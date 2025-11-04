Вас ждёт путешествие в сладкий мир мороженого! Вы увидите, как оно создаётся, а наши весёлые гиды в интерактивной форме расскажут интересные факты о нём. Вы поймаете вдохновение — и сами приготовите лакомство с уникальным вкусом.
Описание экскурсии
Производственный цех — сердце фабрики. Вы увидите процесс создания мороженого — от смешивания ингредиентов до заморозки — и попробуете себя в роли помощника технолога.
Морозильная камера — комната, полная мороженого, в которую можно зайти. Здесь всегда –18°C — ледяной мир.
Дегустационный зал, где покроете глазурью эскимо. А ещё продегустируете четыре вида мороженого!
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Мы выдаём плотные бахилы
- В дегустационном зале есть питьевая вода
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 43 раза на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1100 ₽
|Дети до 18 лет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Александровского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1006 туристов
Посещение нашей фабрики мороженого станет незабываемым досугом для всей семьи. Экскурсия будет полна радости, веселья и, конечно же, восхитительного мороженого!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александра
4 ноя 2025
Посещали мероприятие с детьми. Мороженым наееееелись,вкусно! … послушали интересный рассказ об истории мороженого и о процессе его изготовления. Наш гид по фабрике Александр- позитивный, приветливый с детьми… молодец! Очень довольны.
P. S. До этого, лучше не обедать, а то, можно не осилить всю дегустацию😅
P. S. До этого, лучше не обедать, а то, можно не осилить всю дегустацию😅
Н
Наталья
2 ноя 2025
В детстве была мечта: наесться мороженым, она сбылась)
Светлана
1 ноя 2025
Легкая, веселая и доброжелательная атмосфера на экскурсии подкупила не только детей, но и взрослых. Огромное количество мороженого всякого разного, что съесть полностью было почти нереально! Экскурсия однозначно стоит своих денег. Локация очень удобная, добраться не составило труда. Спасибо Саше, желаем ему успехов и благодарных поедателей морожжжжки)
И
Инна
1 ноя 2025
Дети в восторге.
П
Павел
31 окт 2025
Замечательная экскурсия с дегустацией. Много детей, видно, что программа в первую очередь ориентирована на них, но если вы любите мороженное, то обязательно нужно сходить.
Павлик 32 годика.
Павлик 32 годика.
Анастасия
31 окт 2025
Интересная экскурсия на фабрику мороженого, попробовали 4 вида мороженого 🍦 🍧
О
Ольга
9 сен 2025
Замечательная экскурсия! Интересно и детям и взрослым.
Мороженного наелись от души!
Мороженного наелись от души!
Анна
7 сен 2025
Невероятно вкусно! Прям действительно- ВКУСНО! Советую на миллион процентов ❤️🔥
С
Свелана
5 сен 2025
В общем экскурсия хорошая, но в описании была фабрика, производство, а производство посмотрели частично за закрытыми шторками, не было обещанных халатов и шапочек. Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала и частично показала процесс производства. Мороженое вкусное. Дегустация мороженого на высоте. С детьми стоит посетить
И
Илья
4 сен 2025
Всё ок!
Anna
1 сен 2025
Очень классная экскурсия от Егора, умеет работать с детьми, вовлекать их в процесс. Родителям тоже было интересно. Однозначно, рекомендую.
Мороженое вкусное.
Мороженое вкусное.
Надежда
28 авг 2025
Экскурсия была очень яркой, вкусной и запоминающейся. Интересно было и нам - взрослым. Мороженое - особое удовольствие. Единственное, что осталось загадкой - почему детский билет намного дороже взрослого?
Г
Галина
24 авг 2025
Вкусная и развивающая программа!
Интересно детям- им предоставляют возможность поучаствовать в процессе изготовления мороженого.
Взрослые наслаждаются возможностью побыть детьми!
Интересно детям- им предоставляют возможность поучаствовать в процессе изготовления мороженого.
Взрослые наслаждаются возможностью побыть детьми!
Inna
23 авг 2025
Мы в восторге! Весело и интересно и детям и взрослым! Мороженое вкусное! Экскурсовод Диана очень понравилась! Рекомендуем!
Т
Татьяна
23 авг 2025
Экскурсия на фабрику мороженного детям очень понравилась, хотя, конечно дороговато. Но всё равно довольны, спасибо!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПитейный Петербург: экскурсия с дегустацией настоек и историями
Откройте для себя тайны питейной культуры Санкт-Петербурга, встречаясь с историей и вкусом в одном путешествии
Начало: В районе СТ.М. «Сенная площадь»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2700 ₽
3375 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 20 чел.
Гастрономическое путешествие по вкусным заведениям Петербурга
Прекрасные виды, новые вкусы, инсайдерские рассказы и потрясающая атмосфера
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 12 600 ₽
14 000 ₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией (18+)
Начало: Ул. Садовая дом 37, метро Сенная площадь
Расписание: См. расписание
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2700 ₽ за человека