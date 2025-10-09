Каменный остров с самого основания Петербурга считался отличным местом для отдыха.
Для архитекторов он стал площадкой для творчества, что сделало его музеем под открытым небом: здесь создавали элитные именья, уютные парки и сады.
Вы пройдёте по старинным тропинкам, рассмотрите деревянные особняки с башенками — а я сделаю для вас фото в идеальном для неспешных прогулок месте.
Для архитекторов он стал площадкой для творчества, что сделало его музеем под открытым небом: здесь создавали элитные именья, уютные парки и сады.
Вы пройдёте по старинным тропинкам, рассмотрите деревянные особняки с башенками — а я сделаю для вас фото в идеальном для неспешных прогулок месте.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Вы увидите:
- Лопухинский сад с чудесной деревянной дачей Громова
- Самую маленькую улочку в Петербурге с необычным названием — Лунных кошек
- Сфинксов
- Дом учёного и врача Бехтерева
- Особняк княгини Кугушевой
- Дача Гаусвальд, первое в России здание в стиле модерн
- Сказочный замок, который на самом деле является особняком Фолленвейдера
- Парк «Тихий отдых»
По маршруту будут фототочки — с позированием я обязательно помогу! А по пути расскажу об окружающей местности. Так, вы познакомитесь с историей этого очаровательного района и сохраните воспоминания на снимках.
Организационные детали
- Все кадры отдаются в ретуши. Время обработки — неделя. Количество — от 50 штук
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 1 ILCE-1. Объективы: Zeiss 35 mm и супертелеобъектив G Master 100-400 mm
- Длина маршрута — около 1,5 км. Если есть физические ограничения, можно скорректировать продолжительность и подобрать наиболее удобные фотолокации
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лопухинском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 294 туристов
Я коммерческий фотограф, который влюбился в Петербург. Снимаю на полнокадровую камеру Sony Alpha A1. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
9 окт 2025
Елена шикарный не только как фотограф, но и еще рассказала интересные факты про здания, которые встречались на пути. На фотосессии были семьей. Всем очень понравилось. Если еще будем бронировать фотосессию в Санкт Петербурге только к ней. Очень рекомендую.
m
marinaseptunova210907@gmail.co
27 авг 2025
Очень приятная девушка, умеет расположить к себе и сделает вам отличные кадры, также подскажет как вам позировать и куда лучше встать. Атмосфера фотоссесии понравилась-было очень комфортно, а результат просто великолепный. Не пожалела, что выбрала этого фотографа и эти локации. Фотографии вышли прекрасными и волщебными✨
Ю
Юлия
15 авг 2025
Мы с дочкой благодарны Елене и Санкт-Петербургу за прекрасную прогулку))
Елена - контактный энергичный человек. При заказе стоит учесть, что это в первую очередь не экскурсия, а фотосессия. В этом вопросе
Елена - контактный энергичный человек. При заказе стоит учесть, что это в первую очередь не экскурсия, а фотосессия. В этом вопросе
Валерия
29 мая 2025
Была с сестрой на фотопрогулке. Посмотрели много красивых мест, Елена хорошо продумала маршрут. Единственное, чтобы везде успеть, пришлось всё проходить в очень быстром темпе, но оно того стоило! Спасибо за чудесное время и замечательные фото.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербургские дачники: экскурсия по Каменному острову
Прогулка по Каменному острову перенесёт вас в мир петербургских дачников, где живописные особняки и уединённые аллеи создают уникальную атмосферу
Начало: У станции метро «Чёрная речка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 2 чел.
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, где каждый уголок расскажет свою историю. Усадьбы и храмы станут фоном для ваших лучших снимков
Начало: У станции метро Пл. Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8720 ₽
10 900 ₽ за всё до 2 чел.
Водная прогулка
Водная прогулка по каналам Петербурга
Вас ждёт увлекательное водное приключение на сапах по живописным каналам Санкт-Петербурга. Откройте для себя уникальные виды и насладитесь пикником
Начало: У СТ.М. «Крестовский остров»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3000 ₽ за человека