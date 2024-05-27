Экскурсии на фабрики и заводы в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Фабрики и заводы» в Санкт-Петербурге, цены от 2 140 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
26 отзывов
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Побывать на границе двух государств, полюбоваться видами и разобраться в хитросплетениях истории
Начало: В районе метро Московская
«А еще изучите сам Ивангород и комплекс парусиновой фабрики Штиглица»
29 июня в 07:30
6 июля в 07:30
2 140 за человека
Империя братьев Нобель - сага о русских Рокфеллерах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
109 отзывов
Империя братьев Нобель - сага о русских Рокфеллерах
Прогулка по промышленным кварталам Петербурга и история трех поколений семьи Нобель
«Вы узнаете, какую роль нефтяные компании сыграли в Первой мировой войне и революции 1917 года, какая участь постигла семью Нобель после крушения Российской Империи и как завод «Людвиг Нобель» превратился в «Русский дизель»»
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
9 отзывов
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Познакомиться с историей и производством одного из старейших кондитерских предприятий Петербурга
Начало: В районе Новой Голландии
«Перед посещением фабрики я познакомлю вас с историей рукотворного острова Новая Голландия»
Расписание: в будние дни в 09:30
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Империя братьев Нобель - сага о русских Рокфеллерах
    Гениальная экскурсия и очень харизматичная Полина! Прекрасно структурированный рассказ, во время экскурсии полностью погружаешься в атмосферу времени героев. А после экскурсии ничего не забывается)
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Империя братьев Нобель - сага о русских Рокфеллерах
    Очень интересная тема! С погодой немного не повезло, было жутко холодно и дождливо
  • К
    Кирилл
    11 мая 2024
    Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
    Только вернулись, с благодарностью оставляю отзыв. Гид Владимир - великолепный рассказчик. Слушал с удовольствием, будто какой-то исторический подкаст. С организацией
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    тоже все четко, водитель Андрей (если не ошибаюсь) - профессионал, автобус комфортный, так что все мягонько, плавненько, спокойненько. Главная точка маршрута, однозначно, Ивангородская крепость. Просто мощь. Честно, я бы там и больше времени провел, но программа насыщенная, все вместить сложно, так что нет вопросов. Район Парусинка очень аутентичный, кинематографичный прямо-таки. Опять же, поклонники фотографии там массу сюжетов найдут, так что отведенного времени маловато, но мне, например, там бы и 2 часов не хватило. Есть желание пропуск оформить и приехать "дикарем". Соглашусь с отзывами ниже. Идти внутрь крепости Копорье нет. Снаружи она внушительно смотрится, а внутри - руины, никуда не зайти и не залезть. На контрасте с Ивангородом - так себе. Заплатили, зашли с экскурсией, но через 5 минут заскучали, вышли и рядом погуляли. Так что можно сэкономить. Шепелевский маяк - вкусная "вишенка на торте". Залив, маяк, закат - чистый релакс. В общем, рекомендую однозначно. Впечатлений и новых знаний - масса!

  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
    10 мая с семьей побывали на экскурсии в Кингисеппе, Ивангороде, местах, где жил и работал барон фон Штиглиц, Копорской крепости
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    и около Шепелвского маяка. Места интересные, красивые – можно просто посмотреть фотографии в интернете и понять, что это нужно увидеть своими глазами. Живая история, крепости-замки… К слову, несмотря на длительность экскурсии (около 12 часов) – совершенно не утомляет. Программа составлена так, что осмотры достопримечательностей чередуются с переездами в удобном автобусе: погулял, отдохнул, погулял, отдохнул… Нам очень повезло с гидом Владимиром Чекуновым. Это невероятно увлеченный историей неординарный человек, патриот родного края, который охотно делился с нами своими знаниями. Сказать, что было интересно – не сказать ничего… А он еще и охотно и очень грамотно отвечал на вопросы туристов, иногда, весьма каверзные. Также хочу поблагодарить водителя автобуса Андрея Борисова – возил очень аккуратно. Отдельная благодарность экскурсоводу из. копорской крепости (имя не спросили, приятная статная светловолосая дама с глубоким поставленным голосом). Она не просто профессиональный гид, она как будто профессиональная актриса. Ее рассказы о постройке, жизни, захватах, перестройке крепости буквально оживали перед глазами. Желаем руководству этого музея найти кучу хороших инвесторов-меценатов, чтобы сохранить и сделать это уникальное место еще интереснее. Советы: берите с собой еду - бутерброды, огурцы, яблоки… – то, что можно ест на ходу. В автобусе есть нельзя, но во время экскурсий можно. Обед около 14.00, если утром не позавтракать и с собой не взять, то ближайший продуктовый будет только около 13.00 в Парусинке (где фабрика Штиглица). А аппетит на свежем воздухе – ого-го)

