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и около Шепелвского маяка. Места интересные, красивые – можно просто посмотреть фотографии в интернете и понять, что это нужно увидеть своими глазами. Живая история, крепости-замки… К слову, несмотря на длительность экскурсии (около 12 часов) – совершенно не утомляет. Программа составлена так, что осмотры достопримечательностей чередуются с переездами в удобном автобусе: погулял, отдохнул, погулял, отдохнул… Нам очень повезло с гидом Владимиром Чекуновым. Это невероятно увлеченный историей неординарный человек, патриот родного края, который охотно делился с нами своими знаниями. Сказать, что было интересно – не сказать ничего… А он еще и охотно и очень грамотно отвечал на вопросы туристов, иногда, весьма каверзные. Также хочу поблагодарить водителя автобуса Андрея Борисова – возил очень аккуратно. Отдельная благодарность экскурсоводу из. копорской крепости (имя не спросили, приятная статная светловолосая дама с глубоким поставленным голосом). Она не просто профессиональный гид, она как будто профессиональная актриса. Ее рассказы о постройке, жизни, захватах, перестройке крепости буквально оживали перед глазами. Желаем руководству этого музея найти кучу хороших инвесторов-меценатов, чтобы сохранить и сделать это уникальное место еще интереснее. Советы: берите с собой еду - бутерброды, огурцы, яблоки… – то, что можно ест на ходу. В автобусе есть нельзя, но во время экскурсий можно. Обед около 14.00, если утром не позавтракать и с собой не взять, то ближайший продуктовый будет только около 13.00 в Парусинке (где фабрика Штиглица). А аппетит на свежем воздухе – ого-го)