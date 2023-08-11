Вы побываете в двух знаковых местах — загородных резиденциях императоров. Вас ждут роскошные залы Екатерининского дворца и знаменитая Янтарная комната, Павловский дворец и Павловский парк. Мы не перегружаем путешественников фактами: наши экскурсии лёгкие для восприятия и подойдут всем любителям истории.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Царскосельская дорога. Вы проедете там, где в своё время ездили императоры. Встретите старинные верстовые столбы и Египетские ворота, выясните, откуда взялась мода на египетский стиль. Узнаете о первом в стране ж/д вокзале и о том, что пугало пассажиров. Увидите дачу Пушкина, где поэт провёл медовый месяц и завершил роман «Евгений Онегин».

Залы Екатерининского дворца и Янтарная комната. Поднявшись по парадной лестнице, вы как будто попадёте в 18-й век на один из балов или маскарадов. Заглянете в Белую парадную столовую, Картинный зал, Янтарную и другие комнаты. Узнаете о строительстве дворца и о том, как здесь появились и исчезли янтарные интерьеры.

Екатерининский парк. Вы прогуляетесь мимо павильонов Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова галерея, Агатовые комнаты, Эрмитаж. Узнаете, как и для чего их построили, отыщете «хижину отшельника». Увидите места, где Екатерина II любила посидеть с чашечкой кофе и послушать военные марши.

Павловский Дворец. Это семейное гнездо императора Павла и его жены Марии Фёдоровны, где выросли их дети, будущие правители России, и где даже сейчас во всём видна заботливая рука хозяйки. И конечно, мы поговорим об одном из самых загадочных императоров России Павле I, которого называли «русским Гамлетом».

Павловский парк. Это один из самых больших пейзажных парков Европы. Прогуляемся по его парадной части и убедимся, насколько он хорошо продуман.

Тайминг поездки

Дорога в Царское Село (1 час — 1 час 20 минут)

Посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (1 час)

Прогулка по Екатерининскому парку (1 час — 1,5 часа)

Обед (50-60 мин). Можно пообедать в историческом здании — Певческой башне или другом ресторане на ваш выбор.

Переезд в Павловск (1 час)

Павловский дворец (1 час)

Прогулка по Павловскому парку (30-40 мин)

Время приблизительное. Мы никуда не спешим и подстроим поездку под ваш темп.

Можем изменить программу под ваши желания. Например, в Царском Селе — вместо Екатерининского дворца посетить Александровский, в Павловске — прогуляться по парку без посещения дворца или наоборот.

Организационные детали

Экскурсовод подъедет за вами в условленное место: в отель (аэропорт, на вокзал), и после экскурсии отвезет в заранее согласованное место. Вам не нужно будет тратить время и деньги на дорогу

Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость:

Услуги профессионального экскурсовода

Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше — предполагается доплата за минивэн или автобус

Встреча в отеле и доставка обратно в заранее указанное место

Что не входит в стоимость:

Обед (по желанию)

Билеты в парк (в том числе и для гида)

Билеты во дворец только для гостей (покупка билетов он-лайн или в кассе музея)

Стоимость билетов

Екатерининский дворец и парк. Комплексный билет

Взрослые – 1000 руб.

Студенты, учащиеся – 500 руб.

Дети до 14 лет – бесплатно, но билет нужно оформить, распечатать или сохранить на телефоне

Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца

Павловский дворец

Взрослые (старше 16 лет), студенты – 600 руб.

Пенсионеры – 300 руб.

Дети – бесплатно

Павловский парк

Взрослые, студенты и дети с 16 лет – 100 руб.

Пенсионеры – 50 руб.

Дети до 16 лет – бесплатно

Выходной день — понедельник