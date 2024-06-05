Экскурсии к крейсеру Аврора

Найдено 47 экскурсий в категории «Крейсер Аврора» в Санкт-Петербурге, цены от 500 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
608 отзывов
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780 за человека
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
78 отзывов
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
«Вы увидите малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер «Аврора»»
1 600 за человека
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
143 отзыва
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690 за человека
По Петербургу на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
160 отзывов
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«Вы увидите все главные достопримечательности города: Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади, Гостиный двор, крейсер Аврора, Петропавловскую крепость и Александро-Невскую лавру»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940 за всё до 4 чел.
Петербург на микроавтобусе с панорамной крышей
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
468 отзывов
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«А еще увидите Дворцовую площадь, Инженерный замок, крейсер Аврора и Медного всадника»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100 за всё до 7 чел.
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
29 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
«На Петроградской стороне вы также увидите легендарный крейсер «Аврора» и то самое 6-миллиметровое орудие на его борту, выстрел которого повернул историю страны в другую сторону»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880 за человека
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
312 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
«Автобусная экскурсия по историческому центру города, обзор главных достопримечательностей, остановки с выходами + посещение крейсера «Аврора»»
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 600 за человека
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по вечернему Петербургу на микроавтобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
71 отзыв
Вечерний Петербург: экскурсия на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь приватной поездкой с персональным гидом
Начало: Ваш отель или по договоренности
«Вы увидите крейсер Аврора, таинственные маньчжурские существа Ши-Дза охраняющие в ночи Домик Петра»
Расписание: По договоренности, рекомендуется начало после вечерних пробок.
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
8 500 за всё до 7 чел.
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
«Далее — по историческому центру, мимо Медного всадника, Адмиралтейства, Эрмитажа, Ростральных колонн, Петропавловской крепости, Летнего сада, крейсера Аврора»
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
Петербург - отдельный мир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
160 отзывов
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Узнаете самое интересное из прошлого и настоящего Петропавловской крепости, Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови, крейсера «Аврора» и других значимых достопримечательностей»
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
38 отзывов
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите самые яркие и запоминающиеся места Петербурга: Зимний дворец, крейсер «Аврора», Исаакиевский собор и Михайловский замок»
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000 за всё до 11 чел.
Петербург: обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
3 часа
119 отзывов
Петербург: групповая обзорная экскурсия на автобусе с гидом
Познакомьтесь с историческими символами Санкт-Петербурга, путешествуя с комфортом на автобусе
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 16:30
Завтра в 12:00
9 июня в 09:30
1200840 за человека
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
287 отзывов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
«Обзорная экскурсия по городу с остановками: Спас на Крови, крейсер «Аврора», Исаакиевская площадь (2 ч»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620 за человека
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
1.5 часа
229 отзывов
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
«Теплоходная прогулка начнется в сердце города, от причала у Медного всадника, поэтому в первую очередь вы увидите главные достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Эрмитаж, Летний сад, крейсер Аврора»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800 за человека
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
🚤 На катере
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530 за человека
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: На площади Искусств
«Чем знаменит крейсер «Аврора», кроме холостого выстрела, ставшем сигналом к началу революции»
Завтра в 18:30
9 июня в 09:30
6 500 за всё до 3 чел.
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
«Адмиралтейство и крейсер Аврора»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990 за всё до 5 чел.
Увидеть Петербург за 1,5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Увидеть Петербург за 1,5 часа
Обзорная групповая экскурсия на автобусе по историческому центру города
Начало: На улице Думская
«набережной Невы с видами на крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
4 часа
9 отзывов
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
1 600 за человека
По главным местам Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
3 часа
4 отзыва
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Восстания
«Крейсер «Аврора» — интересный и как один из старейших в мире сохранившихся паровых военных кораблей, и как свидетель и участник революционных событий 1917 года»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 13:00
Завтра в 09:30
9 июня в 13:00
1000850 за человека
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
6 отзывов
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Достопримечательности на маршруте: Газпром Арена, Петровский форт, стадион «Петровский», Эрмитаж, Кунсткамера, Летучий Голландец, Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора»»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400 за человека
Петербург - обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
18 отзывов
Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Начало: На площади Искусств
«У крейсера «Аврора» вы послушаете рассказ о героическом Цуссимском сражении 1905 года и знаковом участии команды крейсера в Октябрьской революции»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
30002 550 за человека
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«Вы увидите: Спаса на Крови, Марсово поле, Михайловский замок (Чижик-Пыжик), реку Фонтанку, реку Нева, Петропавловскую крепость, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Медного всадника, крейсер Аврора»
Расписание: 11.30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
19 отзывов
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000 за человека
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
8 отзывов
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400 за человека
Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора»
Билеты
30 минут
32 отзыва
Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора»
Попасть на борт легендарного корабля и узнать о его героической истории - быстро и удобно
Начало: У крейсера «Аврора»
27 июня в 11:00
28 июня в 11:00
500 за билет
Петербург про любовь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Петербург про любовь
Прогуляться по городу и узнать, как здесь влюблялись, женились и расставались
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Санкт-Петербургу на ретро-автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
1 час
24 отзыва
Историческое путешествие: СПб на ретро-автобусе
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, исследуя его знаковые места на уникальном ретро-автобусе с экскурсоводом
Начало: И окончание Адмиралтейский пр
«Полюбуемся легендарным крейсером «Аврора», который встал на вечную стоянку у Петроградской набережной»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Прокатиться по главным улицам Петербурга и навестить памятник-символ революции
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«В стоимость включено: трансфер, автобусная экскурсия, входной билет с экскурсией на крейсере «Аврора»»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
2 100 за человека
Трансфер из аэропорта с обзорной экскурсией по Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Эксклюзивный трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Встреча в аэропорту с комфортным авто и гидом, который раскроет секреты Петербурга на пути к отелю
Начало: в аэропорту Пулково
«У знаменитого крейсера Аврора вас ждет рассказ о Цусимском сражении и том, как крейсер стал символом революции»
Завтра в 09:30
9 июня в 05:30
6 500 за всё до 3 чел.
