В этой экскурсии объединились мое давнее увлечение лошадьми и многолетний опыт работы гидом. Красота природы, свежий воздух и интересные истории! Вы освоите азы езды верхом, на лошадях прогуляетесь по пейзажному парку, увидите старинные дворцы, собор и дачу. А я расскажу о роде Шуваловых, которые лет триста не уступали по размаху и весу в обществе Юсуповым и Строгановым.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка верхом по чарующему парку

В первую очередь вы пройдете инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие. Инструктор также будет сопровождать нас на протяжении экскурсии. Мы отправимся гулять верхом по живописным аллеям и безлюдным тропам английского пейзажного парка, выйдем к прудам. И конечно, вы увидите достопримечательности: собор Петра и Павла, Большой и Малый дворцы, дачу Месмахера.

Насыщенная экскурсия

Наслаждаясь природой, вы получите новые прикладные знания: как держать ладошку, когда кормишь лошадь, и как не пустить коня в галоп. А еще как заработать графский титул и как бесплатно построить дачу. Я расскажу вам о представителях рода Шуваловых, которые владели этим имением, и о значении этой семьи в истории России. О хрониках и архитектурных особенностях объектов по маршруту.

Кому подойдет экскурсия

Конная прогулка шаговая и подойдет даже новичкам и детям (интересно будет ребятам от 10 лет, но можно и младше).

Организационные детали