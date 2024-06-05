1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
2.5 часа
Экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и узнавая истории, стоящие за архитектурными шедеврами
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1200780₽ за человека
Мини-группа
1 час
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Начните утро с увлекательного путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга на уютном катере с аудиогидом
Начало: на набережной р. Фонтанки
«Вы увидите малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер «Аврора»»
1 600₽ за человека
Групповая
4 часа
Весь Петербург с посещением Петропавловской крепости - за 4 часа
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга на групповой экскурсии. Остановки у ключевых достопримечательностей и пешеходная прогулка по Петропавловской крепости
Начало: В районе ст. метро Гостиный двор
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Петербург за рулем: исторический обзор и секреты города
Погрузитесь в атмосферу Петербурга, исследуя его знаковые места и скрытые сокровища с личным гидом
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«Вы увидите все главные достопримечательности города: Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади, Гостиный двор, крейсер Аврора, Петропавловскую крепость и Александро-Невскую лавру»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петербург: экскурсия на микроавтобусе с панорамой
Исследуйте красоту Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом и великолепными видами из микроавтобуса с панорамной крышей
Начало: В удобном для вас месте в пределах исторического ц...
«А еще увидите Дворцовую площадь, Инженерный замок, крейсер Аврора и Медного всадника»
Завтра в 14:00
9 июня в 00:00
13 100₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
Начало: На Площади Искусств
«На Петроградской стороне вы также увидите легендарный крейсер «Аврора» и то самое 6-миллиметровое орудие на его борту, выстрел которого повернул историю страны в другую сторону»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
32002 880₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
«Автобусная экскурсия по историческому центру города, обзор главных достопримечательностей, остановки с выходами + посещение крейсера «Аврора»»
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулки на катере по Неве: парадный Петербург и разводные мосты
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 53 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Петербург: экскурсия на микроавтобусе
Погрузитесь в атмосферу вечернего Петербурга, наслаждаясь приватной поездкой с персональным гидом
Начало: Ваш отель или по договоренности
«Вы увидите крейсер Аврора, таинственные маньчжурские существа Ши-Дза охраняющие в ночи Домик Петра»
Расписание: По договоренности, рекомендуется начало после вечерних пробок.
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
8 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
«Далее — по историческому центру, мимо Медного всадника, Адмиралтейства, Эрмитажа, Ростральных колонн, Петропавловской крепости, Летнего сада, крейсера Аврора»
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Петербург - отдельный мир: путешествие по страницам истории
Исследуйте Санкт-Петербург в уникальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
«Узнаете самое интересное из прошлого и настоящего Петропавловской крепости, Михайловского замка, Казанского и Исаакиевского соборов, храма Спаса на Крови, крейсера «Аврора» и других значимых достопримечательностей»
26 июня в 20:30
28 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите самые яркие и запоминающиеся места Петербурга: Зимний дворец, крейсер «Аврора», Исаакиевский собор и Михайловский замок»
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
скидка
30%
Групповая
3 часа
Петербург: групповая обзорная экскурсия на автобусе с гидом
Познакомьтесь с историческими символами Санкт-Петербурга, путешествуя с комфортом на автобусе
Начало: В районе м. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 16:30
Завтра в 12:00
9 июня в 09:30
1200840₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
Начало: Возле станции место «Площадь Восстания»
«Обзорная экскурсия по городу с остановками: Спас на Крови, крейсер «Аврора», Исаакиевская площадь (2 ч»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
18001 620₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
«Теплоходная прогулка начнется в сердце города, от причала у Медного всадника, поэтому в первую очередь вы увидите главные достопримечательности: Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Эрмитаж, Летний сад, крейсер Аврора»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны - на катере в мини-группе
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной р. Фонтанки
Завтра в 12:45
9 июня в 11:30
17001 530₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучное знакомство с Петербургом на авто
Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Начало: На площади Искусств
«Чем знаменит крейсер «Аврора», кроме холостого выстрела, ставшем сигналом к началу революции»
Завтра в 18:30
9 июня в 09:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Парадный Петербург: прогулка на частном катере с гидом
Прокатиться по Мойке, Фонтанке, Зимней канавке и Неве в компании опытного гида-капитана
Начало: На набережной Мойки
«Адмиралтейство и крейсер Аврора»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 990₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Увидеть Петербург за 1,5 часа
Обзорная групповая экскурсия на автобусе по историческому центру города
Начало: На улице Думская
«набережной Невы с видами на крейсер «Аврора» и Петропавловскую крепость»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
Групповая
4 часа
Автобусная экскурсия по Петербургу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями города и взглянуть на него с разных ракурсов
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
1 600₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3 часа
По главным местам Петербурга
Прикоснуться к более чем 300-летней истории Северной столицы на групповой автобусной экскурсии
Начало: На площади Восстания
«Крейсер «Аврора» — интересный и как один из старейших в мире сохранившихся паровых военных кораблей, и как свидетель и участник революционных событий 1917 года»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 13:00
Завтра в 09:30
9 июня в 13:00
1000850₽ за человека
Групповая
2 часа
Парадный Петербург с выходом в Финский залив
Насладиться городскими пейзажами и водными просторами с борта теплохода-ресторана
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Достопримечательности на маршруте: Газпром Арена, Петровский форт, стадион «Петровский», Эрмитаж, Кунсткамера, Летучий Голландец, Адмиралтейство, Ростральные колонны, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора»»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
1 400₽ за человека
скидка
15%
Групповая
3.5 часа
Петербург за один день: обзорная экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Петербурга: от храма Спаса на Крови до крейсера «Аврора», истории и легенды вас ждут
Начало: На площади Искусств
«У крейсера «Аврора» вы послушаете рассказ о героическом Цуссимском сражении 1905 года и знаковом участии команды крейсера в Октябрьской революции»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
1 час
2 в 1 Нева и каналы Петербурга + выстрел Петропавловской пушки
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
«Вы увидите: Спаса на Крови, Марсово поле, Михайловский замок (Чижик-Пыжик), реку Фонтанку, реку Нева, Петропавловскую крепость, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Медного всадника, крейсер Аврора»
Расписание: 11.30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Круиз
2 часа
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Северные острова дельты Невы на теплоходе «Корюшка»
Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Начало: На причале «Спуск со львами»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Билеты
30 минут
Услуга по покупке билета на крейсер «Аврора»
Попасть на борт легендарного корабля и узнать о его героической истории - быстро и удобно
Начало: У крейсера «Аврора»
27 июня в 11:00
28 июня в 11:00
500₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Петербург про любовь
Прогуляться по городу и узнать, как здесь влюблялись, женились и расставались
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Историческое путешествие: СПб на ретро-автобусе
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, исследуя его знаковые места на уникальном ретро-автобусе с экскурсоводом
Начало: И окончание Адмиралтейский пр
«Полюбуемся легендарным крейсером «Аврора», который встал на вечную стоянку у Петроградской набережной»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия с посещением крейсера Аврора
Прокатиться по главным улицам Петербурга и навестить памятник-символ революции
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
«В стоимость включено: трансфер, автобусная экскурсия, входной билет с экскурсией на крейсере «Аврора»»
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный трансфер из аэропорта с экскурсией по Петербургу
Встреча в аэропорту с комфортным авто и гидом, который раскроет секреты Петербурга на пути к отелю
Начало: в аэропорту Пулково
«У знаменитого крейсера Аврора вас ждет рассказ о Цусимском сражении и том, как крейсер стал символом революции»
Завтра в 09:30
9 июня в 05:30
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Катание на катере без капитана: по Финскому заливу и рукавам Невы до крейсера «Аврора»
Отправиться своей компанией в путешествие по волнам и почувствовать свободу движения за штурвалом
Начало: В районе Лопухинского сада
«Вы пройдёте по фарватеру Финского залива, пересечёте группу островов (Крестовский, Елагин, Каменный), спуститесь к крейсеру «Аврора» и вернётесь к точке начала»
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Петербург - город трёх революций
