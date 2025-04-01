Экскурсия прогулка по Павловску «Сны императрицы»

Экскурсия в Павловский парк, где императрица Мария Фёдоровна создала свой «рай».

Вы узнаете о её жизни, традициях и воспитании императоров, а также сможете загадать желание у древнего дерева, исполняющего желания уже 250 лет. Завершится экскурсия дискуссией о дружбе, любви и предательстве под дубом Ивана Крылова.
Экскурсия прогулка по Павловску «Сны императрицы»
Экскурсия прогулка по Павловску «Сны императрицы»
Экскурсия прогулка по Павловску «Сны императрицы»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Павловский парк: Оазис любви и красоты

Павловский парк — это место, созданное с большой любовью. Жена императора Павла I, Мария Федоровна, обладая исключительным вкусом, создала здесь свой собственный рай. Этот парк не только восхищает своей красотой, но и погружает в атмосферу романтики и традиций своего времени.

Узнайте о жизни императрицы

Во время прогулки по парку вы сможете узнать о жизни и быте императрицы, о том, как она вдохновляла окружающих и заботилась о своей семье. Это будет интересное путешествие в прошлое, где вы познакомитесь с тонкостями воспитания императоров и традициями той эпохи.

Загадать желание

Не упустите возможность загадать желание у самого древнего дерева парка, которое исполняет мечты уже 250 лет. Это уникальный момент, который позволит вам прикоснуться к истории и почувствовать магию этого места.

Дискуссия под дубом

Под дубом, где когда-то сочинял свои басни Иван Андреевич Крылов, пройдет дискуссия на темы дружбы, любви и предательства. Это отличная возможность поделиться своими мыслями и узнать мнение других. Такой обмен мнениями будет интересен как взрослым, так и детям.

Приглашаем вас в Павловский парк!

Павловский парк — это не просто место для прогулок, это настоящая находка для тех, кто хочет узнать больше о культуре и истории России. Приходите и погружайтесь в атмосферу, полную вдохновения и красоты!

В любой день и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Павловский парк
  • Дворец императора Павла I
  • Памятники Павлу I Марии Федоровны
  • Меркурий
  • Вольер
  • Колоннада Аполлона
  • Старая и Новая Сильвия
  • Монумент родителям
  • Колонна Конец Света
  • Мавзолей супругу благодетелю
Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсия
  • Фото и видеоролик
Что не входит в цену
  • Вход в парк - 150 руб.
  • Дворец - 600 руб.
Место начала и завершения?
Ваш адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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