Описание экскурсииГостилицы - одна из старейших усадеб Ленинградской области (I половина XVIII в.) Усадьба сохранила свои исторические границы с ее впечатляющим разнообразием ландшафта - мы увидим Верхний парк на высоком плато с романтическими руинами и крутым спуском в речную долину с дамбами и прудами, Нижний парк с вековыми липовыми и дубовыми аллеями. Познакомимся с устройством дворянской усадьбы, узнаем, как она создавалась, как связана с именами российских императриц и расскажем о быте и жизни в усадьбе 18-20 вв. на примере усадьбы Миниха-Разумовских-Потемкиных-Сименсов.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадебный дом и строения (со стороны)
- Пейзажный парк
- Всего 85 га
Что включено
- Экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Троицкой церкви в Гостилицах
Завершение: У точки начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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