Вас ждёт путешествие в сладкий мир мороженого! Вы увидите, как оно создаётся, а наши весёлые гиды в интерактивной форме расскажут интересные факты о нём. Вы поймаете вдохновение — и сами приготовите лакомство с уникальным вкусом.

Время начала: 11:45, 13:15, 15:00, 16:45, 18:15

Описание экскурсии

Производственный цех — сердце фабрики. Вы увидите процесс создания мороженого — от смешивания ингредиентов до заморозки — и попробуете себя в роли помощника технолога.

Морозильная камера — комната, полная мороженого, в которую можно зайти. Здесь всегда –18°C — ледяной мир.

Дегустационный зал, где покроете глазурью эскимо. А ещё продегустируете четыре вида мороженого!

Организационные детали