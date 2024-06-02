1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень
Начало: На станции «Новый Петергоф»
«Если захотите, вы сможете оседлать породистую лошадку либо покататься на телеге, управляемой весёлым извозчиком, и снова ощутить в сердце детский восторг»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия в Санкт-Петербурге: Следы истории и слонов
Погрузитесь в атмосферу старинного Петербурга, открывая его скрытые уголки и удивительные истории
Начало: В районе площади Восстания
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
60004 800₽ за всё до 8 чел.
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«На комфортабельном автобусе мы отправляемся в однодневный тур, где посетим уникальный горный парк, рассмотрим живописную природу, а также познакомимся с голубоглазыми хаски»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«познакомимся с дружелюбными хаски»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Каменный зоопарк для детей 5+
Начало: Невский, 1
«Петербург охраняют настоящие львы, сфинксы, коты, лошади и даже верблюд»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петербург на машине времени: семейная экскурсия
Узнать, где купались императорские слоны и что можно было купить в дореволюционном торговом центре
Начало: На площади Островского
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
«Насладившись этой сказкой, отправимся в самый уютный семейный питомник хаски в Карелии, окруженный Куркийокским заливом»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Подружиться с прекрасными лошадьми и перенестись в прошлое загородного имения
Начало: В поселке Парголово недалеко от Петербурга
«В первую очередь вы пройдете инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие»
14 июня в 12:30
15 июня в 12:30
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Детская экскурсия: в поисках львов, грифонов и русалок
Погулять по каменному «зоопарку» в центре Петербурга
«Обсудим, где (кроме зоопарка) можно познакомиться с живыми животными, какие звери были любимцами наших царей и откуда в Петербурге столько львов и их родственников — от кошек до грифонов»
9 июня в 15:00
12 июня в 18:00
7 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Петербурга на север: к финскому хутору и Арктической деревне
Погладить хаски, покормить оленей, попробовать финский обед из печи
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Первая точка маршрута — хаски-центр и Арктическая деревня на берегу Пасторского озера»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
9 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка в Финском заливе
Отправиться на охоту за обитателями водных глубин на комфортном катере и устроить пикник на борту
Начало: В районе метро «Беговая»
«Мы изменим ваше представление о рыбалке»
Завтра в 16:00
9 июня в 07:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Опытные инструкторы познакомят вас с лошадьми, научат с ними обращаться»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
В гости к северным оленям + прогулка по Шуваловскому парку
Отдохнуть от городской суеты в живописных малоизвестных местах и пообщаться с животными
«Дальше нас будет ждать недолгая дорога до заповедника, где живут северные олени, лошади, а также ненецкие оленегонные лайки»
19 июня в 09:00
23 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
«Прогулка на катере вдоль шхер, рыбалка, свежеприготовленная уха и другое — в нашей программе»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
К разводным мостам - на мотоцикле
Промчаться на стальном коне по набережным и увидеть, как разводятся мосты
Начало: Около м. Адмиралтейская
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
6 000₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«Контактный мини-зоопарк с домашними животными»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Просторы Колтушских высот
Осмотреть научный городок, пройти по экотропам к каменному лабиринту и пообщаться с лошадьми
Начало: в деревне Колтуши
«В завершение прогулки мы заглянем в конно-спортивный клуб, где вы сможете пообщаться с лошадьми, отдохнуть и пообедать в уютном ресторане»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Иго-го-трип в мистический Выборг - из Петербурга
Отправиться в группе в парк «Яви-Нави», покататься на лошадках и погулять по старинному Выборгу
Начало: на площади Восстания
«Мы отправимся в уникальное место, где помимо разномастных лошадей вы встретите енотов, кроликов, осликов и оленей»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
8 800₽ за человека
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«пообщаетесь с хаски и побываете в гостях у северных оленей»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«В питомнике хаски сделаете фото с пушистиками»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна2 июня 2024Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень пунктуальный, все подробно объяснил
- ЛЛена30 мая 2024Это. Абсолютный. Восторг. Александру и Андрею воооооотакенное спасибо за нашу захватывающую и вместе с тем максимально комфортную суперпоездку! А ещё
- ДДарья30 мая 2024Это такой кайф, конечно! Я человек, который вечно осторожничает. Сама поражаюсь, как с таким набором качеств, решилась на мотопрогулку 🙃Александр сразу
- ЭЭнгельман25 мая 2024Все было отлично, гид молодец. Спасибо за отличную экскурсию!!!
- ККристина19 мая 2024Были на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторые трудности- шарф, который за
- ИИрина11 мая 2024Провели дивный день в Карелии! И это правда, не смотря на изменения в программе (не было фарелевой фермы) все очень
- ЕЕкатерина10 мая 2024Прекрасный был экскурсовод. Всём нам путешественникам повезло с погодой. Маршрут был построен таким образом, что скучать было некогда. И долина
- ВВадим8 мая 2024Большая благодарность Любови за прекрасную экскурсию! Очень интересно и полезно. Маршрут выстроен удобно, с соответствующей информацией. Узнали массу нового для
- ВВасилий18 апреля 2024Изумительная экскурсия. Любовь знает о Петербурге и его жителях наверное все. С ней можно путешествовать по городу бесконечно. Спасибо большое.
- ЕЕлена13 апреля 2024Нет слов! Одни эмоции!!! Благодаря таким людям как Любовь хочется снова и снова возвращаться в Питер! Спасибо огромное!!! И до новых встреч!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Животные»
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