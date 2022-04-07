Большая обзорная с экскурсией на крейсер «Аврора»

Большая обзорная с экскурсией на крейсер «Аврора»
Большая обзорная с экскурсией на крейсер «Аврора»
Большая обзорная с экскурсией на крейсер «Аврора»
Большая обзорная с экскурсией на крейсер «Аврора»

Что вас ожидает 🤩

  • Спасо-Преображенский собор
  • Пантелеймоновская церковь
  • Летний сад
  • Дворцовая набережная
  • Адмиралтейство
  • Благовещенский мост
  • Кронверк
  • Крейсер I-го ранга «Аврора»
Экскурсия с посещением крейсера "Аврора" представит Санкт-Петербург не только как один из красивейших городов мира, но и город морской и военной славы России. Вы увидите Главное Адмиралтейство, одновременно судостроительную верфь и крепость, где в настоящее время находится штаб ВМФ и другие военные ведомства страны. Вы полюбуетесь одним из лучших архитектурных ансамблей города - Стрелкой Васильевского острова, созданного для петербургского порта; проедете вдоль парадных набережных Невы и увидите памятники русским мореплавателям и корабли, когда-то бороздившие морские просторы.
Бронепалубный крейсер I ранга «Аврора» - один из главных символов Санкт-Петербурга. За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в четырех войнах и двух революциях. Общий срок его жизни с момента спуска на воду в этом составит 119 лет. На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

  • Марсово поле, Спасо-Преображенский собор (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

    • Спасо-Преображенский собор
    • Пантелеймоновская церковь
    • Летний сад
    • Дворцовая набережная
    • Адмиралтейство
    • Благовещенский мост
    • Кронверк
    • Крейсер I-го ранга «Аврора»
    • Крейсер I-го ранга «Аврора»
    •Крейсер I-го ранга «Аврора»

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги экскурсовода
    • Транспортное обслуживание
    • Входной билет с экскурсией на крейсере "Аврора"
    Что не входит
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
    Завершение: Крейсер «Аврора», Петроградская наб. , д. 2-4
    Когда и сколько длится
    Когда: по средам и субботам в 11:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    по средам и субботам в 11:00

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