В мире мечтаний и грёз: парк «Александрия» в Петергофе

Побывать в английском дворце «Коттедж» и павильонах в итальянском стиле на островах Ольгина пруда
Мир мечтаний и грёз создал на побережье Финского залива император Николай I для супруги Александры Фёдоровны, которую он ласково называл Сашенька или «Счастье моей жизни».

Здесь, в парке «Александрия», нет умопомрачительной роскоши, как в главной части Петергофа, зато среди элегантных камерных построек можно представить домашнюю жизнь правителей — что мы и сделаем.
5
5 отзывов
В мире мечтаний и грёз: парк «Александрия» в Петергофе
В мире мечтаний и грёз: парк «Александрия» в Петергофе
В мире мечтаний и грёз: парк «Александрия» в Петергофе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Прогуливаясь по парку «Александрия»:

  • вы представите, как росли царские дети, увидите маленький огородик, где они ухаживали за свёклой и капустой, турники, где выполняли гимнастические упражнения, и даже окопы, где изучали военное дело на практике.
  • посетите дворец «Коттедж», в котором насладитесь интерьерами в готическом вкусе, увидите подлинные предметы, принадлежавшие императору и императрице, подниметесь по необыкновенной винтовой лестнице, заглянете в кабинет на крыше — откуда Николай I любил смотреть в подзорную трубу на Финский залив.
  • полюбуетесь готической капеллой и перекликающимся с ней готическим колодцем, а также необычным Фермерским дворцом, панорамой Финского залива и руинированным мостом в деревенском стиле.
  • побываете на рукотворных островах на Ольгином пруду — в Царицыном и Ольгином павильонах. Эти виллы — подарки Николая I Александре Фёдоровне и дочери Ольге Николаевне. Раньше сюда можно было приплыть лишь на пароме, а теперь мы доберёмся по специальным мостикам. Виллы построены на итальянский манер: с галереями, античными скульптурами, фонтанами и садами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Трансфер — на комфортабельном микроавтобусе.
  • С октября до начала мая виллы на Ольгином пруду будут закрыты. В это время мы посещаем Готическую капеллу и Фермерский дворец.

Дополнительные расходы

  • Билет в парк «Александрия»: 600 ₽, для граждан СНГ и налоговых резидентов — 300 ₽, для учащихся от 14 до 18 лет (РФ и Беларусь) — 200 ₽, льготный билет — 150 ₽, до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно.
  • Билет во дворец «Коттедж»: 400 ₽, для учащихся от 14 до 18 лет (РФ и Беларусь) — 350 ₽, до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно.
  • Билет в Фермерский дворец: 400 ₽, для учащихся от 14 до 18 лет (РФ и Беларусь) — 350 ₽, до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно.

в субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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И
27 сен 2024
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется, что она сама увлечена материалом, любит свой город, его историю. Экскурсия очень интересна, узнали много подробностей о личной жизни наших императоров: их вкусы, привычки, пристрастия. Необыкновенно
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красивый парк, усадьба "Коттедж" поразила своей интимностью и милыми интерьерами, продуманностью постройки и удобством для личной, неофициальной жизни. Острова и виллы на них просто влюбили в себя. Обязательно посетите это удивительное место, которое находится рядом с пышным Петергофом. Ещё раз спасибо Ирине за замечательную экскурсию!

Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется, что она сама увлечена материалом, любит свой город, его историю. Экскурсия оченьИрина прекрасный экскурсовод. Чувствуется, что она сама увлечена материалом, любит свой город, его историю. Экскурсия оченьИрина прекрасный экскурсовод. Чувствуется, что она сама увлечена материалом, любит свой город, его историю. Экскурсия оченьИрина прекрасный экскурсовод. Чувствуется, что она сама увлечена материалом, любит свой город, его историю. Экскурсия оченьИрина прекрасный экскурсовод. Чувствуется, что она сама увлечена материалом, любит свой город, его историю. Экскурсия оченьИрина прекрасный экскурсовод. Чувствуется, что она сама увлечена материалом, любит свой город, его историю. Экскурсия оченьИрина прекрасный экскурсовод. Чувствуется, что она сама увлечена материалом, любит свой город, его историю. Экскурсия очень
Наталья
27 сен 2024
Я хочу поблагодарить нашего гида Ирину, за замечательную экскурсию в Александрию! Я сто раз слышала, что это удивительное место, но, что это будет настолько интересно и божественно-красиво, не предполагала. До
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глубины души тронул дворец "Коттедж" - любимая дача семьи Николая I-это сказочный дом, где живёт счастливая семейная идиллия; уютный, созданный с безупречный вкусом, куда хочется приходить снова и снова. А благодаря интересным рассказам нашего гида, эта счастливая обитель венценосной семьи наполнялась жизнью, рисуя в нашем воображении картины тех далеких времен."Коттедж" находится в красивейшем парке Александрия, где можно гулять часами:то вы очарованы живописным прудом, то перед вами неожиданно вырастает величественная Готическая Капелла, то вашемо взору открывается вид на бескрайний Финский залив! Благородство, изящество, очарование, удовольствие! По истине, имперский парк! Рекомендую! С уважением, Наталья

Я хочу поблагодарить нашего гида Ирину, за замечательную экскурсию в Александрию! Я сто раз слышала, чтоЯ хочу поблагодарить нашего гида Ирину, за замечательную экскурсию в Александрию! Я сто раз слышала, чтоЯ хочу поблагодарить нашего гида Ирину, за замечательную экскурсию в Александрию! Я сто раз слышала, чтоЯ хочу поблагодарить нашего гида Ирину, за замечательную экскурсию в Александрию! Я сто раз слышала, что
Ю
23 сен 2024
Огромное спасибо Элеоноре за прекрасно организованную экскурсию!! Все было на высшем уровне! Узнала много нового и прекрасно провела время!! Рекомендую всем!!
Светлана
20 сен 2024
Ездили с Еленой в Александрию. Всё прошло замечательно. Интересно, доступно, познавательно и комфортно. Мы даже не заметили, как пролетело время. Рекомендую от души👍
Гайдукова
19 сен 2024
Очень впечатлила поездка в Александрию и на острова Ольгиного пруда. Царицын и Ольгин павильоны-неожиданный рай и напомнили мне" кусочек солнечной Италии". А сама Александрия удивительное по красоте и гармоничности место.
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Готика, нежная природа,переплетения растений,ажурный декор и ко всему этому красочный рассказ гида про семейную жизнь Николая Первого и Александры Федоровны.. это было очень интересно. Узнала много новых фактов и услышала потрясающие истории! В общем, пять баллов! спасибо за замечательный день!

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