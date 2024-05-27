1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
Экскурсия из Петербурга в Ивангород: крепость, нарвская рыба и маяк
Побывать на границе двух государств, полюбоваться видами и разобраться в хитросплетениях истории
Начало: В районе метро Московская
«А еще изучите сам Ивангород и комплекс парусиновой фабрики Штиглица»
29 июня в 07:30
6 июля в 07:30
2 140₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Империя братьев Нобель - сага о русских Рокфеллерах
Прогулка по промышленным кварталам Петербурга и история трех поколений семьи Нобель
«Вы узнаете, какую роль нефтяные компании сыграли в Первой мировой войне и революции 1917 года, какая участь постигла семью Нобель после крушения Российской Империи и как завод «Людвиг Нобель» превратился в «Русский дизель»»
Завтра в 15:00
9 июня в 18:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Экскурсия на шоколадную фабрику Самойловой + прогулка по Новой Голландии
Познакомиться с историей и производством одного из старейших кондитерских предприятий Петербурга
Начало: В районе Новой Голландии
«Перед посещением фабрики я познакомлю вас с историей рукотворного острова Новая Голландия»
Расписание: в будние дни в 09:30
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Гениальная экскурсия и очень харизматичная Полина! Прекрасно структурированный рассказ, во время экскурсии полностью погружаешься в атмосферу времени героев. А после экскурсии ничего не забывается)
- ЕЕлена24 мая 2024Очень интересная тема! С погодой немного не повезло, было жутко холодно и дождливо
- ККирилл11 мая 2024Только вернулись, с благодарностью оставляю отзыв. Гид Владимир - великолепный рассказчик. Слушал с удовольствием, будто какой-то исторический подкаст. С организацией
- ААнастасия11 мая 202410 мая с семьей побывали на экскурсии в Кингисеппе, Ивангороде, местах, где жил и работал барон фон Штиглиц, Копорской крепости
- ДДмитрий6 мая 2024Экскурсия была прекрасно организована и мега интересна. Наш гид Владимир оказался невероятно интересным рассказчиком с обширными знаниями и тонким чувством юмора, за что ему отдельное спасибо. Мы с женой прекрасно провели время! Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия6 мая 2024Экскурсия очень понравилась, познавательная. Гид проводит экскурсии по интересным, необычным местам. Много узнали о семье Нобель. Часто бываем в Петербурге, но про это слушали в первый раз))
- ТТатьяна3 ноября 2023Рай для сладкоежек: путешествие на фабрику им. СамойловойЯ с сыном посетила фабрику, ждать время щапуска на улице,под дождём у двери, конечно не сильно радостно,но мы зашли в
- ГГалина23 октября 2023Мне, как производственнику было очень интересно посмотреть производство. Интересна сама история предприятия. Конечно очень грустно, что предприятие не только не
- ЛЛариса15 октября 2023Очень благодарна Светлане, Ирине как организаторам экскурсии и Дарье, историку по образованию, как экскурсоводу. Прошли с Дашей по всем цехам:
- ААлександра21 сентября 2023Экскурсия на производство коньякаПрекрасная экскурсия! Владимир Станиславович профессионал! Чётко, интересно, по делу! И то получилось два с половиной часа) мы с мужем не пьём и для нас была действительно дегустация)))) правильно сказали, что алкоголь можно оценить только по себе. Спасибо, очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фабрики и заводы»
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