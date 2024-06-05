🚌 На автобусе 45% скидка Групповая 6 часов 193 отзыва Экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца Откройте для себя величие Царского Села на автобусной экскурсии. Включены трансфер, билеты и гид Начало: От Казанского собора 5450 2 998 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 1885 отзывов Ленинградские коммуналки: путешествие в быт и историю Встречайте Санкт-Петербург с неизведанной стороны: коммунальные квартиры, полные историй и жизни Начало: В районе метро Звенигородская Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00 1350 1 080 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 6 часов 365 отзывов Групповая экскурсия в Царское Село и Екатерининский дворец с билетами Царское Село с его цветущим парком и роскошным дворцом - портал в золотой век Екатерины II. Путешествие с профессиональным гидом увлечет и взрослых, и детей Начало: На Площади Искусств Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 4250 3 825 ₽ за человека

Билеты 2.5 часа 1836 отзывов В тренде Посещение Эрмитажа в мини-группе: билеты включены, погружение в историю и искусство Погрузитесь в историю и искусство Эрмитажа, исследуя его парадные залы и шедевры мирового искусства Начало: У Александровской колонны на Дворцовой площади Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 12:00, 15:00 и 17:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:00 и 15:00 2 850 ₽ за билет

Билеты 2.5 часа 28 отзывов Эрмитаж с гидом - в мини-группе (билеты включены) Погрузитесь в мир искусства и истории Эрмитажа. Узнайте о шедеврах мирового искусства, исторических залах и знаменитых мастерах. Билеты включены Начало: На Дворцовой площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00 2 750 ₽ за билет

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 517 отзывов По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина Откройте для себя три великолепных дворцово-парковых ансамбля 18 века. Узнайте о жизни императорской семьи и посетите знаменитые дворцы и парки Начало: На Площади искусств 2 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 2 часа 387 отзывов Популярное предложение Секреты ленинградских коммуналок: взгляд изнутри Погрузитесь в атмосферу старого Санкт-Петербурга, посетив коммуналки, где жили купцы и интеллигенция. Уникальная экскурсия ждёт вас Начало: ст. метро Звенигородская Расписание: ежедневно в 13:00, 17:00 и 19:00 1480 1 184 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 199 отзывов Эрмитаж: в гостях у Императора с лицензированным гидом Проникнуть в закулисье жизни Зимнего дворца и познакомиться с шедеврами великих мастеров Начало: Около Александровской колонны на Дворцовой площади 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Групповая 6 часов 39 отзывов Популярное предложение Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены Начало: На площади Искусств Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 4 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 25 отзывов Музей Фаберже с лицензированным гидом в Санкт-Петербурге Посетите Музей Фаберже в Санкт-Петербурге с лицензированным гидом. Узнайте о пасхальных яйцах Романовых и редких предметах русского ювелирного искусства Начало: На набережной Фонтанки Расписание: ежедневно в 18:00 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки Начало: По договоренности 13 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 21 отзыв В Царское Село - из Петербурга на комфортабельном автомобиле Побывать в знаменитой комнате из "солнечного камня" и порассуждать о российских "играх престолов" Начало: По договорённости 13 470 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 135 отзывов Эрмитаж: классическое знакомство - путешествие сквозь века искусства Проведите незабываемые часы, исследуя парадные залы и шедевры мирового искусства в самом сердце Санкт-Петербурга Начало: На Дворцовой площади 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 23 отзыва Из Петербурга в Царское Село и Павловск Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день Начало: По договоренности 17 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 154 отзыва Эксклюзивная экскурсия в Эрмитаж в мини-группе с профессиональным гидом Погрузитесь в мир роскоши и искусства, посетив Эрмитаж в мини-группе. Ваш путеводитель в историю искусства без очереди Начало: В районе Дворцовой площади Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15 2 790 ₽ за билет

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2 часа 136 отзывов Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская от 5000 4 250 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Гатчина: рыцарский замок для императоров Осмотреть убранство залов, раскрыть тайны дворца и проникнуться атмосферой парка Начало: У Гатчинского дворца 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов Идиллический Павловск Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест Начало: В центре города 13 700 ₽ за всё до 2 чел.

