Групповые обзорные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые обзорные» в Санкт-Петербурге, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
На автобусе по вечернему Петербургу
На автобусе
1140 отзывов
3 часа
Групповая
Вечерний Петербург: автобусная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь видом освещённых достопримечательностей с комфорта автобуса
Расписание: Ежедневно в 16:30 и 17:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
990 за человека
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
На автобусе
76 отзывов
2 часа
Групповая
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Начало: Лиговский проспект, д. 10
Расписание: по вт, чт,сб и вскр в 10:00; по ср и пт в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от 750 за человека
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
На автобусе
471 отзыв
4 часа
Групповая
до 22 чел.
Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Начало: Ул. Садовая, д. 17, угол Гостиного Двора
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 ноя в 10:30
16 ноя в 10:30
1 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Групповые обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На автобусе по вечернему Петербургу
  2. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
  3. Большая авторская обзорная с посещением Петропавловской крепости
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Зимний дворец
  9. Спас на Крови
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Групповые обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 750 до 1 690. Туристы уже оставили гидам 1687 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Групповые обзорные», 1687 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам