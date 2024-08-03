Вас ждёт загородная резиденция русских императоров, созданная по подобию Версаля.
В неспешном темпе мы прогуляемся по аллеям сразу двух знаменитых парков Петергофа — Нижнего и «Александрии». Узнаем разницу между пейзажным и регулярным парком.
Полюбуемся архитектурными и скульптурными шедеврами, убранством Большого дворца, а в сезон — жемчужными брызгами сотен фонтанов.
В неспешном темпе мы прогуляемся по аллеям сразу двух знаменитых парков Петергофа — Нижнего и «Александрии». Узнаем разницу между пейзажным и регулярным парком.
Полюбуемся архитектурными и скульптурными шедеврами, убранством Большого дворца, а в сезон — жемчужными брызгами сотен фонтанов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- По дороге в Петергоф вы послушаете о судьбе этого места, начиная от задумки Петра и заканчивая сегодняшними днями. Узнаете, какие изменения Петергоф претерпевал, как пережил блокаду Ленинграда и вновь обрёл великолепие
- В Петергофе мы отправимся в Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами. Когда-то здесь ходили императорские особы и европейские послы, простым людям доступ был закрыт. Сейчас у нас есть возможность прогуляться по тенистым аллеям и узнать историю этого удивительного места. Вы увидите Большой каскад, фонтан «Самсон» и знаменитые фонтаны-шутихи
- Затем вы посетите Большой дворец. В сопровождении местного гида полюбуетесь интерьерами, погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн
- Вместо посещения Большого дворца можно выбрать один из малых музеев: «Монплезир» — любимый дворец Петра I, «Эрмитаж», где находится уникальный подъёмный стол, или «Марли», где хранится множество вещей первого российского императора
- Отправимся в соседний с Нижним парк — «Александрию». При желании вы можете прокатиться по парку на паровозике, а потом с гидом осмотреть наиболее понравившиеся места
- Посетим дворец «Коттедж». Поднимемся по винтовой лестнице, увидим коллекцию цветного стекла императрицы, настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, напоминающую домик принцессы из сказки
- Увидим Фермерский дворец, ажурную готическую капеллу и готический колодец, в котором нет воды. А также детский огородик, где приучались к труду императорские отпрыски
- Прогуляемся до залива. Пройдём по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина и покормим уток. Если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт
Вы узнаете:
- В чём разница между пейзажным и регулярным парком
- Что подавали на завтрак супруге императора
- Чем занимались девочки по вечерам
- В какие игры играли императорские дети и о чём они мечтали
- Что такое рыцарская карусель
- Как выглядит герб «Александрии» и кто его придумал
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Обязательно возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы
- В стоимость включены: трансфер от места вашего проживания, услуги гида. Поездка проходит на одном из комфортабельных авто: Audi Q5, Renault Captur, Mitsubishi ASX, SsangYong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander. Для детей есть бустер (по запросу)
- Билеты в Большой дворец нужно купить онлайн за две недели, либо в порядке живой очереди в день посещения. Экскурсия во дворце проходит в составе сборной группы (до 15 человек) с местным гидом
- Выходной день во дворцах Петергофа и «Александрии» — понедельник
- В парк «Александрия» при наличии билета в Нижний парк вход бесплатный
Дополнительные расходы
- Петергофский дворец: билет для взрослых — 750 ₽ за чел. Для учащихся (14–18 лет) — 550 ₽ за чел., дети младше 14 лет бесплатно
- Нижний парк (вы покупаете билет и для гида): билет для взрослых — 750 ₽ за чел. Для учащихся (14–18 лет) — 550 ₽ за чел., дети младше 14 лет бесплатно
- Паровозик по парку «Александрия» — 300 ₽ за чел.
- Фермерский дворец. Билет для взрослых — 400 ₽ за чел. Для учащихся (14–18 лет) — 350 ₽ за чел., дети младше 14 лет бесплатно
- Дворец «Коттедж». Билет для взрослых — 400 ₽ за чел. Для учащихся (14–18 лет) — 350 ₽ за чел., дети младше 14 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 3225 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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