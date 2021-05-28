Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Некоторые памятники мы видим так часто, что глаз «замыливается» — я предлагаю вам замедлиться, приглядеться к фасадам.
У вас и ваших юных путешественников сразу возникнет множество вопросов: что означает этот символ, как здесь оказался этот персонаж, кто жил в этом доме и какова его история. Я помогу найти ответы и поделюсь любопытными сюжетами Миллионной улицы.
Во время экскурсии вы побываете на Дворцовой площади и увидите в ином свете Зимний дворец, Александровскую колонну, здание Главного штаба. Затем мы отправимся на прогулку вдоль по Миллионной: несмотря на солидное название улочка эта недлинная, неширокая и вроде бы не особо примечательная. Я докажу, что это не так, и открою секреты не только знаменитых Атлантов, но и старинных особняков.
Дома и их хозяева
На Зимней канавке вы увидите фрагмент первого Зимнего дворца, в котором когда-то жил Пётр I. У дома 30 вспомним знаменитую петербуржскую «княгиню ночи» Авдотью Голицыну, а у особняка купца Громова поиграем в аллегории. Я объясню, почему почему на доме 10 появились музы, расскажу о графе Орлове и великом князе Константине Романове — хозяевах Мраморного дворца. А завершится экскурсия Домом с привидениями, который никак не мог обрести хозяев и квартирантов!
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на детей 6-12 лет
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9643 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да читать дальшеуменьшить
так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Прекраснейшая экскурсия! Аделина - отличный гид, который может увлечь любого ребенка! В один день сходили на экскурсию по Миллионной, а на следующий день тоже с Аделиной - в сам Эрмитаж. читать дальшеуменьшить
Обе экскурсии очень дополнили друг друга. Даже дождь не испортил впечатления. Мы были с дочкой 7 лет, она осталась в восторге. Сколько радости и удивления было от дорожного знака с котиком, а потом от памятника около Мраморного дворца. Теперь все игры про русских цариц и Эрмитаж))
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Олег
Мы почти всю жизнь живем в Петербурге и решили сходить на эту экскурсию с детьми. Отличная экскурсия, можно узнать и про ансамбль Дворцовой площади, и про комплекс Зимнего дворца и читать дальшеуменьшить
про основные здания на Миллионной улице. Аделина прекрасно подавала материал для детей, дала информацию и по архитектуре и по истории, и показала много интересных и неочевидных деталей. Однозначно рекомендуем эту экскурсию для семей с детьми!
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Наталья
Были на экскурсии впятером: трое взрослых и дети (10 и 12 лет). Аделина рассказывает очень интересно и подробно, может ответить на любые дополнительные вопросы. Даже питерцы открыли для себя много нового о Дворцовой площади и Александровской колонне, хотя были там миллион раз. Запоминается материал легко, думаю, для детей школьного возраста отличный вариант!
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Е
Евгения
Выбирала экскурсию для дочери 11 лет. В итоге понравилось всей семье, в том числе и подростку 16 лет) Интересно, познавательно и совсем не скучно. В этот день было очень жарко, но время прошло не заметно и мы совсем не устали. На все наши вопросы Аделина охотно отвечала, также и на те, которые были не по теме экскурсии. Спасибо Аделине. Рекомендую.
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Л
Лариса
Добрый день! Были на экскурсии "Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей" с детьми 13 и 10 лет. Всем очень понравилось. Аделина подстраивается под исходный уровень знаний и возраст экскурсантов. Увлекательно и легко! Если бы позволяло время, то с удовольствием сходили бы еще на одну экскурсию у данного гида)
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Наталья
Спасибо за экскурсию по Миллионной улице. Гид Аделина очень интересно и познавательно для детей и нас, взрослых, рассказала об истории, архитектуре. Всем очень понравилось. Если хотите с пользой и удовольствием провести время, познакомить детей с любимым городом - посетите эту экскурсию.
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