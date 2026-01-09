В Карельскую сказку — верхом на коне. Из Петербурга мы поедем прямиком на хутор «Конюшенный двор» в Лахденпохье. Опытные инструкторы познакомят вас с лошадьми, научат с ними обращаться. А затем отправляемся в наше приключение: проедем по карельскому лесу, поднимемся на сопки, увидим красавицу-Ладогу. Если вы еще не сидели в седле, не переживайте: для новичков предусмотрен лайт-вариант прогулки!
Истории и арт-объекты «Города ангелов». В бывшем поселке Яккима посетим творческо-историческое пространство с лютеранской финской кирхой 19 века, деревянными скульптурами в форме ангелов и любопытным экспонатом — человечком, который уставился в смартфон и окружен орнаментом из лайков и дизлайков.
Долина водопадов — новая звезда Карелии. Этот парк северной природы открыли два года назад, но он уже приобрёл большую популярность благодаря незабываемым заповедным пейзажам. В прогулке по экологическим тропам увидим 4 водопада. Мы посетим оленей, лосей и хаски, а также отведаем чай в чуме.
Организационные детали
Транспорт, конная прогулка и питание на маршруте включены в стоимость экскурсии
Дополнительно по желанию оплачиваются только сувениры и рыба в Карелии
После экскурсии я отвезу вас на место сбора
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 421 туриста
Я не представляю свою жизнь без путешествий. Почти 10 лет проработала в журналистике, но мне стало в ней тесно — и я последовала за своей страстью. Сейчас с огромным удовольствием работаю гидом: постоянно ищу новые маршруты и делюсь красотой окружающего мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
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1
–
Екатерина
Экскурсия очень понравилась! Анастасия чудесный рассказчик, много знает о крае. Благодаря ей оказались в зимней сказке✨
+2
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И
Игорь
Все очень понравилось, огромное спасибо за проведенное время.
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Анжелика
Выражаю искреннюю благодарность Анастасии за проведение столь интересной и увлекательной экскурсии. Всё прошло замечательно, а увиденные места поразили своей красотой. До сих пор нахожусь под впечатлением. Обязательно воспользуюсь услугами Анастасии для бронирования последующих экскурсий.
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Петр
это была потрясающая экскурсия. Ехали мы быстро, на машине, плюс была свобода по времени, можно было где то задержаться на подольше, где то уйти пораньше.
День был очень насыщенным и приятным. Экскурсовод отвечала на всё интересующие нас вопросы. Мы даже обменялись контактами для дальнейших туров. Мы остались в полном восхищении от природы и в восторге от данного тура.
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Мария
здорово!!! все понравилось, побывала в зимней сказке будто). Анастасия прекрасный рассказчик! 🌷
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И
Ирина
Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было очень уютно и весело. Небольшой пикник на берегу с котиками. Многое узнали о людях и культуре Карелии. Лошади были добряками, хорошо откормлены! Поездка до СПб прошла с песнями в машине)
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