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
«Вы пройдёте по фарватеру Финского залива, пересечёте группу островов (Крестовский, Елагин, Каменный), спуститесь к крейсеру «Аврора» и вернётесь к точке начала»
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Петербург - город трёх революций
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Петербург - город трёх революций
Вернуться на столетие назад, чтобы застать Россию в переломный момент её истории
Начало: на Литейном проспекте 61
«Финляндский вокзал и крейсер «Аврора» — символы триумфа большевиков»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве
Начало: В центре города
«Домик Петра I, крейсер «Аврора», Летний сад, Марсово поле, Троицкий мост с панорамными видами, Садовая улица, Невский проспект, Гостиный двор — вы не пропустите ни одной визитной карточки великолепного Санкт-Петербурга»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000 за всё до 11 чел.
К разводным мостам - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
К разводным мостам - на мотоцикле
Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты
Начало: Около м. Адмиралтейская
«Пересечём Неву по семи разным мостам — а по пути увидим подсвеченные набережные, крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость и многое другое»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
6 000 за человека
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Билеты
1.5 часа
12 отзывов
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Познакомиться с легендарным памятником Военно-морского флота России
Начало: около крейсера «Авроры»
«В стоимость экскурсии включен входной билет на крейсер «Аврору», его необходимо распечатать для входа в музей»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
1 090 за билет
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора» (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
1 час
7 отзывов
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора» (билеты включены)
Исследовать легендарное судно от верхней палубы до кают и открыть его историю
Начало: Около крейсера Аврора
«Экскурсию для вас проведет профессиональный гид музея крейсера «Аврора»»
2 200 за билет
Большая обзорная с экскурсией на крейсер «Аврора»
Групповая
4 часа
Большая обзорная с экскурсией на крейсер «Аврора»
Расписание: Среда, Суббота в 11:00
от 2 100 за человека
Особый вид Санкт-Петербурга: прогулка на теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
1 час
Особый вид Санкт-Петербурга: прогулка на теплоходе
С ветерком прокатиться по Фонтанке и Неве, любуясь видом на город с воды
Начало: На набережной реки Фонтанки
«Рассмотрим крейсер «Аврора» практически на расстоянии вытянутой руки»
Завтра в 21:00
9 июня в 21:00
20 000 за всё до 20 чел.
На индивидуальном катере - по водам города Петра
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
На индивидуальном катере - по водам города Петра
Познакомиться с парадным Петербургом и отдохнуть на волнах Невы
Начало: У метро «Невский проспект»
«Крейсер «Аврора» — один из символов Октябрьской революции»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000 за всё до 6 чел.
Развод мостов на катере
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 150 (спуск к воде)
«осмотр достопримечательностей (крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Зимний дворец, стрелка Васильевского острова, парадная Нева)»
Расписание: Ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
19 000 за всё до 11 чел.
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
⛴ На теплоходе
скидка
25%
Аудиогид
1 час
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
Взглянуть на главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды в сопровождении аудиогида
Начало: У музея-квартиры Пушкина
«Ростральные колонны, вид на здание Биржи и крейсер «Аврора»»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
14001 050 за человека
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить легендарную цитадель и Никольский собор
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
«За три часа мы сумеем взглянуть на самые яркие символы Петербурга: от куполов Спаса на Крови до крейсера «Аврора»»
Завтра в 10:45
15 июня в 10:45
3 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Петербург: обзорная экскурсия на автобусе
    Экскурсия хорошая, все понравилось, но в Петропавловской крепости совсем не давали время на фото, группа еще не полностью подошла, экскурсовод уже половину рассказал, не ждёт отстающих.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Петербург: обзорная экскурсия на автобусе
    Экскурсия многогранная. но находясь в Петропавловской крепости очень хотелось зайти в собор, потому что отдельно ехать туда уже не захочется
    читать дальше

    для просмотра. Была на такой экскурсии в 2011 году. Мы были и в казематах и в соборе, выделите время для посещения. Пришли в петропавловскую крепость и просто повертели головами.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Петербург про любовь
    Экскурсия отличная. А самое главное она будет составлена исходя из ваших пожеланий!
  • В
    Виолетта
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Петербург: обзорная экскурсия на автобусе
    Эксурсоводу Яне РЕСПЕКТ. Экскурсию провела на одном дыхании, все интересно и доходчиво рассказала, на заданные вопросы всегда был полноценный ответ.
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
    Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышноЭкскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Автобусная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
    Прекрасная экскурсия.
    Прекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсияПрекрасная экскурсия
  • Н
    Ната
    4 июня 2024
    Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
    вместо заявленных 30 гостей их было в 2 раза больше, выбирала экскурсию в том числе по критерию численности гостей на
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    борту, на вопросы организаторам во время посадки адресовали к Анне, мол мы не в курсе информации публикующиеся на сайте, дезинформация!! но в целом ситуация не испортила впечатлений, красивый закат, приятная музыка, но надо одеваться теплее даже в летнее время.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крейсер Аврора»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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