Экскурсии на лошадях в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Конные прогулки» в Санкт-Петербурге, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень
Начало: На станции «Новый Петергоф»
«Если захотите, вы сможете оседлать породистую лошадку либо покататься на телеге, управляемой весёлым извозчиком, и снова ощутить в сердце детский восторг»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Подружиться с прекрасными лошадьми и перенестись в прошлое загородного имения
Начало: В поселке Парголово недалеко от Петербурга
«В первую очередь вы пройдете инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие»
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 8 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Опытные инструкторы познакомят вас с лошадьми, научат с ними обращаться»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000 за человека
К разводным мостам - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
К разводным мостам - на мотоцикле
Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты
Начало: Около м. Адмиралтейская
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
6 000 за человека
Просторы Колтушских высот
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
Просторы Колтушских высот
Осмотреть научный городок, пройти по экотропам к каменному лабиринту и пообщаться с лошадьми
Начало: в деревне Колтуши
«В завершение прогулки мы заглянем в конно-спортивный клуб, где вы сможете пообщаться с лошадьми, отдохнуть и пообедать в уютном ресторане»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
11 часов
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу
Начало: на площади Восстания
«Мы отправимся в уникальное место, где помимо разномастных лошадей вы встретите енотов, кроликов, осликов и оленей»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
8 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лена
    30 мая 2024
    К разводным мостам - на мотоцикле
    Это. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимально комфортную суперпоездку! А ещё
    читать дальше

    — за шутки, истории, которые я, будучи жителем Петербурга, даже не слышала, Брайана Молко из динамиков на Петроградке, любимый Большеохтинский мост в огнях и набережную в одуванчиках, за трансфер до дома и стойкое желание ещё раз (и не раз!) такое повторить! По-моему, это лучший способ передвижения на экскурсиях:)

    Это. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимально
  • Д
    Дарья
    30 мая 2024
    К разводным мостам - на мотоцикле
    Это такой кайф, конечно! Я человек, который вечно осторожничает. Сама поражаюсь, как с таким набором качеств, решилась на мотопрогулку 🙃Александр сразу
    читать дальше

    успокоил, сказал, что через 5 минут от страха не останется следа. Так и было;) Мы проехали по Невскому, по мостам, по улицам. Сделали пару остановок, на которых гид рассказал интересные факты о городе. Ощущения от поездки по ночному городу - волшебные: огни, достопримечательности, ароматы сирени, ветер. Мы остановились на развод мостов - это просто лучшее окончание такого приключения. Экскурсию рекомендую всем! Команда - надежные и грамотные водители. А вы получите незабываемый опыт, вне зависимости живете ли вы в Питере, или нет. Я побывала на многих экскурсиях в Петербурге - эта однозначно добавила жизни эмоций и радости. Я в восторге! Александр и Андрей, спасибо 😎

    Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!
  • К
    Кристина
    19 мая 2024
    Конная экскурсия по Шуваловскому парку
    Были на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторые трудности- шарф, который за
    читать дальше

    ветку зацепился и одна из нас из-за веток упала с лошади. Но все остались живы-здоровы, без серьёзных травм или чего-то такого Лошади резвые, гид очень интересную провела экскурсию по парку, рассказала о его истории и достопримечательностях. На улице было -18, у нас замёрзли ноги и руки, после прогулки мы ещё сушками и сахарком угощали лошадей и после этого нам дали Салфетки, чтобы вытереть руки и отогрели в помещении Экскурсия прям стоящая, я бы хотела как-нибудь посетить вас и летом, когда в Питере буду. От меня и всей нашей компании заслуженные 5 звезд

    Были на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторыеБыли на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторыеБыли на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторые
  • O
    Oksana
    5 февраля 2024
    Бабигонские высоты: прогулка по-царски
    Татьяна, большое спасибо за экскурсию и прогулку - было интересно и взрослым и подросткам! Организация зимней экскурсии очень удачная! Душевный
    читать дальше

    подход и искренняя личная заинтересованность экскурсовода дали нам возможность окунуться в прошлое и именно прочувствовать исторические события, которые происходили на Бабигонских высотах.

