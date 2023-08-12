Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
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Описание
Что вас ожидает
В Карельскую сказку — верхом на коне. Из Петербурга мы поедем прямиком на хутор «Конюшенный двор» в Лахденпохье. Опытные инструкторы познакомят вас с лошадьми, научат с ними обращаться. А затем отправляемся в наше приключение: проедем по карельскому лесу, поднимемся на сопки, увидим красавицу-Ладогу. Если вы еще не сидели в седле, не переживайте: для новичков предусмотрен лайт-вариант прогулки!
Заброшенная кирха. Из хутора мы направимся к старинной кирхе Лумиваара. Вы сможете «бахнуть» в огромный колокол, сообщив всем окружающим о своем подъеме на колокольню. Но не забудем и о серьезном: поразмышляем о судьбах целых народов и заброшенных храмов.
Истории и арт-объекты «Города ангелов». В бывшем поселке Яккима посетим творческо-историческое пространство с лютеранской финской кирхой 19 века, деревянными скульптурами в форме ангелов и любопытным экспонатом — человечком, который уставился в смартфон и окружен орнаментом из лайков и дизлайков.
Уютная Сортавала. Теперь мы в одном из самых душевных городов Карелии! Прогуляемся по центру Сортавалы, заглянем в дом бургомистра Карла Густава Берга за карельскими калитками. А после устроим пикник на ладожских шхерах с видом на залив Кирьявалахти.
Организационные детали
- Транспорт, конная прогулка и питание на маршруте включены в стоимость экскурсии
- Дополнительно по желанию оплачиваются только сувениры и рыба в Карелии
- После экскурсии я отвезу вас на место сбора
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Василеостровская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.