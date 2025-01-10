Вы пройдете по интересному и протяженному лесному пути, покорив строптивого железного коня BRP Commander — самого мощного из всей линейки канадских снегоходов. Вас ждут подъемы и спуски, маневрирование и скоростные участки. Испытайте гордость управления мощной техникой, насладившись при этом лесными видами и зимними пейзажами.

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Описание экскурсии

Увлекательное путешествие на снегоходе BRP Commander

Приготовьтесь к захватывающему приключению по живописным лесным тропам на самом мощном снегоходе из линейки канадских моделей — BRP Commander. Этот строптивый железный конь подарит вам незабываемые эмоции, когда вы будете преодолевать подъемы и спуски, маневрировать и наслаждаться скоростными участками.

Что вас ждет

Увлекательные маршруты с великолепными пейзажами;

Возможность ощутить мощь и комфорт лучшей техники;

Незабываемые моменты в компании единомышленников.

Важная информация

Перед тем как отправиться в путь, ознакомьтесь с важными правилами:

К катанию не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения;

При себе необходимо иметь оригинал паспорта и залог в размере 10 000 рублей наличными;

Приходите на точку проката за 15 минут до начала катания для прохождения инструктажа;

Доплаты за пассажира нет;

К управлению допускаются лица от 18 лет, дети могут быть пассажирами с 6 лет в присутствии родителей.

Не упустите возможность испытать на себе мощь и комфорт снегохода BRP Commander! Это путешествие подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления.