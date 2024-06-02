Экскурсии с животными в Санкт-Петербурге

Найдено 20 экскурсий в категории «Животные» в Санкт-Петербурге, цены от 1 800 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень
Начало: На станции «Новый Петергоф»
«Если захотите, вы сможете оседлать породистую лошадку либо покататься на телеге, управляемой весёлым извозчиком, и снова ощутить в сердце детский восторг»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
«По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
69 отзывов
Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Следы истории и слонов
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Начало: В районе площади Восстания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60004 800 за всё до 8 чел.
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
91 отзыв
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«На комфортабельном автобусе мы отправляемся в однодневный тур, где посетим уникальный горный парк, рассмотрим живописную природу, а также познакомимся с голубоглазыми хаски»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«познакомимся с дружелюбными хаски»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690 за человека
Каменный зоопарк для детей 5+
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Каменный зоопарк для детей 5+
Начало: Невский, 1
«Петербург охраняют настоящие львы, сфинксы, коты, лошади и даже верблюд»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Петербург на машине времени: семейная экскурсия
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Петербург на машине времени: семейная экскурсия
Узнать, где купались императорские слоны и что можно было купить в дореволюционном торговом центре
Начало: На площади Островского
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
«Насладившись этой сказкой, отправимся в самый уютный семейный питомник хаски в Карелии, окруженный Куркийокским заливом»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000 за человека
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Подружиться с прекрасными лошадьми и перенестись в прошлое загородного имения
Начало: В поселке Парголово недалеко от Петербурга
«В первую очередь вы пройдете инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие»
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 8 000 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
Погулять по каменному «зоопарку» в центре Петербурга
«Обсудим, где (кроме зоопарка) можно познакомиться с живыми животными, какие звери были любимцами наших царей и откуда в Петербурге столько львов и их родственников — от кошек до грифонов»
9 июня в 15:00
12 июня в 18:00
7 950 за всё до 6 чел.
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Первая точка маршрута — хаски-центр и Арктическая деревня на берегу Пасторского озера»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
9 500 за человека
Рыбалка в Финском заливе
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Рыбалка в Финском заливе
Отправиться на охоту за обитателями водных глубин на комфортном катере и устроить пикник на борту
Начало: В районе метро «Беговая»
«Мы изменим ваше представление о рыбалке»
Завтра в 16:00
9 июня в 07:00
28 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Опытные инструкторы познакомят вас с лошадьми, научат с ними обращаться»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000 за человека
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
Отдохнуть от городской суеты в живописных малоизвестных местах и пообщаться с животными
«Дальше нас будет ждать недолгая дорога до заповедника, где живут северные олени, лошади, а также ненецкие оленегонные лайки»
19 июня в 09:00
23 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
«Прогулка на катере вдоль шхер, рыбалка, свежеприготовленная уха и другое — в нашей программе»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
К разводным мостам - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
К разводным мостам - на мотоцикле
Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты
Начало: Около м. Адмиралтейская
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
6 000 за человека
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
13 часов
10 отзывов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«Контактный мини-зоопарк с домашними животными»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690 за человека
Просторы Колтушских высот
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
Просторы Колтушских высот
Осмотреть научный городок, пройти по экотропам к каменному лабиринту и пообщаться с лошадьми
Начало: в деревне Колтуши
«В завершение прогулки мы заглянем в конно-спортивный клуб, где вы сможете пообщаться с лошадьми, отдохнуть и пообедать в уютном ресторане»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
11 часов
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу
Начало: на площади Восстания
«Мы отправимся в уникальное место, где помимо разномастных лошадей вы встретите енотов, кроликов, осликов и оленей»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
8 800 за человека
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«пообщаетесь с хаски и побываете в гостях у северных оленей»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690 за человека
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«В питомнике хаски сделаете фото с пушистиками»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    2 июня 2024
    Рыбалка в Финском заливе
    Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень пунктуальный, все подробно объяснил
    читать дальше

    и уточнил. Капитан Александр и гид Никита -отличная команда! Родители остались очень довольны: наловили рыбы (судака и окуня, как и обещали организаторы) и приехали домой счастливые, всем хвастались)), большое спасибо!!

    Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень
  • Л
    Лена
    30 мая 2024
    К разводным мостам - на мотоцикле
    Это. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимально комфортную суперпоездку! А ещё
    читать дальше

    — за шутки, истории, которые я, будучи жителем Петербурга, даже не слышала, Брайана Молко из динамиков на Петроградке, любимый Большеохтинский мост в огнях и набережную в одуванчиках, за трансфер до дома и стойкое желание ещё раз (и не раз!) такое повторить! По-моему, это лучший способ передвижения на экскурсиях:)

    Это. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимальноЭто. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимально
  • Д
    Дарья
    30 мая 2024
    К разводным мостам - на мотоцикле
    Это такой кайф, конечно! Я человек, который вечно осторожничает. Сама поражаюсь, как с таким набором качеств, решилась на мотопрогулку 🙃Александр сразу
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    успокоил, сказал, что через 5 минут от страха не останется следа. Так и было;) Мы проехали по Невскому, по мостам, по улицам. Сделали пару остановок, на которых гид рассказал интересные факты о городе. Ощущения от поездки по ночному городу - волшебные: огни, достопримечательности, ароматы сирени, ветер. Мы остановились на развод мостов - это просто лучшее окончание такого приключения. Экскурсию рекомендую всем! Команда - надежные и грамотные водители. А вы получите незабываемый опыт, вне зависимости живете ли вы в Питере, или нет. Я побывала на многих экскурсиях в Петербурге - эта однозначно добавила жизни эмоций и радости. Я в восторге! Александр и Андрей, спасибо 😎

    Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!Это такой кайф, конечно!
  • Э
    Энгельман
    25 мая 2024
    Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
    Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
  • К
    Кристина
    19 мая 2024
    Конная экскурсия по Шуваловскому парку
    Были на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторые трудности- шарф, который за
    читать дальше

    ветку зацепился и одна из нас из-за веток упала с лошади. Но все остались живы-здоровы, без серьёзных травм или чего-то такого Лошади резвые, гид очень интересную провела экскурсию по парку, рассказала о его истории и достопримечательностях. На улице было -18, у нас замёрзли ноги и руки, после прогулки мы ещё сушками и сахарком угощали лошадей и после этого нам дали Салфетки, чтобы вытереть руки и отогрели в помещении Экскурсия прям стоящая, я бы хотела как-нибудь посетить вас и летом, когда в Питере буду. От меня и всей нашей компании заслуженные 5 звезд

    Были на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторыеБыли на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторыеБыли на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторые
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
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    понравилось! Гид Светлана много знает о Карелии, рассказывает очень интересно, позитивный человек, спасибо ей большое) водитель Али настоящий профессионал, спасибо) в остроге рассказали как работает "гуляй поле", вкусный иван-чай на дикустации, прикупили домой вкусняшек) Долина водопадов- это просто восторг! Там же есть мини зоопарк: лоси, олени, хаски. С хаски можно можно сделать фотосессию, такие умницы))) Кирха Карелла, город ангелов: фигуры из дерева в виде ангелов с пояснениями тоже очень интересно 40 мин. пролетело не заметно. На обед финская уха, спасибо фирме "Акуловка". Всем рекомендую Дивный день в Карелии!)

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
    Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
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    водопадов (очень здорово), и музей Город ангелов и гора Филина (военный музей внутри горы. Посвящённый советско-финским отношениям. Чудесный маршрут. Нас накормили ухой с форелью: всё было накрыто к приезду нашего автобуса, очень веусно, необычная подача блюда Кто хотел - купил домой рыбную продукцию (и я в том числе) отменного качества Такой форели я ни разу в жизни не пробовала! Поэтому рекомендую всем данный однодневный тур: масса удовольствия, дорога до Карелии пролетит незаметно, а впечатления, эмоции останутся надолго А также незабываемые фотографии!

  • В
    Вадим
    8 мая 2024
    «По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
    Большая благодарность Любови за прекрасную экскурсию! Очень интересно и полезно. Маршрут выстроен удобно, с соответствующей информацией. Узнали массу нового для
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    себя, хотя и бывали на этих улицах не раз. Время на экскурсии пролетело незаметно, хотя ходили 3 часа. Ещё раз большое спасибо!!!

  • В
    Василий
    18 апреля 2024
    «По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
    Изумительная экскурсия. Любовь знает о Петербурге и его жителях наверное все. С ней можно путешествовать по городу бесконечно. Спасибо большое.
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    «По улицам слона водили…». Слоновьи дворы и прочие диковинки Петербурга
    Нет слов! Одни эмоции!!! Благодаря таким людям как Любовь хочется снова и снова возвращаться в Питер! Спасибо огромное!!! И до новых встреч!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Животные»

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  1. Бабигонские высоты: прогулка по-царски
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  3. Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
  4. Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
  5. Каменный зоопарк для детей 5+
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  2. Набережная
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  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
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