  • Д
    Дмитрий
    6 мая 2024
    Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
    Экскурсия была прекрасно организована и мега интересна. Наш гид Владимир оказался невероятно интересным рассказчиком с обширными знаниями и тонким чувством юмора, за что ему отдельное спасибо. Мы с женой прекрасно провели время! Однозначно рекомендую!
    Экскурсия была прекрасно организована и мега интересна. Наш гид Владимир оказался невероятно интересным рассказчиком с обширнымиЭкскурсия была прекрасно организована и мега интересна. Наш гид Владимир оказался невероятно интересным рассказчиком с обширными
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Империя братьев Нобель - сага о русских Рокфеллерах
    Экскурсия очень понравилась, познавательная. Гид проводит экскурсии по интересным, необычным местам. Много узнали о семье Нобель. Часто бываем в Петербурге, но про это слушали в первый раз))
  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2023
    Рай для сладкоежек: путешествие на фабрику им. Самойловой
    Я с сыном посетила фабрику, ждать время щапуска на улице,под дождём у двери, конечно не сильно радостно,но мы зашли в
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    соседнюю дверь и там ждали. Паспорт взрослым обязательно. Всех поделили на группы по 25 чел., одели в шапочку, бахилы и халат и повели на производство. Было очень интересно, ходили по этажа, посморели производство мармелада,печенья, конфет, вафельных тортиков. По окончании подарили мешок сладостей каждому. Нам очень понравилось,сходите не пожалеете 100%

  • Г
    Галина
    23 октября 2023
    Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
    Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что предприятие не только не
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    развивается, но и как бы угасает. Нет новых станков, много ручного труда, и то что объемы сократились больше, чем в 10 раз, это конечно грустно. Но экскурсия очень понравилась!! Благодарность большая экскурсоводу. Жаль визитку не оставил.

    Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, чтоМне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, чтоМне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, чтоМне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, чтоМне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, чтоМне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, чтоМне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что
  • Л
    Лариса
    15 октября 2023
    Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
    Очень благодарна Светлане, Ирине как организаторам экскурсии и Дарье, историку по образованию, как экскурсоводу. Прошли с Дашей по всем цехам:
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    по производству конфет, вафель, печенья, зефира. Посмотрела на работу конвейеров, упаковку продукции. Мысленно представляла все эти коробочки, пакетики на полках магазинов и создавалось впечатление, что теперь я смотрю на все это с другой стороны, из-за кулис). А потом с Ириной прогулялись по Новой Голландии, узнала массу интересного про остров и его окружение. Мне откровенно повезло! Вишенкой на торте стал сладкий подарок от фабрики - сразу вспомнился мультфильм "Сладкая сказка") - это всё мне, мне, мне! Так много, вкусно, душевно!!! С любовью, теплом и благодарностью, Лариса.

  • А
    Александра
    21 сентября 2023
    Экскурсия на производство коньяка
    Прекрасная экскурсия! Владимир Станиславович профессионал! Чётко, интересно, по делу! И то получилось два с половиной часа) мы с мужем не пьём и для нас была действительно дегустация)))) правильно сказали, что алкоголь можно оценить только по себе. Спасибо, очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фабрики и заводы»

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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 140 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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