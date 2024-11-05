3 часа
Групповая
Вечерний Петербург: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990₽ за человека
2 часа
Групповая
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Лиговский проспект, д. 10
Расписание: по вт, чт,сб и вскр в 10:00; по ср и пт в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от 750₽ за человека
4 часа
Групповая
до 22 чел.
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 ноя в 10:30
16 ноя в 10:30
1 690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММедведев5 ноября 2024Было всё круто!!! Гид молодец, отработала программу на все 100%. Очень интересная, познавательная экскурсия. Мне и моей семье понравилось. Всем советую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Групповые обзорные»
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