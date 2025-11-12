Зубры – удивительные создания природы. Воплощения мощи и уверенности. В древности о них слагали легенды. А вот современное человечество едва не стерло этих животных с лица земли.
Как удалось спасти зубров, оказавшихся на грани исчезновения? Какие еще сюрпризы человек и природа готовят друг для друга? Все это вы узнаете во время нашей конной экскурсии по Токсовскому лесопарку.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Чем отличается прогулка на лошадях от верховой экскурсии? На экскурсии вас сопровождает наш гид, который расскажет вам об окружающей природе, о том, как на нее влияют животные и люди, ну и, конечно, о знаменитых беловежских зубрах и токсовских зубробизонах. Что вы узнаете?
- Зубры – удивительные создания природы. Воплощения мощи и уверенности. В древности о них слагали легенды. А вот современное человечество едва не стерло этих животных с лица земли.
- Как удалось спасти зубров, оказавшихся на грани исчезновения?
- Чем отличаются зубры от зубробизонов?
- Какие еще сюрпризы человек и природа готовят друг для друга?
- Кто такая баба Яга?
- И как все эти вопросы между собой связаны. Во время нашей конной экскурсии к Токсовскому зубровнику вы узнаете ответы на эти и на многие другие вопросы. Программа экскурсии • После небольшого инструктажа по технике безопасности при общении с лошадьми, мы верхом отправимся на экскурсию по Токсовскому лесопарку.
- Мы заедем на Сказочную поляну, заглянем в избушку Бабы Яги и полюбуемся на Чертов мостик.
- Мы проедем по лесным дорожкам и по пути наш гид расскажет вам о природе этих мест и об обитателях лесопарка.
- Затем мы услышим печальную историю истребления зубров и удивительную историю их возрождения.
- Мы подъедем к Токсовскому зубровнику. Тут мы спешиваемся. У наших лошадок будет возможность отдохнуть и попастись, а участники экскурсии смогут пообщаться с зубрами.
- Не забудьте прихватить с собой угощение. Зубры любят морковку, свеклу, сухари, яблоки. Имейте ввиду, что им категорически нельзя предлагать свежий хлеб и капусту. Это опасно для их здоровья.
• Затем мы верхом отправимся в обратный путь. Продолжение маршрута После верховой прогулки начинается самое интересное. Вы можете:
- покормить лошадок яблочками и морковкой, которые привезете с собой для своих новых друзей;
- сфотографироваться;
сходить с Анной на экскурсию по конюшне. Эти мероприятия не входят во время экскурсии. Вы можете наслаждаться общением с животными, сколько захотите. Рядом с конюшней есть зона отдыха и небольшое кафе, где можно посидеть и обменяться впечатлениями о поездке. Важная информация:.
Для безопасности прогулки группу сопровождает инструктор. Инструктор ведет одну из лошадей под уздцы, другие лошади, обученные ходить «в смене», следуют за ней. Если вы захотите взять нескольких инструкторов, мы можем это организовать.
Проведение экскурсии возможно в любой день с 10.00 до 16.00 включительно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кавголовский лесопарк
- Токсовский питомник зубров
Что включено
- Услуги гида
- Аренда лошадей
- Инструктаж
- Сопровождение инструктора
- Аренда аудиооборудования
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Изумрудное озеро
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии возможно в любой день с 10.00 до 16.00 включительно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Для безопасности прогулки группу сопровождает инструктор. Инструктор ведет одну из лошадей под уздцы
- Другие лошади
- Обученные ходить «в смене»
- Следуют за ней. Если вы захотите взять нескольких инструкторов
- Мы можем это организовать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
