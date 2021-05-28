Некоторые памятники мы видим так часто, что глаз «замыливается» — я предлагаю вам замедлиться, приглядеться к фасадам. У вас и ваших юных путешественников сразу возникнет множество вопросов: что означает этот символ, как здесь оказался этот персонаж, кто жил в этом доме и какова его история. Я помогу найти ответы и поделюсь любопытными сюжетами Миллионной улицы.

Описание экскурсии

Новый взгляд на старые памятники

Во время экскурсии вы побываете на Дворцовой площади и увидите в ином свете Зимний дворец, Александровскую колонну, здание Главного штаба. Затем мы отправимся на прогулку вдоль по Миллионной: несмотря на солидное название улочка эта недлинная, неширокая и вроде бы не особо примечательная. Я докажу, что это не так, и открою секреты не только знаменитых Атлантов, но и старинных особняков.

Дома и их хозяева

На Зимней канавке вы увидите фрагмент первого Зимнего дворца, в котором когда-то жил Пётр I. У дома 30 вспомним знаменитую петербуржскую «княгиню ночи» Авдотью Голицыну, а у особняка купца Громова поиграем в аллегории. Я объясню, почему почему на доме 10 появились музы, расскажу о графе Орлове и великом князе Константине Романове — хозяевах Мраморного дворца. А завершится экскурсия Домом с привидениями, который никак не мог обрести хозяев и квартирантов!

Организационные детали