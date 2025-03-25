Описание экскурсии
Эрмитаж: сокровищница искусства
Эрмитаж занимает одно из самых значимых мест среди музеев мира, таких как Лувр, Прадо и Британский музей. Это не просто музей, а настоящая сокровищница, где хранится огромная и разнообразная коллекция шедевров искусства. Но Эрмитаж — это также и величественный Дворец, который когда-то служил резиденцией императорской семьи Романовых.
История и роскошь
С первых дней своего существования Зимний дворец поражал гостей своим великолепием. Интерьеры были украшены лепниной, золотом и драгоценными тканями, а каждая комната была наполнена произведениями искусства, от паркетов до плафонов. Роскошь обстановки подчеркивала статус владельцев дворца среди европейских монархов.
Переход к музею
После событий 1917 года Зимний дворец и Эрмитаж стали государственными музеями, и в 1920 году был открыт Государственный Эрмитаж. Это место, где можно бесконечно рассказывать о коллекциях и удивительных интерьерах, но лучше всего увидеть всё своими глазами.
Экскурсии по Эрмитажу
Мы предлагаем вам уникальные экскурсии, которые позволят вам погрузиться в атмосферу этого удивительного места.
Экскурсия 1
Продолжительность: 2,5 - 3 часа
Начало: от Иорданской галереи
- Парадные интерьеры и история появления Эрмитажа
- Коллекции живописи, фарфора и предметов прикладного искусства
- Галерея героев 1812 года
- Георгиевский зал и Часы "Павлин"
- Искусство Италии и западноевропейское искусство
- Залы майолики и античной живописи
Во время этой обзорной экскурсии мы пройдём все 4 дворца комплекса "Государственный Эрмитаж".
Экскурсия 2
Продолжительность: 2,5 - 3 часа
Начало: от Церковной лестницы
- Коллекция предметов Пазырыкского кургана, включая самый старый ковер в мире
- Галерея портретов Романовых и их история
- Парадные интерьеры: Малахитовая гостиная и Белая столовая
- Залы с личными предметами Петра I и императорские сани
- Залы искусства Англии и Франции, коллекции фарфора Мейсен
Экскурсия 3
Продолжительность: 2,5 часа
На этой экскурсии вы познакомитесь с искусством Нидерландов XV-XVII веков, включая:
- Фламандскую живопись и картины старых мастеров
- Рембрандта и его новаторский подход к психологическому портрету
- Герарда Доу и его "тонкую" живопись
- Рубенса и Антониса Ван Дейка
Эти экскурсии предоставляют уникальную возможность увидеть богатство коллекций Эрмитажа, которые невозможно осмотреть за одно посещение.
Выбор за вами!
Экскурсии 1 и 2 будут интересны юным посетителям от 7 лет. Мы всегда учитываем ваши интересы и можем выбрать из богатой коллекции Эрмитажа то, что вам действительно нравится!
Ежедневно (кроме понедельника) в любое удобное время с 11:00 до 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зимний дворец
- Малый Эрмитаж
- Большой Эрмитаж
- Новый Эрмитаж
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: взрослый 500 руб./школьник до 14 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Уважаемые гости
- Хотели бы обратить Ваше внимание
- Что входные билеты не включены в стоимость экскурсии