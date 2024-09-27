читать дальше глубины души тронул дворец "Коттедж" - любимая дача семьи Николая I-это сказочный дом, где живёт счастливая семейная идиллия; уютный, созданный с безупречный вкусом, куда хочется приходить снова и снова. А благодаря интересным рассказам нашего гида, эта счастливая обитель венценосной семьи наполнялась жизнью, рисуя в нашем воображении картины тех далеких времен."Коттедж" находится в красивейшем парке Александрия, где можно гулять часами:то вы очарованы живописным прудом, то перед вами неожиданно вырастает величественная Готическая Капелла, то вашемо взору открывается вид на бескрайний Финский залив! Благородство, изящество, очарование, удовольствие! По истине, имперский парк! Рекомендую! С уважением, Наталья

Я хочу поблагодарить нашего гида Ирину, за замечательную экскурсию в Александрию! Я сто раз слышала, что это удивительное место, но, что это будет настолько интересно и божественно-красиво, не предполагала. До