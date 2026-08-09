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Павел Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8900 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Гостилицы - одна из старейших усадеб Ленинградской области (I половина XVIII в.) Усадьба сохранила свои исторические границы с ее впечатляющим разнообразием ландшафта - мы увидим Верхний парк на высоком плато с романтическими руинами и крутым спуском в речную долину с дамбами и прудами, Нижний парк с вековыми липовыми и дубовыми аллеями. Познакомимся с устройством дворянской усадьбы, узнаем, как она создавалась, как связана с именами российских императриц и расскажем о быте и жизни в усадьбе 18-20 вв. на примере усадьбы Миниха-Разумовских-Потемкиных-Сименсов.

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