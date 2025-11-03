Мои заказы

Билет без очереди на Крейсер «Аврора» + Уникальная авторская программа

Приглашаем вас посетить легендарный крейсер «Аврора» без очередей! Дремлет ли притихший северный город или жизнь бьет ключом, низкое небо над головой или высокое солнце в зените — надо подняться на крейсер «Аврора» — это обязательный пункт программы каждого гостя города.

Ощутите дух истории, прикоснитесь к символу революции и сделайте незабываемые фото на борту знаменитого корабля.
4.6
104 отзыва
Описание билета

Не упустите шанс стать частью великого прошлого! Посетите уникальную экскурсию по легендарному крейсеру «Аврора»! Этот исторический корабль, ставший символом революции 1917 года, расскажет вам о событиях, изменивших ход российской истории. «Аврора» была спущена на воду в 1900 году и принимала участие в Русско-японской войне, а затем в Первой мировой войне. Однако ее настоящая слава пришла после выстрела, который стал сигналом к началу Октябрьской революции. Сегодня «Аврора» является музеем и памятником, привлекающим тысячи туристов со всех уголков не только нашей Родины, но и зарубежья. На экскурсии вы узнаете о жизни моряков, о том, как устроен корабль, и увидите уникальные экспонаты, сохранившиеся с тех времен. Прогулка по палубам «Авроры» подарит вам незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к великой истории. Посетить «Аврору» — значит узнать душу северной столицы, Санкт-Петербурга. Это обязательная часть программы для каждого гостя города! Предлагаем Вам 2 формата бронирования: «входные билеты без очереди» ИЛИ «входные билеты без очереди + экскурсия». Выбирайте наиболее удобный для Вас формат и до встречи на «Авроре»! Внимание! Экскурсия проходит от 45 минут до 1 часа. Также после экскурсии будет предоставлено свободное время. Ждем вас на борту! Важная информация:
Пожалуйста, не забудьте взять с собой документы, подтверждающие льготы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет
  • Входной билет + экскурсия
Место начала и завершения?
Крейсер «Аврора» (г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 2)
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Не забудьте взять с собой документы
  • Подтверждающие льготы
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 104 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
4
3
4
2
1
1
2
Е
Елена
3 ноя 2025
О
Олег
26 окт 2025
Т
Татьяна
19 окт 2025
Посетили данную экскурсию с ребенком 10 лет, экскурсия прошла замечательно,очень интересно рассказывал экскурсовод как для взрослых так и для детей.
Е
Елена
19 окт 2025
Посетили экскурсию с большим удовольствием. Замечательный экскурсовод Алексей Алексеевич грамотно, интересно рассказал об истории крейсера, особенностях его строения, быта и деятельности военного состава, ярких исторических датах… Огромное спасибо! Снова будем в Санкт-Петербурге, еще посетим это место.
П
Полина
16 окт 2025
Б
Белобородов
12 окт 2025
Е
Елена
11 окт 2025
Н
Наталья
9 окт 2025
Экскурсовод прекрасный,сам капитан первого ранга,время экскурсии пролетело незаметно, все увлекательно, четко,выдержано с его стороны,вся группа была в восторге
Д
Джамиля
8 окт 2025
Очень понравился гид Алексей Алексеевич! Прекрасная экскурсия была
О
Ольга
6 окт 2025
Н
Нин
6 окт 2025
Е
Елена
5 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Алексей Алексеевич интересно и увлекательно всё рассказал и детей сумел увлечь.
Ю
Юлия
23 сен 2025
Всё отлично! Сложно было попасть на экскурсию на Аврору в августе, но благодаря Спутнику нам удалось!
Быстро нашлись с нужным человеком, прошли на крейсер. Женщина-экскурсовод потрясающая, в возрасте, но очень активная и с юмором:)) Очень понравилось!!!
А
Алексей
16 сен 2025
Д
ДОМБРОВСКАЯ
11 сен 2025
Экскурсия исчерпывающая. Экскурсовод обстоятельно и подробно рассказал историю крейсера Аврора со всеми нюансами и тонкостями, со знанием корабельной службы не по наслышке. Экскурсовод - морской капитан в отставке. Всем рекомендую данную экскурсию!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

