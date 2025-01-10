Вы пройдете по интересному и протяженному лесному пути, покорив строптивого железного коня BRP Commander — самого мощного из всей линейки канадских снегоходов. Вас ждут подъемы и спуски, маневрирование и скоростные участки.
Испытайте гордость управления мощной техникой, насладившись при этом лесными видами и зимними пейзажами.
Испытайте гордость управления мощной техникой, насладившись при этом лесными видами и зимними пейзажами.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие на снегоходе BRP Commander
Приготовьтесь к захватывающему приключению по живописным лесным тропам на самом мощном снегоходе из линейки канадских моделей — BRP Commander. Этот строптивый железный конь подарит вам незабываемые эмоции, когда вы будете преодолевать подъемы и спуски, маневрировать и наслаждаться скоростными участками.
Что вас ждет
- Увлекательные маршруты с великолепными пейзажами;
- Возможность ощутить мощь и комфорт лучшей техники;
- Незабываемые моменты в компании единомышленников.
Важная информация
Перед тем как отправиться в путь, ознакомьтесь с важными правилами:
- К катанию не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения;
- При себе необходимо иметь оригинал паспорта и залог в размере 10 000 рублей наличными;
- Приходите на точку проката за 15 минут до начала катания для прохождения инструктажа;
- Доплаты за пассажира нет;
- К управлению допускаются лица от 18 лет, дети могут быть пассажирами с 6 лет в присутствии родителей.
Не упустите возможность испытать на себе мощь и комфорт снегохода BRP Commander! Это путешествие подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда снегохода 1 час или 2 часа (в зависимости от выбранного варианта)
- Топливо
- Работа инструктора
- Защитная маска
- Шлем
Что не входит в цену
- За доп. плату можно арендовать:/n теплые варежки, /n специальные сапоги с вкладышами.
Место начала и завершения?
Деревня Лупполово, Приозерское шоссе, 39А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Необходимые условия бронирования:
- Трезвость для всех участников катания
- При себе иметь оригинал паспорта
- При себе иметь залог 10 000руб. наличными
- Прибыть на точку проката за 15 минут до начала катания на инструктаж
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
10 янв 2025
Прокатились отлично, все думали – съэкономить или на канадской технике прокатиться – нет сомнений – рекомендую в лес на канаде. И машина – огонь! и маршрут красивый.
Д
Динка
6 янв 2025
Покатались в зимней сказке! У нас был прекрасный инструктор Денис, который сопровождал нас на протяжении всего катания и показывал прекрасные виды, где мы сделали живописные фотографии! Вообщем, всем советую!
А
Алексей
24 дек 2024
Организация процесса была на хорошем уровне, начиная от консультации по телефону и заканчивая выдачей самого снегохода. Сотрудники сервиса подробно объяснили мне все правила и меры безопасности. Техника в отличном состоянии, видно, что за ней тщательно следят и ухаживают.
Ю
Юля
21 дек 2024
Прекрасное место, снегоходы просто топ!
Д
Дмитрий
16 дек 2024
Отличные эмоции мы получили от катания на снегоходе! Персонал вежливый; здание новое, чистое, предложили воду/чай с печеньками. Также перед катанием нам включили на телевизоре инструктаж, после выдали шлемы и отправились к снегоходам. За час мы покатались и по полю и по лесу, нафоткались, насладились природой и поездкой! Однозначно рекомендую.
Е
Елена
1 дек 2024
Представить сервис лучше сложно - все идеально) Спасибо
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