Вернуться на столетие назад, чтобы застать Россию в переломный момент её истории
Начало: на Литейном проспекте 61
«Финляндский вокзал и крейсер «Аврора» — символы триумфа большевиков»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Петербургу - на минивэне + посещение Петропавловской крепости
Динамичная обзорная экскурсия по историческому центру города на Неве
Начало: В центре города
«Домик Петра I, крейсер «Аврора», Летний сад, Марсово поле, Троицкий мост с панорамными видами, Садовая улица, Невский проспект, Гостиный двор — вы не пропустите ни одной визитной карточки великолепного Санкт-Петербурга»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль Петроградской стороны: индивидуальная прогулка на катере
Увидеть чарующие пейзажи и прославленные достопримечательности
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
К разводным мостам - на мотоцикле
Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты
Начало: Около м. Адмиралтейская
«Пересечём Неву по семи разным мостам — а по пути увидим подсвеченные набережные, крейсер «Аврора», Петропавловскую крепость и многое другое»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
6 000₽ за человека
Билеты
1.5 часа
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Познакомиться с легендарным памятником Военно-морского флота России
Начало: около крейсера «Авроры»
«В стоимость экскурсии включен входной билет на крейсер «Аврору», его необходимо распечатать для входа в музей»
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
1 090₽ за билет
Билеты
1 час
Групповая экскурсия на крейсер «Аврора» (билеты включены)
Исследовать легендарное судно от верхней палубы до кают и открыть его историю
Начало: Около крейсера Аврора
«Экскурсию для вас проведет профессиональный гид музея крейсера «Аврора»»
2 200₽ за билет
Групповая
4 часа
Расписание: Среда, Суббота в 11:00
от 2 100₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Особый вид Санкт-Петербурга: прогулка на теплоходе
С ветерком прокатиться по Фонтанке и Неве, любуясь видом на город с воды
Начало: На набережной реки Фонтанки
«Рассмотрим крейсер «Аврора» практически на расстоянии вытянутой руки»
Завтра в 21:00
9 июня в 21:00
20 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
На индивидуальном катере - по водам города Петра
Познакомиться с парадным Петербургом и отдохнуть на волнах Невы
Начало: У метро «Невский проспект»
«Крейсер «Аврора» — один из символов Октябрьской революции»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом 150 (спуск к воде)
«осмотр достопримечательностей (крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Зимний дворец, стрелка Васильевского острова, парадная Нева)»
Расписание: Ежедневно в 23:50
Завтра в 23:50
9 июня в 23:50
19 000₽ за всё до 11 чел.
скидка
25%
Аудиогид
1 час
По северной Венеции на теплоходе - групповая прогулка
Взглянуть на главные достопримечательности Санкт-Петербурга с воды в сопровождении аудиогида
Начало: У музея-квартиры Пушкина
«Ростральные колонны, вид на здание Биржи и крейсер «Аврора»»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
14001 050₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить легендарную цитадель и Никольский собор
Начало: В районе станции метро Адмиралтейская
«За три часа мы сумеем взглянуть на самые яркие символы Петербурга: от куполов Спаса на Крови до крейсера «Аврора»»
Завтра в 10:45
15 июня в 10:45
3 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Спасибо экскурсоводу Вадиму за замечательную экскурсию, очень познавательно и информативно!
- ААнна5 июня 2024Экскурсия хорошая, все понравилось, но в Петропавловской крепости совсем не давали время на фото, группа еще не полностью подошла, экскурсовод уже половину рассказал, не ждёт отстающих.
- ЮЮлия5 июня 2024Компанией из 7 человек прекрасно провели время - с погодой повезло - 30 градусов, солнце, шикарные виды, 10 из 10!!!
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия многогранная. но находясь в Петропавловской крепости очень хотелось зайти в собор, потому что отдельно ехать туда уже не захочется
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия отличная. А самое главное она будет составлена исходя из ваших пожеланий!
- ВВиолетта5 июня 2024Очень здорово все организовано, небольшие катера (не более 11 чел), очень удобные, новенькие, чистые, приятные. Аудиогид сопровождает экскурсию, много полезной и интересной информации. Советую
- ИИрина5 июня 2024Эксурсоводу Яне РЕСПЕКТ. Экскурсию провела на одном дыхании, все интересно и доходчиво рассказала, на заданные вопросы всегда был полноценный ответ.
- ЕЕлена5 июня 2024Экскурсия проходит на небольшом катере с капитаном, в сопровождении аудиогида, который, к сожалению, не всегда слышно. В общем и целом экскурсия хорошая, но хотелось бы больше слышать)
- ЕЕкатерина4 июня 2024Прекрасная экскурсия.
- ННата4 июня 2024вместо заявленных 30 гостей их было в 2 раза больше, выбирала экскурсию в том числе по критерию численности гостей на
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Крейсер Аврора»
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