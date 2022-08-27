В первую очередь вы пройдете инструктаж: тренер на конюшне объяснит, как взаимодействовать с лошадьми, как не причинить им вред и самим получить удовольствие. Инструктор также будет сопровождать нас на протяжении экскурсии. Мы отправимся гулять верхом по живописным аллеям и безлюдным тропам английского пейзажного парка, выйдем к прудам. И конечно, вы увидите достопримечательности: собор Петра и Павла, Большой и Малый дворцы, дачу Месмахера.
Наслаждаясь природой, вы получите новые прикладные знания: как держать ладошку, когда кормишь лошадь, и как не пустить коня в галоп. А еще как заработать графский титул и как бесплатно построить дачу. Я расскажу вам о представителях рода Шуваловых, которые владели этим имением, и о значении этой семьи в истории России. О хрониках и архитектурных особенностях объектов по маршруту.
Конная прогулка шаговая и подойдет даже новичкам и детям (интересно будет ребятам от 10 лет, но можно и младше).