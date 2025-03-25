Знакомство с уникальным собранием Эрмитажа

Знакомство с уникальным собранием Эрмитажа
Знакомство с уникальным собранием Эрмитажа
Знакомство с уникальным собранием Эрмитажа
Ближайшие даты:
25
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апр
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Эрмитаж: сокровищница искусства

Эрмитаж занимает одно из самых значимых мест среди музеев мира, таких как Лувр, Прадо и Британский музей. Это не просто музей, а настоящая сокровищница, где хранится огромная и разнообразная коллекция шедевров искусства. Но Эрмитаж — это также и величественный Дворец, который когда-то служил резиденцией императорской семьи Романовых.

История и роскошь

С первых дней своего существования Зимний дворец поражал гостей своим великолепием. Интерьеры были украшены лепниной, золотом и драгоценными тканями, а каждая комната была наполнена произведениями искусства, от паркетов до плафонов. Роскошь обстановки подчеркивала статус владельцев дворца среди европейских монархов.

Переход к музею

После событий 1917 года Зимний дворец и Эрмитаж стали государственными музеями, и в 1920 году был открыт Государственный Эрмитаж. Это место, где можно бесконечно рассказывать о коллекциях и удивительных интерьерах, но лучше всего увидеть всё своими глазами.

Экскурсии по Эрмитажу

Мы предлагаем вам уникальные экскурсии, которые позволят вам погрузиться в атмосферу этого удивительного места.

Экскурсия 1

Продолжительность: 2,5 - 3 часа

Начало: от Иорданской галереи

  • Парадные интерьеры и история появления Эрмитажа
  • Коллекции живописи, фарфора и предметов прикладного искусства
  • Галерея героев 1812 года
  • Георгиевский зал и Часы "Павлин"
  • Искусство Италии и западноевропейское искусство
  • Залы майолики и античной живописи

Во время этой обзорной экскурсии мы пройдём все 4 дворца комплекса "Государственный Эрмитаж".

Экскурсия 2

Продолжительность: 2,5 - 3 часа

Начало: от Церковной лестницы

  • Коллекция предметов Пазырыкского кургана, включая самый старый ковер в мире
  • Галерея портретов Романовых и их история
  • Парадные интерьеры: Малахитовая гостиная и Белая столовая
  • Залы с личными предметами Петра I и императорские сани
  • Залы искусства Англии и Франции, коллекции фарфора Мейсен

Экскурсия 3

Продолжительность: 2,5 часа

На этой экскурсии вы познакомитесь с искусством Нидерландов XV-XVII веков, включая:

  • Фламандскую живопись и картины старых мастеров
  • Рембрандта и его новаторский подход к психологическому портрету
  • Герарда Доу и его "тонкую" живопись
  • Рубенса и Антониса Ван Дейка

Эти экскурсии предоставляют уникальную возможность увидеть богатство коллекций Эрмитажа, которые невозможно осмотреть за одно посещение.

Выбор за вами!

Экскурсии 1 и 2 будут интересны юным посетителям от 7 лет. Мы всегда учитываем ваши интересы и можем выбрать из богатой коллекции Эрмитажа то, что вам действительно нравится!

Ежедневно (кроме понедельника) в любое удобное время с 11:00 до 16:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Зимний дворец
  • Малый Эрмитаж
  • Большой Эрмитаж
  • Новый Эрмитаж
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты: взрослый 500 руб./школьник до 14 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, 2
Завершение: Дворцовая набережная, 38
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме понедельника) в любое удобное время с 11:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Уважаемые гости
  • Хотели бы обратить Ваше внимание
  • Что входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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