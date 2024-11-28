Петербург — город контрастов. Роскошные особняки и нищенская изнанка, изящные парадные и сумрачные дворы-колодцы. Петербург — это истории взлётов и падений, где красивые фасады скрывают трагедии владельцев.
Петербург — это город, где по соседству могут стоять старейший собор, пряничный домик и церковь-оборотень. Из этого всего и сложилась программа, на которую я вас приглашаю!
Петербург — это город, где по соседству могут стоять старейший собор, пряничный домик и церковь-оборотень. Из этого всего и сложилась программа, на которую я вас приглашаю!
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Маршрут, чтобы прочувствовать контрасты города
- Владимирский собор.
- Доходный дом Н. Н. Никонова.
- Музей Арктики и Антарктики.
- Особняк Каншина с голубой парадной.
- Кузнечный рынок.
- 5 углов.
- Дворы улицы Рубинштейна.
- Доходный дом Елисеевых с парадной «Ромашка».
Вы узнаете:
- о кровавых деньгах Владимирского собора.
- о том, как Ренессанс с Советским союзом встретился.
- как с сединой в бороде и бесом в ребре потерять свою империю.
- где живёт Мёртвая невеста.
- и много других любопытных фактов.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в парадную «Ромашка» — 150 ₽ за чел.
- Возможно увеличение количества участников до 10 человек (1200 ₽ за чел.).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 59 туристов
Меня зовут Светлана, я петербурженка в третьем поколении. Очень люблю свой город и ещё больше люблю открывать его вновь и вновь. Мой путь в искусство начался с самого детства, когдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
28 ноя 2024
Прекрасная экскурсия с новыми интересными фактами от гида. Очень красивые дворы, парадные посетили, которые сами бы никогда не увидели и не узнали о них.
Vaganov
27 ноя 2024
Спасибо большое прекрасному гиду Светлане за потрясающую экскурсию по городу на Неве. За эту прогулку мы узнали столько всего интересного про те места, где раньше просто проходили, не обращая внимания. От дворов до парадных, от царей до наших времён, от Храмов до Музея Арктики. 2 часа проходят незаметно. Определённо рекомендую.
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