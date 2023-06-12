Мы отправимся на старейшую кондитерскую фабрику Санкт-Петербурга — Самойловскую. На экскурсии вы познакомитесь с историей фабрики и процессом создания шоколада.
Сначала вы посетите бисквитно-вафельное производство, затем отправитесь на конфетно-мармеладное производство. В конце экскурсии каждого участника ждут сладкие подарки.
Сначала вы посетите бисквитно-вафельное производство, затем отправитесь на конфетно-мармеладное производство. В конце экскурсии каждого участника ждут сладкие подарки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы отправимся на старейшую кондитерскую фабрику Санкт-Петербурга — Самойловскую. На экскурсии вы познакомитесь с историей фабрики и процессом создания шоколада.
Сначала вы посетите бисквитно-вафельное производство, где изготавливают печенье, зефир и вафли. Потом отправитесь на конфетно-мармеладное производство, где изготавливают вкусные шоколадные и мармеладные конфеты. В конце своего увлекательного приключения каждого участника ждут сладкие подарки — большой пакет продукции фабрики весом примерно 3 кг каждому!
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- входной билет,
- услуги аккредитованного экскурсовода,
- транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы (по желанию).
В любой день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входной билет
- Услуги аккредитованного экскурсовода
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Что не входит
- Личные расходы (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любое удобное для туриста место в черте городаЗавершение: Кондитерская фабрика Самойловой
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой деньЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Начало экскурсии возможно в любом удобном для вас месте (в черте Санкт-Петербурга).
- Контакты гида (фио и мобильный телефон) сообщим за 1-2 дня но начала экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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