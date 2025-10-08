Лучшее время для конной экскурсии по Шуваловскому парку - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время природа особенно красива, погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, парк также очарователен, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, несмотря на холод, прогулка возможна, но потребуется теплая одежда и особая подготовка. Каждый сезон дарит свои уникальные впечатления и возможности насладиться парком.

Эта конная экскурсия в Санкт-Петербурге предлагает увлекательное путешествие по Шуваловскому парку. Участники освоят основы верховой езды и насладятся прогулкой по живописным тропам. Во время экскурсии можно увидеть старинные дворцы, собор и дачу, а также узнать о значимой роли рода Шуваловых в истории России. Программа подходит для новичков и детей, что делает её отличным выбором для семейного отдыха

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка верхом по чарующему парку

В первую очередь вы пройдете инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие. Инструктор также будет сопровождать нас на протяжении экскурсии. Мы отправимся гулять верхом по живописным аллеям и безлюдным тропам английского пейзажного парка, выйдем к прудам. И конечно, вы увидите достопримечательности: собор Петра и Павла, Большой и Малый дворцы, дачу Месмахера.

Насыщенная экскурсия

Наслаждаясь природой, вы получите новые прикладные знания: как держать ладошку, когда кормишь лошадь, и как не пустить коня в галоп. А еще как заработать графский титул и как бесплатно построить дачу. Я расскажу вам о представителях рода Шуваловых, которые владели этим имением, и о значении этой семьи в истории России. О хрониках и архитектурных особенностях объектов по маршруту.

Кому подойдет экскурсия

Конная прогулка шаговая и подойдет даже новичкам и детям (интересно будет ребятам от 10 лет, но можно и младше).

Организационные детали