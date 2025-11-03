Не упустите шанс стать частью великого прошлого! Посетите уникальную экскурсию по легендарному крейсеру «Аврора»! Этот исторический корабль, ставший символом революции 1917 года, расскажет вам о событиях, изменивших ход российской истории. «Аврора» была спущена на воду в 1900 году и принимала участие в Русско-японской войне, а затем в Первой мировой войне. Однако ее настоящая слава пришла после выстрела, который стал сигналом к началу Октябрьской революции. Сегодня «Аврора» является музеем и памятником, привлекающим тысячи туристов со всех уголков не только нашей Родины, но и зарубежья. На экскурсии вы узнаете о жизни моряков, о том, как устроен корабль, и увидите уникальные экспонаты, сохранившиеся с тех времен. Прогулка по палубам «Авроры» подарит вам незабываемые впечатления и возможность прикоснуться к великой истории. Посетить «Аврору» — значит узнать душу северной столицы, Санкт-Петербурга. Это обязательная часть программы для каждого гостя города! Предлагаем Вам 2 формата бронирования: «входные билеты без очереди» ИЛИ «входные билеты без очереди + экскурсия». Выбирайте наиболее удобный для Вас формат и до встречи на «Авроре»! Внимание! Экскурсия проходит от 45 минут до 1 часа. Также после экскурсии будет предоставлено свободное время. Ждем вас на борту! Важная информация:

Пожалуйста, не забудьте взять с собой документы, подтверждающие льготы.