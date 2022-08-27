Конная экскурсия по Шуваловскому парку

Подружиться с прекрасными лошадьми и перенестись в прошлое загородного имения

5
2 отзыва
В этой экскурсии объединились мое давнее увлечение лошадьми и многолетний опыт работы гидом.

Красота природы, свежий воздух и интересные истории! Вы освоите азы езды верхом, на лошадях прогуляетесь по пейзажному парку, увидите старинные дворцы, собор и дачу.

А я расскажу о роде Шуваловых, которые лет триста не уступали по размаху и весу в обществе Юсуповым и Строгановым.
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Конная экскурсия по Шуваловскому парку
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка верхом по чарующему парку

В первую очередь вы пройдете инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие. Инструктор также будет сопровождать нас на протяжении экскурсии. Мы отправимся гулять верхом по живописным аллеям и безлюдным тропам английского пейзажного парка, выйдем к прудам. И конечно, вы увидите достопримечательности: собор Петра и Павла, Большой и Малый дворцы, дачу Месмахера.

Насыщенная экскурсия

Наслаждаясь природой, вы получите новые прикладные знания: как держать ладошку, когда кормишь лошадь, и как не пустить коня в галоп. А еще как заработать графский титул и как бесплатно построить дачу. Я расскажу вам о представителях рода Шуваловых, которые владели этим имением, и о значении этой семьи в истории России. О хрониках и архитектурных особенностях объектов по маршруту.

Кому подойдет экскурсия

Конная прогулка шаговая и подойдет даже новичкам и детям (интересно будет ребятам от 10 лет, но можно и младше).

Организационные детали

  • Во время конной прогулки используется аудио-оборудование и наушники, поэтому вы всегда будете слышать меня
  • Встречаемся на конюшне рядом с Шуваловским парком — сюда вы легко доберетесь самостоятельно на личном автомобиле, такси или маршрутке
  • Дополнительных расходов нет
  • Прогулка проводится круглый год

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Парголово недалеко от Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
27 авг 2022
Отличная экскурсия! Я впервые решилась на конную прогулку) Все прошло очень хорошо, материал предоставлен интересно, лошадки- вне всяких похвал, чудесные животные))) я получила массу приятных впечатлений) при поездке в Санкт- Петербург в следующий раз с удовольствием бы ещё раз заказала данную экскурсию) Рекомендую)
О
27 авг 2022
Я в диком восторге! Места безумно красивые и маршрут построен так,что всю экскурсию наслаждаешься красотой парка. Лошади чистые,очень ласковые. Огромное спасибо за море положительных эмоций и удовольствия.

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