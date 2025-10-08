Погрузитесь в атмосферу прошлого на конной прогулке по Шуваловскому парку, изучая историю рода Шуваловых и наслаждаясь природой
Эта конная экскурсия в Санкт-Петербурге предлагает увлекательное путешествие по Шуваловскому парку. Участники освоят основы верховой езды и насладятся прогулкой по живописным тропам.
Во время экскурсии можно увидеть старинные дворцы, собор и дачу, а также узнать о значимой роли рода Шуваловых в истории России. Программа подходит для новичков и детей, что делает её отличным выбором для семейного отдыха
Лучшее время для конной экскурсии по Шуваловскому парку - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа особенно красива, погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, парк также очарователен, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, прогулка возможна, но потребуется теплая одежда и особая подготовка. Каждый сезон дарит свои уникальные впечатления и возможности насладиться парком.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Собор Петра и Павла
Большой дворец
Малый дворец
Дача Месмахера
Описание экскурсии
Прогулка верхом по чарующему парку
В первую очередь вы пройдете инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие. Инструктор также будет сопровождать нас на протяжении экскурсии. Мы отправимся гулять верхом по живописным аллеям и безлюдным тропам английского пейзажного парка, выйдем к прудам. И конечно, вы увидите достопримечательности: собор Петра и Павла, Большой и Малый дворцы, дачу Месмахера.
Насыщенная экскурсия
Наслаждаясь природой, вы получите новые прикладные знания: как держать ладошку, когда кормишь лошадь, и как не пустить коня в галоп. А еще как заработать графский титул и как бесплатно построить дачу. Я расскажу вам о представителях рода Шуваловых, которые владели этим имением, и о значении этой семьи в истории России. О хрониках и архитектурных особенностях объектов по маршруту.
Кому подойдет экскурсия
Конная прогулка шаговая и подойдет даже новичкам и детям (интересно будет ребятам от 10 лет, но можно и младше).
Организационные детали
Во время конной прогулки используется аудио-оборудование и наушники, поэтому вы всегда будете слышать меня
Встречаемся на конюшне рядом с Шуваловским парком — сюда вы легко доберетесь самостоятельно на личном автомобиле, такси или маршрутке
Дополнительных расходов нет
Прогулка проводится круглый год
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В поселке Парголово недалеко от Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 393 туристов
Я работаю гидом со студенческих лет. Люблю свою семью, природу, собак и лошадей. У меня есть собственное агентство экскурсий по городу и команда классных гидов, но экскурсии на лошадях я стараюсь проводить сама. Это — моё удовольствие, моё общение с лошадьми, интеллектуальная прогулка в небольшой компании единомышленников. Надеюсь, вы получите такое же удовольствие от экскурсии, как и я. Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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Анжелика
Была замечательная экскурсия! Искренне благодарю! Время пролетело совершенно незаметно. Было очень приятно узнать часть истории, интересные факты и увидеть красивые места.
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Кристина
Были на экскурсии в январе этого года. Мы оставались в диком восторге, не смотря на некоторые трудности- шарф, который за ветку зацепился и одна из нас из-за веток упала с читать дальшеуменьшить
лошади. Но все остались живы-здоровы, без серьёзных травм или чего-то такого Лошади резвые, гид очень интересную провела экскурсию по парку, рассказала о его истории и достопримечательностях. На улице было -18, у нас замёрзли ноги и руки, после прогулки мы ещё сушками и сахарком угощали лошадей и после этого нам дали Салфетки, чтобы вытереть руки и отогрели в помещении Экскурсия прям стоящая, я бы хотела как-нибудь посетить вас и летом, когда в Питере буду. От меня и всей нашей компании заслуженные 5 звезд
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Н
Наталья
Экскурсия понравилась. Гид Елизавета легко и доступно рассказывала про историю создания парка, про людей чья жизнь связана с парком. Захотелось больше узнать о парке, о его строениях) Сама конная прогулка огонь! Это мой читать дальшеуменьшить
первый опыт такого близкого общения с лошадьми. У меня была покладистая лошадка, у сына с характером) перед поездкой нас проинструктировали о поведении и управлении лошадью. Время пролетело незаметно! Угощение лошадей в благодарность за поездку было очень мило)
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Т
Татьяна
Замечательная экскурсия! Я была с дочкой 13 лет и ее подружкой. Для начала получила положительные эмоции сразу на конюшне, красивые и ухоженные лошади, рядом щенок смешной и маленькие котята🥰прошли инструктаж, читать дальшеуменьшить
надели шлемы, наушники, сели на лошадей и Елизавета повела нас в сам парк. Конечно, нам очень повезло с погодой. Было тепло и сухо. Наслаждались зеленым парком, прудами и интересным рассказом Елизаветы. Лошади спокойные, девочек вели инструктора. Все прошло идеально. Рекомендую такой формат👍👍👍
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Н
Наталья
Первый раз на конной прогулке и море впечатлений!!! На такси доехали без проблем, адрес есть в навигаторе. Там нас встретили вежливые девочки и котята. Подоотовились к посадке на лошадок, все обьяснили, дали привыкнуть. Парк конечно слегка заросший, но на лошади это не страшно. Проехались по всему парку, пофоткались. Полнейший восторг, рекомендую.
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Д
Дмитрий
Были тремя взрослыми и двумя детьми. Очень понравилось. На лошадях сидели, а тем более катались, первый раз в жизни. Новые, конечно, впечатления, яркие и необычные. На всех этапах помогали и читать дальшеуменьшить
советовали. Сложного ничего не было. Не пожалели ни разу. Информационную составляющую экскурсии оценить сложно, тк всё внимание у всех в основном было сосредоточено на самой поездке и ощущениях. Вернёмся обязательно. Одевайтесь теплей и удобней. Организация отличная. Спасибо.
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