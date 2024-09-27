Мир мечтаний и грёз создал на побережье Финского залива император Николай I для супруги Александры Фёдоровны, которую он ласково называл Сашенька или «Счастье моей жизни».
Здесь, в парке «Александрия», нет умопомрачительной роскоши, как в главной части Петергофа, зато среди элегантных камерных построек можно представить домашнюю жизнь правителей — что мы и сделаем.
Здесь, в парке «Александрия», нет умопомрачительной роскоши, как в главной части Петергофа, зато среди элегантных камерных построек можно представить домашнюю жизнь правителей — что мы и сделаем.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Прогуливаясь по парку «Александрия»:
- вы представите, как росли царские дети, увидите маленький огородик, где они ухаживали за свёклой и капустой, турники, где выполняли гимнастические упражнения, и даже окопы, где изучали военное дело на практике.
- посетите дворец «Коттедж», в котором насладитесь интерьерами в готическом вкусе, увидите подлинные предметы, принадлежавшие императору и императрице, подниметесь по необыкновенной винтовой лестнице, заглянете в кабинет на крыше — откуда Николай I любил смотреть в подзорную трубу на Финский залив.
- полюбуетесь готической капеллой и перекликающимся с ней готическим колодцем, а также необычным Фермерским дворцом, панорамой Финского залива и руинированным мостом в деревенском стиле.
- побываете на рукотворных островах на Ольгином пруду — в Царицыном и Ольгином павильонах. Эти виллы — подарки Николая I Александре Фёдоровне и дочери Ольге Николаевне. Раньше сюда можно было приплыть лишь на пароме, а теперь мы доберёмся по специальным мостикам. Виллы построены на итальянский манер: с галереями, античными скульптурами, фонтанами и садами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Трансфер — на комфортабельном микроавтобусе.
- С октября до начала мая виллы на Ольгином пруду будут закрыты. В это время мы посещаем Готическую капеллу и Фермерский дворец.
Дополнительные расходы
- Билет в парк «Александрия»: 600 ₽, для граждан СНГ и налоговых резидентов — 300 ₽, для учащихся от 14 до 18 лет (РФ и Беларусь) — 200 ₽, льготный билет — 150 ₽, до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно.
- Билет во дворец «Коттедж»: 400 ₽, для учащихся от 14 до 18 лет (РФ и Беларусь) — 350 ₽, до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно.
- Билет в Фермерский дворец: 400 ₽, для учащихся от 14 до 18 лет (РФ и Беларусь) — 350 ₽, до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно.
в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4419 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 сен 2024
Ирина прекрасный экскурсовод. Чувствуется, что она сама увлечена материалом, любит свой город, его историю. Экскурсия очень интересна, узнали много подробностей о личной жизни наших императоров: их вкусы, привычки, пристрастия. Необыкновенно
Наталья
27 сен 2024
Я хочу поблагодарить нашего гида Ирину, за замечательную экскурсию в Александрию! Я сто раз слышала, что это удивительное место, но, что это будет настолько интересно и божественно-красиво, не предполагала. До
Ю
Юлия
23 сен 2024
Огромное спасибо Элеоноре за прекрасно организованную экскурсию!! Все было на высшем уровне! Узнала много нового и прекрасно провела время!! Рекомендую всем!!
Светлана
20 сен 2024
Ездили с Еленой в Александрию. Всё прошло замечательно. Интересно, доступно, познавательно и комфортно. Мы даже не заметили, как пролетело время. Рекомендую от души👍
Гайдукова
19 сен 2024
Очень впечатлила поездка в Александрию и на острова Ольгиного пруда. Царицын и Ольгин павильоны-неожиданный рай и напомнили мне" кусочек солнечной Италии". А сама Александрия удивительное по красоте и гармоничности место.
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