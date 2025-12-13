Мои заказы

«Английское собрание» - Уникальная авторская экскурсия

Приглашаем вас пройтись по залам бывшего Английского собрания — места, где когда-то блистали балы, велись светские беседы и собиралась элита Петербурга.

За строгим сталинским фасадом скрываются царские интерьеры, на которых время оставило свой след, но которые до сих пор хранят атмосферу былой роскоши.
Описание экскурсии

За величественным сталинским фасадом на Дворцовой набережной, что объединяет сразу три дома 12-14-16, скрываются поистине царские интерьеры. Вот только время и равнодушие оставили на них свою печать.
  • А ведь когда-то попасть сюда мечтали многие. Дом номер 16 по Дворцовой набережной занимало Английское собрание — одно из первых клубных учреждений России, созданное еще в 1770 году. Сменивший несколько адресов клуб в конечном итоге приобрел собственный дом, где и располагался вплоть до революции. В этих некогда роскошных интерьерах устраивали званые обеды и чествования, играли в карты и кегли, общались члены высшего общества. А потом — коммуналки, общежитие техникума речного флота с многочисленными перестройками и переделками.
  • Сейчас в стенах бывшего Английского собрания живут люди. Но несколько залов доступны для посещения. Именно здесь неравнодушные люди воссоздают кусочек нашей с Вами истории!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Миллионная улица, 5
Завершение: Миллионная ул. 17
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

