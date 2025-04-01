Вы узнаете о её жизни, традициях и воспитании императоров, а также сможете загадать желание у древнего дерева, исполняющего желания уже 250 лет. Завершится экскурсия дискуссией о дружбе, любви и предательстве под дубом Ивана Крылова.
Описание экскурсии
Павловский парк: Оазис любви и красоты
Павловский парк — это место, созданное с большой любовью. Жена императора Павла I, Мария Федоровна, обладая исключительным вкусом, создала здесь свой собственный рай. Этот парк не только восхищает своей красотой, но и погружает в атмосферу романтики и традиций своего времени.
Узнайте о жизни императрицы
Во время прогулки по парку вы сможете узнать о жизни и быте императрицы, о том, как она вдохновляла окружающих и заботилась о своей семье. Это будет интересное путешествие в прошлое, где вы познакомитесь с тонкостями воспитания императоров и традициями той эпохи.
Загадать желание
Не упустите возможность загадать желание у самого древнего дерева парка, которое исполняет мечты уже 250 лет. Это уникальный момент, который позволит вам прикоснуться к истории и почувствовать магию этого места.
Дискуссия под дубом
Под дубом, где когда-то сочинял свои басни Иван Андреевич Крылов, пройдет дискуссия на темы дружбы, любви и предательства. Это отличная возможность поделиться своими мыслями и узнать мнение других. Такой обмен мнениями будет интересен как взрослым, так и детям.
Приглашаем вас в Павловский парк!
Павловский парк — это не просто место для прогулок, это настоящая находка для тех, кто хочет узнать больше о культуре и истории России. Приходите и погружайтесь в атмосферу, полную вдохновения и красоты!
В любой день и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Павловский парк
- Дворец императора Павла I
- Памятники Павлу I Марии Федоровны
- Меркурий
- Вольер
- Колоннада Аполлона
- Старая и Новая Сильвия
- Монумент родителям
- Колонна Конец Света
- Мавзолей супругу благодетелю
Что включено
- Трансфер
- Экскурсия
- Фото и видеоролик
Что не входит в цену
- Вход в парк - 150 руб.
- Дворец - 600 руб.