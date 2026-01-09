Мы отправимся в хвойный край на целый день: насладимся общением с лошадьми, проедем к безмолвной Ладоге, прогуляемся по экологическим тропам, отыщем старинные кирхи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В Карельскую сказку — верхом на коне. Из Петербурга мы поедем прямиком на хутор «Конюшенный двор» в Лахденпохье. Опытные инструкторы познакомят вас с лошадьми, научат с ними обращаться. А затем отправляемся в наше приключение: проедем по карельскому лесу, поднимемся на сопки, увидим красавицу-Ладогу. Если вы еще не сидели в седле, не переживайте: для новичков предусмотрен лайт-вариант прогулки!

Истории и арт-объекты «Города ангелов». В бывшем поселке Яккима посетим творческо-историческое пространство с лютеранской финской кирхой 19 века, деревянными скульптурами в форме ангелов и любопытным экспонатом — человечком, который уставился в смартфон и окружен орнаментом из лайков и дизлайков.

Долина водопадов — новая звезда Карелии. Этот парк северной природы открыли два года назад, но он уже приобрёл большую популярность благодаря незабываемым заповедным пейзажам. В прогулке по экологическим тропам увидим 4 водопада. Мы посетим оленей, лосей и хаски, а также отведаем чай в чуме.

Организационные детали