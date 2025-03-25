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Описание экскурсии

Эрмитаж: сокровищница искусства

Эрмитаж занимает одно из самых значимых мест среди музеев мира, таких как Лувр, Прадо и Британский музей. Это не просто музей, а настоящая сокровищница, где хранится огромная и разнообразная коллекция шедевров искусства. Но Эрмитаж — это также и величественный Дворец, который когда-то служил резиденцией императорской семьи Романовых.

История и роскошь

С первых дней своего существования Зимний дворец поражал гостей своим великолепием. Интерьеры были украшены лепниной, золотом и драгоценными тканями, а каждая комната была наполнена произведениями искусства, от паркетов до плафонов. Роскошь обстановки подчеркивала статус владельцев дворца среди европейских монархов.

Переход к музею

После событий 1917 года Зимний дворец и Эрмитаж стали государственными музеями, и в 1920 году был открыт Государственный Эрмитаж. Это место, где можно бесконечно рассказывать о коллекциях и удивительных интерьерах, но лучше всего увидеть всё своими глазами.

Экскурсии по Эрмитажу

Мы предлагаем вам уникальные экскурсии, которые позволят вам погрузиться в атмосферу этого удивительного места.

Экскурсия 1

Продолжительность: 2,5 - 3 часа

Начало: от Иорданской галереи

Парадные интерьеры и история появления Эрмитажа

Коллекции живописи, фарфора и предметов прикладного искусства

Галерея героев 1812 года

Георгиевский зал и Часы "Павлин"

Искусство Италии и западноевропейское искусство

Залы майолики и античной живописи

Во время этой обзорной экскурсии мы пройдём все 4 дворца комплекса "Государственный Эрмитаж".

Экскурсия 2

Продолжительность: 2,5 - 3 часа

Начало: от Церковной лестницы

Коллекция предметов Пазырыкского кургана, включая самый старый ковер в мире

Галерея портретов Романовых и их история

Парадные интерьеры: Малахитовая гостиная и Белая столовая

Залы с личными предметами Петра I и императорские сани

Залы искусства Англии и Франции, коллекции фарфора Мейсен

Экскурсия 3

Продолжительность: 2,5 часа

На этой экскурсии вы познакомитесь с искусством Нидерландов XV-XVII веков, включая:

Фламандскую живопись и картины старых мастеров

Рембрандта и его новаторский подход к психологическому портрету

Герарда Доу и его "тонкую" живопись

Рубенса и Антониса Ван Дейка

Эти экскурсии предоставляют уникальную возможность увидеть богатство коллекций Эрмитажа, которые невозможно осмотреть за одно посещение.

Выбор за вами!

Экскурсии 1 и 2 будут интересны юным посетителям от 7 лет. Мы всегда учитываем ваши интересы и можем выбрать из богатой коллекции Эрмитажа то, что вам действительно нравится!