Экскурсия в Павловский парк, где императрица Мария Фёдоровна создала свой «рай». Вы узнаете о её жизни, традициях и воспитании императоров, а также сможете загадать желание у древнего дерева, исполняющего желания уже 250 лет. Завершится экскурсия дискуссией о дружбе, любви и предательстве под дубом Ивана Крылова.

Описание экскурсии

Павловский парк: Оазис любви и красоты

Павловский парк — это место, созданное с большой любовью. Жена императора Павла I, Мария Федоровна, обладая исключительным вкусом, создала здесь свой собственный рай. Этот парк не только восхищает своей красотой, но и погружает в атмосферу романтики и традиций своего времени.

Узнайте о жизни императрицы

Во время прогулки по парку вы сможете узнать о жизни и быте императрицы, о том, как она вдохновляла окружающих и заботилась о своей семье. Это будет интересное путешествие в прошлое, где вы познакомитесь с тонкостями воспитания императоров и традициями той эпохи.

Загадать желание

Не упустите возможность загадать желание у самого древнего дерева парка, которое исполняет мечты уже 250 лет. Это уникальный момент, который позволит вам прикоснуться к истории и почувствовать магию этого места.

Дискуссия под дубом

Под дубом, где когда-то сочинял свои басни Иван Андреевич Крылов, пройдет дискуссия на темы дружбы, любви и предательства. Это отличная возможность поделиться своими мыслями и узнать мнение других. Такой обмен мнениями будет интересен как взрослым, так и детям.

Приглашаем вас в Павловский парк!

Павловский парк — это не просто место для прогулок, это настоящая находка для тех, кто хочет узнать больше о культуре и истории России. Приходите и погружайтесь в атмосферу, полную вдохновения и красоты!