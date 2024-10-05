Когда вы решите, что изучили весь центр Петербурга — я вас удивлю. Мы отправимся в район Семенцы, где спрятаны архитектурные жемчужины: респектабельные доходные дома в стиле модерн и неоклассицизм. Увидим их парадные, здания казарм Семёновского полка и интерьеры Витебского вокзала. Поговорим о тех, кто жил в Семенцах — многие имена будут вам знакомы.

Описание экскурсии

Район Семенцы и его жители

Вы увидите:

Дом — архитектурную ошибку, где родился автор Ленинградской (блокадной) симфонии Дмитрий Шостакович

Двухсотлетние здания бывших казарм Семёновского и Егерского полков

Роскошный дом династии дантистов, в котором снимался фильм с оскароносным Майклом Кейном

Доходные дома купцов-заводчиков, в парадной одного из которых скрывается печь с изразцами по мотивам Врубеля

Музей, что недаром называют «военно-медицинский Эрмитаж»

Комплекс зданий народных бань, за который архитектор получил золотую медаль в Вене

Дом, где находилась «звёздная палата» Григория Распутина и вершилась судьба высшего света Петербурга

Я расскажу истории знаменитых горожан, сделавших себя с нуля. Объясню, как фраза «Разве можно верить пустым словам балерины» связана с улицами района. Их мы пересечём по системе проходных и закрытых дворов — это визитная карточка Санкт-Петербурга.

Витебский вокзал

Посетим самый фотогеничный вокзал-музей нашей страны, где нет большой толпы и шума. Рассмотрим исторические интерьеры в стиле модерн, а также скрытые от глаз детали. Я расскажу, почему первая железная дорога в России появилась именно здесь, как её рекламировали и как перемещались пассажиры разных классов.