Экскурсия по крейсеру «Аврора» без очереди (билеты включены)

Изучить один из главных символов Петербурга и революции 1917 года
Подняться на крейсер «Аврора» — это обязательный пункт программы каждого гостя Северной столицы.

Не сходил на «Аврору» — считай и не был в Петербурге! Мы приглашаем вас окунуться в историю революции, познакомиться с её символом, осмотреть палубы и каюты и сделать эффектные фото на борту знаменитого корабля.
Описание билета

  • Мы поднимемся на борт легендарного крейсера, минуя очереди.
  • Рассмотрим его изнутри и расскажем вам о событиях, изменивших ход российской истории.
  • Поговорим о жизни моряков того времени.
  • Увидим уникальные экспонаты, сохранившиеся с начала 20 века.
  • Прогуляемся по палубам «Авроры», на которых вы сделаете эффектные снимки.

Организационные детали

  • Билеты включены в стоимость.
  • Экскурсию проведёт гид музея.

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный1980 ₽
Дети до 7 лет1460 ₽
Пенсионеры1900 ₽
Школьники1460 ₽
Студенты1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У крейсера «Аврора»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16729 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
читать дальше

дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
И
Ирина
16 ноя 2025
Экскурсия не оправдала ожидания. Цена не соответствует содержанию.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Ирина, добрый день.
Мы сожалеем, что экскурсия Вам не понравилась.
Вы дали очень лаконичный отзыв, по которому сложно определить, что именно не
читать дальше

оправдало Ваших ожиданий, поэтому как-то повлиять на ситуацию в данном случае сложно.
Надеемся, что в целом Ваш визит в Санкт-Петербург прошел успешно и ждем Вас снова в городе на Неве!

М
Марина
3 ноя 2025
Всё понравилось. Экскусовод замечательный!
И
Ирина
2 ноя 2025
Интересная экскурсия. Материал был рассказан понятно, после экскурсии было время пройти самим еще раз по крейсеру
Л
Любовь
31 окт 2025
Очень познавательная экскурсия. Любовь Степановна отличный гид. Её рассказ это не цифры и факты, а захватывающая история жизни крейсера. Огромное ей спасибо.

