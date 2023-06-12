Что вас ждет

Мы отправимся на старейшую кондитерскую фабрику Санкт-Петербурга — Самойловскую. На экскурсии вы познакомитесь с историей фабрики и процессом создания шоколада.

Сначала вы посетите бисквитно-вафельное производство, где изготавливают печенье, зефир и вафли. Потом отправитесь на конфетно-мармеладное производство, где изготавливают вкусные шоколадные и мармеладные конфеты. В конце своего увлекательного приключения каждого участника ждут сладкие подарки — большой пакет продукции фабрики весом примерно 3 кг каждому!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

входной билет,

услуги аккредитованного экскурсовода,

транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы (по желанию).