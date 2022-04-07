Экскурсия с посещением крейсера "Аврора" представит Санкт-Петербург не только как один из красивейших городов мира, но и город морской и военной славы России. Вы увидите Главное Адмиралтейство, одновременно судостроительную верфь и крепость, где в настоящее время находится штаб ВМФ и другие военные ведомства страны. Вы полюбуетесь одним из лучших архитектурных ансамблей города - Стрелкой Васильевского острова, созданного для петербургского порта; проедете вдоль парадных набережных Невы и увидите памятники русским мореплавателям и корабли, когда-то бороздившие морские просторы.
Бронепалубный крейсер I ранга «Аврора» - один из главных символов Санкт-Петербурга. За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в четырех войнах и двух революциях. Общий срок его жизни с момента спуска на воду в этом составит 119 лет. На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Марсово поле, Спасо-Преображенский собор (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Какие достопримечательности Вы увидите:
Спасо-Преображенский собор
Пантелеймоновская церковь
Летний сад
Дворцовая набережная
Адмиралтейство
Благовещенский мост
Кронверк
Крейсер I-го ранга «Аврора»
Крейсер I-го ранга «Аврора»
•Крейсер I-го ранга «Аврора»
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Входной билет с экскурсией на крейсере "Аврора"
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Завершение: Крейсер «Аврора», Петроградская наб. , д. 2-4
Когда и сколько длится
Когда: по средам и субботам в 11:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по средам и субботам в 11:00
ГК — ваш гид в Санкт-Петербурге
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