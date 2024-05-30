1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень
Начало: На станции «Новый Петергоф»
«Если захотите, вы сможете оседлать породистую лошадку либо покататься на телеге, управляемой весёлым извозчиком, и снова ощутить в сердце детский восторг»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Подружиться с прекрасными лошадьми и перенестись в прошлое загородного имения
Начало: В поселке Парголово недалеко от Петербурга
«В первую очередь вы пройдете инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие»
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Опытные инструкторы познакомят вас с лошадьми, научат с ними обращаться»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
К разводным мостам - на мотоцикле
Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты
Начало: Около м. Адмиралтейская
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
6 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Просторы Колтушских высот
Осмотреть научный городок, пройти по экотропам к каменному лабиринту и пообщаться с лошадьми
Начало: в деревне Колтуши
«В завершение прогулки мы заглянем в конно-спортивный клуб, где вы сможете пообщаться с лошадьми, отдохнуть и пообедать в уютном ресторане»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу
Начало: на площади Восстания
«Мы отправимся в уникальное место, где помимо разномастных лошадей вы встретите енотов, кроликов, осликов и оленей»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
8 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена30 мая 2024Это. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимально комфортную суперпоездку! А ещё
- ДДарья30 мая 2024Это такой кайф, конечно! Я человек, который вечно осторожничает. Сама поражаюсь, как с таким набором качеств, решилась на мотопрогулку 🙃Александр сразу
- ККристина19 мая 2024Были на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторые трудности- шарф, который за
- OOksana5 февраля 2024Татьяна, большое спасибо за экскурсию и прогулку - было интересно и взрослым и подросткам! Организация зимней экскурсии очень удачная! Душевный
- ИИрина9 ноября 2023Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было очень уютно и весело.
- ССветлана5 октября 2023Свежий воздух, красивый парк, рассказ про Шуваловский парк и лошади… Супер! Нам понравилось:)
- ООльга22 сентября 2023Экскурсия интересна. Забытые, заброшенные страницы истории царской России. Татьяна прекрасно владеет материалом, увлечена своим делом.
- ЕЕлена12 августа 2023С большой теплотой и благодарностью нашему экскурсоводу Анастасии! Мы зарядились энергией и позитивными эмоциями. Узнали все интересующие нас вопросы по Карелии. Всю дорогу чувствовали заботу и внимание Анастасии. Спасибо огромнейшее!
- ААлександр5 августа 2023Прекрасный экскурсовод Анна! Хотелось бы выразить благодарность за интересный рассказ и формат экскурсии. Конная прогулка по парку, сопровождаемая интересными историческими фактами и событиями - это хорошая перезагрузка в ритме города!
- ННаталья26 июля 2023Спасибо огромное Татьяне за потрясающую экскурсию!!! Мы просто в восторге, Очень интересно, познавательно и красочно. Татьяна -это человек, который влюблен
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Конные прогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 800 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Санкт-Петербурге. Максимально сближение с природой Санкт-Петербурга, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024