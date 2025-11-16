Подняться на крейсер «Аврора» — это обязательный пункт программы каждого гостя Северной столицы.
Не сходил на «Аврору» — считай и не был в Петербурге! Мы приглашаем вас окунуться в историю революции, познакомиться с её символом, осмотреть палубы и каюты и сделать эффектные фото на борту знаменитого корабля.
Описание билета
- Мы поднимемся на борт легендарного крейсера, минуя очереди.
- Рассмотрим его изнутри и расскажем вам о событиях, изменивших ход российской истории.
- Поговорим о жизни моряков того времени.
- Увидим уникальные экспонаты, сохранившиеся с начала 20 века.
- Прогуляемся по палубам «Авроры», на которых вы сделаете эффектные снимки.
Организационные детали
- Билеты включены в стоимость.
- Экскурсию проведёт гид музея.
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1980 ₽
|Дети до 7 лет
|1460 ₽
|Пенсионеры
|1900 ₽
|Школьники
|1460 ₽
|Студенты
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У крейсера «Аврора»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16729 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
16 ноя 2025
Экскурсия не оправдала ожидания. Цена не соответствует содержанию.
Мария
Ответ организатора:
Ирина, добрый день.
Мы сожалеем, что экскурсия Вам не понравилась.
М
Марина
3 ноя 2025
Всё понравилось. Экскусовод замечательный!
И
Ирина
2 ноя 2025
Интересная экскурсия. Материал был рассказан понятно, после экскурсии было время пройти самим еще раз по крейсеру
Л
Любовь
31 окт 2025
Очень познавательная экскурсия. Любовь Степановна отличный гид. Её рассказ это не цифры и факты, а захватывающая история жизни крейсера. Огромное ей спасибо.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Расписание: Со среды по воскресение в 11:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1300 ₽ за человека
Билеты
Входные билеты на крейсер «Аврора»
Начало: Петроградская наб., 2/4
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 18:00. Выходные дни экспозиции — ПН и ВТ
22 ноя в 11:30
29 ноя в 11:30
990 ₽ за билет
Билеты
Крейсер «Аврора»: аудиоэкскурсия с входным билетом
Начало: Петроградская набережная, 2
Расписание: Билет действует весь день. CР - ВС с 11:00 до 18:00; ПН и ВТ - вх.
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
1000 ₽ за билет