    Татьяна, большое спасибо за экскурсию и прогулку - было интересно и взрослым и подросткам! Организация зимнейТатьяна, большое спасибо за экскурсию и прогулку - было интересно и взрослым и подросткам! Организация зимней
  • И
    Ирина
    9 ноября 2023
    Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
    Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было очень уютно и весело.
    читать дальше

    Небольшой пикник на берегу с котиками. Многое узнали о людях и культуре Карелии. Лошади были добряками, хорошо откормлены! Поездка до СПб прошла с песнями в машине)

    Анастасия прекрасный организатор и интересный человек с богатым опытом путешествий. Экскурсия продумана до мелочей. Все было
  • С
    Светлана
    5 октября 2023
    Конная экскурсия по Шуваловскому парку
    Свежий воздух, красивый парк, рассказ про Шуваловский парк и лошади… Супер! Нам понравилось:)
  • О
    Ольга
    22 сентября 2023
    Бабигонские высоты: прогулка по-царски
    Экскурсия интересна. Забытые, заброшенные страницы истории царской России. Татьяна прекрасно владеет материалом, увлечена своим делом.
    Экскурсия интересна. Забытые, заброшенные страницы истории царской России. Татьяна прекрасно владеет материалом, увлечена своим деломЭкскурсия интересна. Забытые, заброшенные страницы истории царской России. Татьяна прекрасно владеет материалом, увлечена своим деломЭкскурсия интересна. Забытые, заброшенные страницы истории царской России. Татьяна прекрасно владеет материалом, увлечена своим делом
  • Е
    Елена
    12 августа 2023
    Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
    С большой теплотой и благодарностью нашему экскурсоводу Анастасии! Мы зарядились энергией и позитивными эмоциями. Узнали все интересующие нас вопросы по Карелии. Всю дорогу чувствовали заботу и внимание Анастасии. Спасибо огромнейшее!
    С большой теплотой и благодарностью нашему экскурсоводу Анастасии! Мы зарядились энергией и позитивными эмоциями. Узнали все
  • А
    Александр
    5 августа 2023
    Конная экскурсия по Шуваловскому парку
    Прекрасный экскурсовод Анна! Хотелось бы выразить благодарность за интересный рассказ и формат экскурсии. Конная прогулка по парку, сопровождаемая интересными историческими фактами и событиями - это хорошая перезагрузка в ритме города!
    Прекрасный экскурсовод Анна! Хотелось бы выразить благодарность за интересный рассказ и формат экскурсии. Конная прогулка поПрекрасный экскурсовод Анна! Хотелось бы выразить благодарность за интересный рассказ и формат экскурсии. Конная прогулка поПрекрасный экскурсовод Анна! Хотелось бы выразить благодарность за интересный рассказ и формат экскурсии. Конная прогулка по
  • Н
    Наталья
    26 июля 2023
    Бабигонские высоты: прогулка по-царски
    Спасибо огромное Татьяне за потрясающую экскурсию!!! Мы просто в восторге, Очень интересно, познавательно и красочно. Татьяна -это человек, который влюблен
    читать дальше

    и погружен всей душой в свое дело. Потрясающие локации, интереснейшии истории и места!!! Приехав в Питер, мы даже не подразумевали, что есть такие забытые и заброшеные точки. Отдельный бонус от Татьяны- это посещение дворца Бельведер- мы попали внутрь(по словам Татьяны-туда не водят туристов)-и прикоснулись к неизведанному! И огромное спасибо за предложенный личный авто- за минимальную плату мы с комфортом посетили максимальное количество мест. И в довершении путешествия- хлеб ручной работы из русской печи!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Бабигонские высоты: прогулка по-царски
  2. Конная экскурсия по Шуваловскому парку
  3. Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
  4. К разводным мостам - на мотоцикле
  5. Просторы Колтушских высот
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Конные прогулки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 800 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Санкт-Петербурге. Максимально сближение с природой Санкт-Петербурга, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам