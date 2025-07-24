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Любовные истории Старого Петербурга

Приглашаем вас на авторскую экскурсию «Любовные истории старого Петербурга»! Во время прогулки вы узнаете о контрастах и тайнах старого Петербурга. Мы начнём наше путешествие на берегу Невы, посетим Английскую набережную и Сенатскую площадь.
Любовные истории Старого Петербурга
Любовные истории Старого Петербурга
Любовные истории Старого Петербурга
Ближайшие даты:
24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Авторская экскурсия «Любовные истории старого Петербурга»

Старый Петербург — это удивительное место, полное контрастов и интересных историй. Наша экскурсия начнется на берегу Невы, на Английской набережной и Сенатской площади. Здесь мы погрузимся в атмосферу города и его романтические тайны.

Уникальные истории любви

В ходе экскурсии мы узнаем о судьбе наследницы огромного состояния, которая вышла замуж в простом домашнем платье, без приглашенных именитых гостей. Это событие стало символом истинной любви, которая не нуждается в роскоши и пафосе.

Трагедии и верность

Мы также окунемся в трагичную историю любви и верности жен декабристов. Эти женщины проявили невероятную силу духа и преданность своим мужьям, несмотря на все испытания, которые им пришлось пережить.

Необычные повороты судьбы

В нашем путешествии мы обсудим, что бывает, когда проигрываешь жену в карты, и как сложилась судьба внучки Екатерины II, которую оставили у алтаря. Эти истории покажут, как порой судьба может преподнести неожиданные сюрпризы.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о захватывающих любовных историях старого Петербурга и насладиться атмосферой этого великолепного города!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Интересный и увлекательный рассказ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Галерная, Д.1. Арка Сената и Синода
Завершение: Ул. Большая Морская, д. 58
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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