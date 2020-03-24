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  4. Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей

Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков

Аделина
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Аделина – ваш гид
Некоторые памятники мы видим так часто, что глаз «замыливается» — я предлагаю вам замедлиться, приглядеться к фасадам.

У вас и ваших юных путешественников сразу возникнет множество вопросов: что означает этот символ, как здесь оказался этот персонаж, кто жил в этом доме и какова его история.

Я помогу найти ответы и поделюсь любопытными сюжетами Миллионной улицы.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Дворцовой площади
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей

Что вас ожидает

Новый взгляд на старые памятники
Во время экскурсии вы побываете на Дворцовой площади и увидите в ином свете Зимний дворец, Александровскую колонну, здание Главного штаба. Затем мы отправимся на прогулку вдоль по Миллионной: несмотря на солидное название улочка эта недлинная, неширокая и вроде бы не особо примечательная. Я докажу, что это не так, и открою секреты не только знаменитых Атлантов, но и старинных особняков.

Дома и их хозяева
На Зимней канавке вы увидите фрагмент первого Зимнего дворца, в котором когда-то жил Пётр I. У дома 30 вспомним знаменитую петербуржскую «княгиню ночи» Авдотью Голицыну, а у особняка купца Громова поиграем в аллегории. Я объясню, почему почему на доме 10 появились музы, расскажу о графе Орлове и великом князе Константине Романове — хозяевах Мраморного дворца. А завершится экскурсия Домом с привидениями, который никак не мог обрести хозяев и квартирантов!

Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Дворцовой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 марта 2020
Мы почти всю жизнь живем в Петербурге и решили сходить на эту экскурсию с детьми. Отличная экскурсия, можно узнать и про ансамбль Дворцовой площади, и про комплекс Зимнего дворца и про основные здания на Миллионной улице. Аделина прекрасно подавала материал для детей, дала информацию и по архитектуре и по истории, и показала много интересных и неочевидных деталей. Однозначно рекомендуем эту экскурсию для семей с детьми!

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