Приглашаем вас на авторскую экскурсию «Любовные истории старого Петербурга»! Во время прогулки вы узнаете о контрастах и тайнах старого Петербурга. Мы начнём наше путешествие на берегу Невы, посетим Английскую набережную и Сенатскую площадь.
Авторская экскурсия «Любовные истории старого Петербурга»
Старый Петербург — это удивительное место, полное контрастов и интересных историй. Наша экскурсия начнется на берегу Невы, на Английской набережной и Сенатской площади. Здесь мы погрузимся в атмосферу города и его романтические тайны.
Уникальные истории любви
В ходе экскурсии мы узнаем о судьбе наследницы огромного состояния, которая вышла замуж в простом домашнем платье, без приглашенных именитых гостей. Это событие стало символом истинной любви, которая не нуждается в роскоши и пафосе.
Трагедии и верность
Мы также окунемся в трагичную историю любви и верности жен декабристов. Эти женщины проявили невероятную силу духа и преданность своим мужьям, несмотря на все испытания, которые им пришлось пережить.
Необычные повороты судьбы
В нашем путешествии мы обсудим, что бывает, когда проигрываешь жену в карты, и как сложилась судьба внучки Екатерины II, которую оставили у алтаря. Эти истории покажут, как порой судьба может преподнести неожиданные сюрпризы.
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о захватывающих любовных историях старого Петербурга и насладиться атмосферой этого великолепного города!
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.