Е Елена Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!

А Анна Петербург: обзорная экскурсия на автобусе Экскурсия хорошая, все понравилось, но в Петропавловской крепости совсем не давали время на фото, группа еще не полностью подошла, экскурсовод уже половину рассказал, не ждёт отстающих.

Ю Юлия По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!

Н Наталья Петербург: обзорная экскурсия на автобусе читать дальше для просмотра. Была на такой экскурсии в 2011 году. Мы были и в казематах и в соборе, выделите время для посещения. Пришли в петропавловскую крепость и просто повертели головами. Экскурсия многогранная. но находясь в Петропавловской крепости очень хотелось зайти в собор, потому что отдельно ехать туда уже не захочется

Н Наталья Петербург про любовь Экскурсия отличная. А самое главное она будет составлена исходя из ваших пожеланий!

В Виолетта По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую

И Ирина Петербург: обзорная экскурсия на автобусе Эксурсоводу Яне РЕСПЕКТ. Экскурсию провела на одном дыхании, все интересно и доходчиво рассказала, на заданные вопросы всегда был полноценный ответ.

Е Елена По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)

Е Екатерина Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости Прекрасная экскурсия.