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успокоил, сказал, что через 5 минут от страха не останется следа. Так и было;) Мы проехали по Невскому, по мостам, по улицам. Сделали пару остановок, на которых гид рассказал интересные факты о городе. Ощущения от поездки по ночному городу - волшебные: огни, достопримечательности, ароматы сирени, ветер. Мы остановились на развод мостов - это просто лучшее окончание такого приключения. Экскурсию рекомендую всем! Команда - надежные и грамотные водители. А вы получите незабываемый опыт, вне зависимости живете ли вы в Питере, или нет. Я побывала на многих экскурсиях в Петербурге - эта однозначно добавила жизни эмоций и радости. Я в восторге! Александр и Андрей, спасибо 😎