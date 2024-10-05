Когда вы решите, что изучили весь центр Петербурга — я вас удивлю.
Мы отправимся в район Семенцы, где спрятаны архитектурные жемчужины: респектабельные доходные дома в стиле модерн и неоклассицизм. Увидим их парадные, здания казарм Семёновского полка и интерьеры Витебского вокзала. Поговорим о тех, кто жил в Семенцах — многие имена будут вам знакомы.
Мы отправимся в район Семенцы, где спрятаны архитектурные жемчужины: респектабельные доходные дома в стиле модерн и неоклассицизм. Увидим их парадные, здания казарм Семёновского полка и интерьеры Витебского вокзала. Поговорим о тех, кто жил в Семенцах — многие имена будут вам знакомы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Район Семенцы и его жители
Вы увидите:
- Дом — архитектурную ошибку, где родился автор Ленинградской (блокадной) симфонии Дмитрий Шостакович
- Двухсотлетние здания бывших казарм Семёновского и Егерского полков
- Роскошный дом династии дантистов, в котором снимался фильм с оскароносным Майклом Кейном
- Доходные дома купцов-заводчиков, в парадной одного из которых скрывается печь с изразцами по мотивам Врубеля
- Музей, что недаром называют «военно-медицинский Эрмитаж»
- Комплекс зданий народных бань, за который архитектор получил золотую медаль в Вене
- Дом, где находилась «звёздная палата» Григория Распутина и вершилась судьба высшего света Петербурга
Я расскажу истории знаменитых горожан, сделавших себя с нуля. Объясню, как фраза «Разве можно верить пустым словам балерины» связана с улицами района. Их мы пересечём по системе проходных и закрытых дворов — это визитная карточка Санкт-Петербурга.
Витебский вокзал
Посетим самый фотогеничный вокзал-музей нашей страны, где нет большой толпы и шума. Рассмотрим исторические интерьеры в стиле модерн, а также скрытые от глаз детали. Я расскажу, почему первая железная дорога в России появилась именно здесь, как её рекламировали и как перемещались пассажиры разных классов.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Технологический институт»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 711 туристов
Привет. Меня зовут Антон. Я лицензированный гид с современным подходом. Организую и провожу экскурсии так, чтобы вместе с новой информацией вы получали интересный и ценный опыт пребывания в городе даже в самый дождливый или морозный день.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Станислав
5 окт 2024
Очень содержательная и не «попсовая» экскурсия. Однозначно рекомендую
￼￼￼￼￼￼￼Ксения
28 сен 2024
Экскурсию и гида Антона однозначно рекомендую. Впечатляющая архитектура доходных домов, дворы и парадные, необычные факты и истории этого района не позволят заскучать) Витебский вокзал - отдельное эстетическое удовольствие!
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