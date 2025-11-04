Мои заказы

На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией

Узнать о разнообразии вкусов и форм мороженого - и съесть его столько, сколько захочется
Вас ждёт путешествие в сладкий мир мороженого! Вы увидите, как оно создаётся, а наши весёлые гиды в интерактивной форме расскажут интересные факты о нём. Вы поймаете вдохновение — и сами приготовите лакомство с уникальным вкусом.
4.9
44 отзыва
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией© Виктория
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией© Виктория
На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией© Виктория
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:45, 13:15, 15:00, 16:45, 18:15

Описание экскурсии

Производственный цех — сердце фабрики. Вы увидите процесс создания мороженого — от смешивания ингредиентов до заморозки — и попробуете себя в роли помощника технолога.

Морозильная камера — комната, полная мороженого, в которую можно зайти. Здесь всегда –18°C — ледяной мир.

Дегустационный зал, где покроете глазурью эскимо. А ещё продегустируете четыре вида мороженого!

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 5 лет
  • Мы выдаём плотные бахилы
  • В дегустационном зале есть питьевая вода
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 43 раза на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1100 ₽
Дети до 18 лет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Александровского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1006 туристов
Посещение нашей фабрики мороженого станет незабываемым досугом для всей семьи. Экскурсия будет полна радости, веселья и, конечно же, восхитительного мороженого!
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Светлана)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Светлана)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Светлана)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Анастасия)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Анастасия)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Анастасия)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Ольга)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Анна)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Анна)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Анна)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Анна)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Надежда)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Надежда)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Надежда)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Ольга)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Ольга)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Ольга)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Белла)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Белла)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Белла)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Белла)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Белла)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Наталья)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Наталья)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Наталья)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Наталья)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Наталья)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Дмитрий)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Анна)На фабрику мороженого в Петербурге - с дегустацией (Анна)
А
Александра
4 ноя 2025
Посещали мероприятие с детьми. Мороженым наееееелись,вкусно! … послушали интересный рассказ об истории мороженого и о процессе его изготовления. Наш гид по фабрике Александр- позитивный, приветливый с детьми… молодец! Очень довольны.
P. S. До этого, лучше не обедать, а то, можно не осилить всю дегустацию😅
Н
Наталья
2 ноя 2025
В детстве была мечта: наесться мороженым, она сбылась)
Светлана
Светлана
1 ноя 2025
Легкая, веселая и доброжелательная атмосфера на экскурсии подкупила не только детей, но и взрослых. Огромное количество мороженого всякого разного, что съесть полностью было почти нереально! Экскурсия однозначно стоит своих денег. Локация очень удобная, добраться не составило труда. Спасибо Саше, желаем ему успехов и благодарных поедателей морожжжжки)
Легкая, веселая и доброжелательная атмосфера на экскурсии подкупила не только детей, но и взрослых. Огромное количество мороженого всякого разного, что съесть полностью было почти нереально! Экскурсия однозначно стоит своих денег. Локация очень удобная, добраться не составило труда. Спасибо Саше, желаем ему успехов и благодарных поедателей морожжжжки)
И
Инна
1 ноя 2025
Дети в восторге.
П
Павел
31 окт 2025
Замечательная экскурсия с дегустацией. Много детей, видно, что программа в первую очередь ориентирована на них, но если вы любите мороженное, то обязательно нужно сходить.
Павлик 32 годика.
Анастасия
Анастасия
31 окт 2025
Интересная экскурсия на фабрику мороженого, попробовали 4 вида мороженого 🍦 🍧
Интересная экскурсия на фабрику мороженого, попробовали 4 вида мороженого 🍦 🍧
О
Ольга
9 сен 2025
Замечательная экскурсия! Интересно и детям и взрослым.
Мороженного наелись от души!
Замечательная экскурсия! Интересно и детям и взрослым.
Анна
Анна
7 сен 2025
Невероятно вкусно! Прям действительно- ВКУСНО! Советую на миллион процентов ❤️‍🔥
Невероятно вкусно! Прям действительно- ВКУСНО! Советую на миллион процентов ❤️‍🔥
С
Свелана
5 сен 2025
В общем экскурсия хорошая, но в описании была фабрика, производство, а производство посмотрели частично за закрытыми шторками, не было обещанных халатов и шапочек. Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала и частично показала процесс производства. Мороженое вкусное. Дегустация мороженого на высоте. С детьми стоит посетить
И
Илья
4 сен 2025
Всё ок!
Anna
Anna
1 сен 2025
Очень классная экскурсия от Егора, умеет работать с детьми, вовлекать их в процесс. Родителям тоже было интересно. Однозначно, рекомендую.
Мороженое вкусное.
Надежда
Надежда
28 авг 2025
Экскурсия была очень яркой, вкусной и запоминающейся. Интересно было и нам - взрослым. Мороженое - особое удовольствие. Единственное, что осталось загадкой - почему детский билет намного дороже взрослого?
Экскурсия была очень яркой, вкусной и запоминающейся. Интересно было и нам - взрослым. Мороженое - особое удовольствие. Единственное, что осталось загадкой - почему детский билет намного дороже взрослого?
Г
Галина
24 авг 2025
Вкусная и развивающая программа!
Интересно детям- им предоставляют возможность поучаствовать в процессе изготовления мороженого.
Взрослые наслаждаются возможностью побыть детьми!
Inna
Inna
23 авг 2025
Мы в восторге! Весело и интересно и детям и взрослым! Мороженое вкусное! Экскурсовод Диана очень понравилась! Рекомендуем!
Т
Татьяна
23 авг 2025
Экскурсия на фабрику мороженного детям очень понравилась, хотя, конечно дороговато. Но всё равно довольны, спасибо!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

