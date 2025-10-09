читать дальше

Елена работает на все 100%: подскажет где и как лучше встать, сесть и т. д. и т. п. Она очень располагает.

Очень понравился нетривиальный маршрут. Совсем не хотелось гулять в толпе, где уже не раз бывали.

Благодарим за рекомендацию, куда стоит еще прогуляться после экскурсии - с удовольствием воспользовались)

Петербург же порадовал приятным тёплым солнечным вечером, что нашло отражение на фото.

Фотографии, как и было обещано, были вскорости отправлены и вызвали массу приятных эмоций и воспоминаний.

Рекомендуем!

Елене желаем творческих успехов.