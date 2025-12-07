За фасадами имперской столицы скрываются миры, полные тайн и легенд.
Приглашаем вас на уникальную экскурсию — приватный тур в знаменитый Английский клуб, что располагался в великолепном особняке на Миллионной, 17.
Это не просто прогулка, а редчайший шанс попасть в частные апартаменты, хранящие дух петербургской элиты.
Приглашаем вас на уникальную экскурсию — приватный тур в знаменитый Английский клуб, что располагался в великолепном особняке на Миллионной, 17.
Это не просто прогулка, а редчайший шанс попасть в частные апартаменты, хранящие дух петербургской элиты.
Описание экскурсии
Ваше погружение в историю начнется с прогулки по самой аристократической улице города. Стартуя от ДЛТ, вы заглянете в таинственные дворы-колодцы, пройдете сквозь дом Пушкина, задержитесь в дворе Ново-Михайловского дворца и ощутите подлинную, непарадную жизнь старого Петербурга. Кульминацией станет посещение частной квартиры, которая сегодня расположена в исторических залах клуба. Переступив порог этого особняка, вы перенесетесь в начало XX века. Вы подниметесь по мраморной лестнице, представите, как в этих стенах под девизом «Согласие и веселие» (Concordia et Laetitia) собирались цвет общества: поэты И. А. Крылов, А. С. Пушки и Н. М. Карамзин, архитектор Василий Стасов, герой войны 1812 года Петр Багратион. Здесь кипели политические и светские страсти, велись интеллектуальные беседы и заключались судьбоносные пари. Этот тур — единственный в Петербурге, который позволяет не только узнать историю Английского клуба, но и увидеть ее своими глазами, оказавшись в частном пространстве, недоступном для обычных туристов. Важная информация:
Экскурсия возможна с детьми от 10 лет и не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
Просим заранее уточнять о доступности времени:)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ваше погружение в историю начнется с прогулки по самой аристократической улице города. Стартуя от ДЛТ, вы заглянете в таинственные дворы-колодцы, пройдете сквозь дом Пушкина, задержитесь в дворе Ново-Михайловского дворца и ощутите подлинную, непарадную жизнь старого Петербурга
- Кульминацией станет посещение частной квартиры, которая сегодня расположена в исторических залах клуба. Переступив порог этого особняка, вы перенесетесь в начало XX века. Вы подниметесь по мраморной лестнице, представите, как в этих стенах под девизом «Согласие и веселие» (Concordia et Laetitia) собирались цвет общества: поэты И.А. Крылов, А.С. Пушки и Н.М. Карамзин, архитектор Василий Стасов, герой войны 1812 года Петр Багратион. Здесь кипели политические и светские страсти, велись интеллектуальные беседы и заключались судьбоносные пари
Что включено
- Услуги гида
- Фотосессия в особняке
- Посещение всех сохранившихся залов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Конюшенная улица, 21-23
Завершение: Миллионная улица, 17
Когда и сколько длится?
Когда: Просим заранее уточнять о доступности времени:)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Экскурсия возможна с детьми от 10 лет и не подходит для лиц с ограниченными возможностями
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборМиллионная улица - Петербург в миниатюре
Прогуляйтесь по Миллионной улице и узнайте о жизни знаменитых личностей, живших здесь. История, культура и архитектура Санкт-Петербурга ждут вас
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
1600 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по проходным дворам Санкт-Петербурга
Пройтись потайным маршрутом с проводником и увидеть Петербург без декора
Начало: На Моховой улице
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
от 7125 ₽
7500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Тайная жизнь дворов и доходных домов Петербурга
Исследуйте скрытые уголки Санкт-Петербурга, посещая роскошные парадные, дворы-колодцы и пряничный дом. Узнайте удивительные истории и факты
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
1 янв в 11:00
2 янв в 12:00
1000 ₽ за человека