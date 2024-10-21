Прогулка по Гатчине: изумительные парки и Старый город

Великолепие Дворцового парка, романтика Приоратского и милые улочки исторического центра
В живописных парках Гатчины я покажу вам не только парадную часть, но и малоизвестные уголки. Вы увидите колонну орла, земляной амфитеатр и лесную оранжерею. Полюбуетесь карпами в пруду и красотой дворца, построенного для главы мальтийского ордена. Я расскажу о возникновении и развитии этих мест, гатчинской флотилии и истории старинного города.
5
3 отзыва
Прогулка по Гатчине: изумительные парки и Старый город
Прогулка по Гатчине: изумительные парки и Старый город
Прогулка по Гатчине: изумительные парки и Старый город
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 14:00, 15:00

Описание экскурсии

Дворцовый парк — один из крупнейших английских парков в Европе.

Водный лабиринт и мостики с ажурными решётками над ним.

Карпин пруд, в котором до сих пор живут рыбы.

Остров Любви и павильон Венеры — романтический уголок и чудом сохранившаяся деревянная постройка.

Берёзовый домик — сюрприз-подарок императрицы Марии Фёдоровны для Павла I.

Приоратский парк с его тенистыми аллеями.

Приоратский дворец — уникальный образец землебитной архитектуры.

Исторический центр Гатчины — уютные улочки Старого города, красивый Покровский собор, суконная фабрика конца 18 века и деревянные домики.

Организационные детали

  • В стоимость включено: сопровождение гида, входные билеты в парк
  • Павильон Венеры и Берёзовый домик можно посетить только в летний сезон — обычно он длится с 1 мая по 15 октября

Как добраться до Гатчины:

  • На автобусах № 18 или 18А от станции метро «Московская» до остановки «Гатчина Балтийский вокзал»
  • На электричке от Балтийского вокзала до станции «Гатчина Балтийская»
  • На личном автомобиле по Пулковскому шоссе

в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 375 ₽
Дети 8-16 лет760 ₽
Дети до 7 лет475 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красноармейском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
21 окт 2024
Замечательная прогулка 19.09.24, получила удовольствие от общения с Дарией. Прекрасный гид, знающий свой город. Рекомендую.
Н
23 сен 2024
Благодарю, Дария, за чудесную и познавательную прогулку- экскурсию по замечательному городу- Гатчина. Мне было с Вами комфортно и интересно. Отдельное спасибо, что захватили с собой книги и фотографии, которые иллюстрировали Ваш рассказ. Гатчина- удивительный город. И у Вас отлично получается это показывать. Всего Вам хорошего!
Благодарю, Дария, за чудесную и познавательную прогулку- экскурсию по замечательному городу- Гатчина. Мне было с ВамиБлагодарю, Дария, за чудесную и познавательную прогулку- экскурсию по замечательному городу- Гатчина. Мне было с ВамиБлагодарю, Дария, за чудесную и познавательную прогулку- экскурсию по замечательному городу- Гатчина. Мне было с ВамиБлагодарю, Дария, за чудесную и познавательную прогулку- экскурсию по замечательному городу- Гатчина. Мне было с ВамиБлагодарю, Дария, за чудесную и познавательную прогулку- экскурсию по замечательному городу- Гатчина. Мне было с ВамиБлагодарю, Дария, за чудесную и познавательную прогулку- экскурсию по замечательному городу- Гатчина. Мне было с ВамиБлагодарю, Дария, за чудесную и познавательную прогулку- экскурсию по замечательному городу- Гатчина. Мне было с Вами
С
20 сен 2024
Так получилось, что на эту экскурсию не все явились и все внимание экскурсовода Дарьи было направлено на нашу семейную пару. Изумительные дворцовый и Приоратский парки поражают своей зеленью. А если
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эта красота сопровождается отличными комментариями и историями гида Дарьи- это отлично пополняет копилку эмоций, за которыми мы и приезжаем в Петербург. Кроме парков Дарья нас провела по городу и изменила наше отношение к нему. Романтичная прогулка по тихим улочкам настраивает на спокойствие и умиротворённость.

Так получилось, что на эту экскурсию не все явились и все внимание экскурсовода Дарьи было направленоТак получилось, что на эту экскурсию не все явились и все внимание экскурсовода Дарьи было направленоТак получилось, что на эту экскурсию не все явились и все внимание экскурсовода Дарьи было направленоТак получилось, что на эту экскурсию не все явились и все внимание экскурсовода Дарьи было направленоТак получилось, что на эту экскурсию не все явились и все внимание экскурсовода Дарьи было направленоТак получилось, что на эту экскурсию не все явились и все внимание экскурсовода Дарьи было направлено

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