Групповая 1.5 часа 35 отзывов Экскурсия по дворцу купцов Елисеевых на Мойке в Санкт-Петербурге Посетите дворец купцов Елисеевых в Санкт-Петербурге. Узнайте увлекательные факты о знаменитой династии и осмотрите изысканные залы на групповой экскурсии Начало: На Невском проспекте 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 39 отзывов Павловск: роскошь и красота Русской Швейцарии Познакомиться с крупнейшим пейзажным парком Европы и старинными памятниками музея-заповедника Начало: В районе станции метро Московская 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Таинственный Юсуповский дворец: экскурсия с гидом Исследуйте величие и загадки Юсуповского дворца, погрузитесь в атмосферу роскоши и узнайте секреты его истории Начало: У Юсуповского дворца 15 400 ₽ за всё до 7 чел.

Групповая 1.5 часа 46 отзывов Особняк Половцова в Санкт-Петербурге: путешествие в историю и архитектуру Вас ждет уникальное путешествие по Особняку Половцова, где каждая комната хранит свои тайны и истории из прошлого Начало: На Большой Морской улице 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 40 отзывов Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания» 3 100 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Экскурсия Интимный Эрмитаж: секреты императорского Санкт-Петербурга Раскройте секреты Эрмитажа: от императорских страстей до шедевров искусства. Эксклюзивный доступ и уникальные истории ждут вас Начало: На Дворцовой площади 7 950 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 6 часов 258 отзывов Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены) Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате Начало: На Площади Искусств Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 4800 4 320 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 99 отзывов Дворцы Петербурга (с посещением Юсуповского) Увидеть здания-шедевры, узнать о жизни аристократии и открыть тайны истории на автобусной экскурсии Начало: Дворцовая Площадь 2 950 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 64 отзыва Замки и рыцари Гатчины Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции Начало: В удобном для Вас месте. В центре города 13 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Фонтанный дом в Санкт-Петербурге: история, любовь и аристократия Загляните в удивительный мир аристократии 19 века с экскурсией по Фонтанному дому, доме графов Шереметевых в Санкт-Петербурге Начало: У Шереметевского дворца 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 371 отзыв Эксклюзивный тур по Эрмитажу с личным гидом Исследуйте величие Эрмитажа в индивидуальной экскурсии, открывая сокровища искусства и истории Санкт-Петербурга Начало: В Зимнем дворце 6 200 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Империя Фаберже Полюбоваться objets de fantaisie и узнать, как сложилась судьба придворного ювелира Начало: На набережной реки Фонтанки 5 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Фаберже и Спас на Крови: путешествие сквозь искусство и время в Санкт-Петербурге Откройте для себя мир роскоши и истории с экскурсией по музею Фаберже и храму Спас на Крови в Санкт-Петербурге Начало: У входа в музей Фаберже 7 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Эрмитаж: шедевры и секреты Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида Начало: У главного входа в Эрмитаж от 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 50 отзывов В таинственную Гатчину на автомобиле Изучить загадочную резиденцию от парадных залов до подземелий и услышать легенды пейзажного парка Начало: Ваш адрес 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 368 отзывов Большая экскурсия в Пушкин - два дворца: Екатерининский и Александровский Расписание: Согласно календарю от 3 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 24 отзыва В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки Начало: Выход из метро Чернышевская 9 300 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 259 отзывов Эрмитаж вдоль и поперек Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии Начало: Во дворе Зимнего дворца 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 232 отзыва Истории и легенды аптеки доктора Пеля Судьба аптекарской династии Петербурга, алхимическая лаборатория и башня Грифонов Начало: 7-я линия В.О. между Большим пр. и набережной Невы от 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Сладкий маршрут по Невскому проспекту Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах Начало: В районе Главного штаба 6 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 71 отзыв Царское Село с посещением Екатерининского дворца Прогуляться по парку, поразиться блеску императорских покоев и раскрыть сюжеты из прошлого Начало: В центе города 13 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 275 отзывов Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк Начало: Пл. Искусств, 3 Расписание: Согласно календарю 3 750 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Экскурсия в мир Фаберже: ювелирное искусство и история Романовых Погрузитесь в сверкающий мир Фаберже, где каждый экспонат расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя тайны великих мастеров Начало: Наб. Фонтанки,21 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 67 отзывов Путешествие из Петербурга в Царское Село и Александровский дворец Открыть историю и тайны последней резиденции Романовых, а также погулять по городу и парку Начало: В районе метро Московская 12 990 ₽ за всё до 4 чел.

10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 93 отзыва Музей Фаберже для детей и их родителей Интерактивная экскурсия по одному из самых ярких музеев Петербурга Начало: В музее Фаберже от 6700 6 030 ₽ за всё до 12 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 34 отзыва Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329 Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 12:15 от 3 700 ₽ за человека