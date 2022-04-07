Экскурсия с посещением крейсера "Аврора" представит Санкт-Петербург не только как один из красивейших городов мира, но и город морской и военной славы России. Вы увидите Главное Адмиралтейство, одновременно судостроительную верфь и крепость, где в настоящее время находится штаб ВМФ и другие военные ведомства страны. Вы полюбуетесь одним из лучших архитектурных ансамблей города - Стрелкой Васильевского острова, созданного для петербургского порта; проедете вдоль парадных набережных Невы и увидите памятники русским мореплавателям и корабли, когда-то бороздившие морские просторы.

Бронепалубный крейсер I ранга «Аврора» - один из главных символов Санкт-Петербурга. За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в четырех войнах и двух революциях. Общий срок его жизни с момента спуска на воду в этом составит 119 лет. На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Марсово поле, Спасо-Преображенский собор (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Какие достопримечательности Вы увидите:

Спасо-Преображенский собор

Пантелеймоновская церковь

Летний сад

Дворцовая набережная

Адмиралтейство

Благовещенский мост

Кронверк

Крейсер I-го ранга «Аврора»

Крейсер I-го ранга «Аврора»

•Крейсер I-го ранга «Аврора»