь старого Петербурга. Кульминацией станет посещение частной квартиры, которая сегодня расположена в исторических залах клуба. Переступив порог этого особняка, вы перенесетесь в начало XX века. Вы подниметесь по мраморной лестнице, представите, как в этих стенах под девизом «Согласие и веселие» (Concordia et Laetitia) собирались цвет общества: поэты И. А. Крылов, А. С. Пушки и Н. М. Карамзин, архитектор Василий Стасов, герой войны 1812 года Петр Багратион. Здесь кипели политические и светские страсти, велись интеллектуальные беседы и заключались судьбоносные пари. Этот тур — единственный в Петербурге, который позволяет не только узнать историю Английского клуба, но и увидеть ее своими глазами, оказавшись в частном пространстве, недоступном для обычных туристов. Важная информация:

Экскурсия возможна с детьми от 10 лет и не подходит для лиц с ограниченными возможностями.