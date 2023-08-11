Из Петербурга в Царское Село и Павловск

Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день

5
6 отзывов
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Ответы на вопросы
Вы побываете в двух знаковых местах — загородных резиденциях императоров.

Вас ждут роскошные залы Екатерининского дворца и знаменитая Янтарная комната, Павловский дворец и Павловский парк.

Мы не перегружаем путешественников фактами: наши экскурсии лёгкие для восприятия и подойдут всем любителям истории.
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
Из Петербурга в Царское Село и Павловск
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Царскосельская дорога. Вы проедете там, где в своё время ездили императоры. Встретите старинные верстовые столбы и Египетские ворота, выясните, откуда взялась мода на египетский стиль. Узнаете о первом в стране ж/д вокзале и о том, что пугало пассажиров. Увидите дачу Пушкина, где поэт провёл медовый месяц и завершил роман «Евгений Онегин».

Залы Екатерининского дворца и Янтарная комната. Поднявшись по парадной лестнице, вы как будто попадёте в 18-й век на один из балов или маскарадов. Заглянете в Белую парадную столовую, Картинный зал, Янтарную и другие комнаты. Узнаете о строительстве дворца и о том, как здесь появились и исчезли янтарные интерьеры.

Екатерининский парк. Вы прогуляетесь мимо павильонов Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова галерея, Агатовые комнаты, Эрмитаж. Узнаете, как и для чего их построили, отыщете «хижину отшельника». Увидите места, где Екатерина II любила посидеть с чашечкой кофе и послушать военные марши.

Павловский Дворец. Это семейное гнездо императора Павла и его жены Марии Фёдоровны, где выросли их дети, будущие правители России, и где даже сейчас во всём видна заботливая рука хозяйки. И конечно, мы поговорим об одном из самых загадочных императоров России Павле I, которого называли «русским Гамлетом».

Павловский парк. Это один из самых больших пейзажных парков Европы. Прогуляемся по его парадной части и убедимся, насколько он хорошо продуман.

Тайминг поездки

Дорога в Царское Село (1 час — 1 час 20 минут)
Посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (1 час)
Прогулка по Екатерининскому парку (1 час — 1,5 часа)
Обед (50-60 мин). Можно пообедать в историческом здании — Певческой башне или другом ресторане на ваш выбор.
Переезд в Павловск (1 час)
Павловский дворец (1 час)
Прогулка по Павловскому парку (30-40 мин)

Время приблизительное. Мы никуда не спешим и подстроим поездку под ваш темп.
Можем изменить программу под ваши желания. Например, в Царском Селе — вместо Екатерининского дворца посетить Александровский, в Павловске — прогуляться по парку без посещения дворца или наоборот.

Организационные детали

  • Экскурсовод подъедет за вами в условленное место: в отель (аэропорт, на вокзал), и после экскурсии отвезет в заранее согласованное место. Вам не нужно будет тратить время и деньги на дорогу
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость:

  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше — предполагается доплата за минивэн или автобус
  • Встреча в отеле и доставка обратно в заранее указанное место

Что не входит в стоимость:

  • Обед (по желанию)
  • Билеты в парк (в том числе и для гида)
  • Билеты во дворец только для гостей (покупка билетов он-лайн или в кассе музея)

Стоимость билетов

Екатерининский дворец и парк. Комплексный билет

Взрослые – 1000 руб.
Студенты, учащиеся – 500 руб.
Дети до 14 лет – бесплатно, но билет нужно оформить, распечатать или сохранить на телефоне

Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца

Павловский дворец

Взрослые (старше 16 лет), студенты – 600 руб.
Пенсионеры – 300 руб.
Дети – бесплатно

Павловский парк

Взрослые, студенты и дети с 16 лет – 100 руб.
Пенсионеры – 50 руб.
Дети до 16 лет – бесплатно

Выходной день — понедельник

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Н
11 авг 2023
Интересная и познавательная экскурсия, экскурсовод Ирина по нашим пожеланиям скорректировала содержание поездки. Успели увидеть все что хотели под интересные рассказы экскурсовода.
А
9 авг 2023
Спасибо огромное гиду Ирине за такие чудесные 8 часов за пределами Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что мы уже были в Павловске и Пушкине, Ирина смогла нас заинтересовать, показав новые места, которые остались незамеченными в предыдущий раз. 8 часов пролетели незаметно. Более того, Ирина позаботилась о нас, организовав вкусный обед в приятном месте, составив нам компанию. Ирина - гид, влюбленный в свое дело, с поставленными голосом и незаурядными познаниями. Если вы хотите с удовольствием посмотреть Павловск и Пушкин или другие достопримечательности, вам к гиду Ирине! Не пожалеете о своем выборе!
Е
6 авг 2023
Вчера побывали в Царском Селе и Павловске с замечательным гидом Марией. Сказать, что нам понравилось - это ничего не сказать… Мы в восторге! Начиная буквально с первых минут после бронирования и заканчивая последними минутами возвращения в Санкт-Петербург все было организовано на высшем уровне! Нам очень повезло с гидом! Мария - профессионал своего дела, много узнали нового и интересного. Весь день мы провели на одном дыхании, потому что это не была сухая экскурсия исключительно с изложением фактов и дат, а прошла в форме душевной беседы и рассказов о местах, которые мы посетили. Рекомендую? Без всяких сомнений! Обязательно следующий визит в Санкт-Петербург и окрестности - только с вами! И да, отдельное спасибо за дополнительно включенную в наш день экскурсию по Лицею с восхитительным гидом!) Тоже отдельный восторг!
В
6 авг 2023
26 июля мы с супругой ездили на индивидуальную экскурсию "Из Петербурга в Царское село и Павловск". Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с экскурсоводом Натальей. Наталья - прекрасный гид, знающиий и любящий свой город, его историю, обладает грамотной речью. Мы узнали для себя много интересного, получили ответы на все интересующие нас вопросы, легко и комфортно провели время. Наталья - профессионал своего дела, будем её рекомендовать. Вернёмся к вам снова! До новых встреч!
А
23 июля 2023
Интересная экскурсия. Квалифицированный, внимательный гид, умеющий провести девятичасовую экскурсию на одном дыхании. От Царского села и Павловска остались только положительные эмоции и воспоминания. Рекомендую!!!
Интересная экскурсия. Квалифицированный, внимательный гид, умеющий провести девятичасовую экскурсию на одном дыхании. От Царского села и
Светлана
19 июля 2023
Доброго дня. Сегодня были на индивидуальной экскурсии с гидом Ириной в Царское село и Павловск. Нас забрали как договорились. Пока ехали до Царского, Ирина уже погрузила нас в атмосферу той исторической эпохи, с которой началось Царское село. И за это огромный респект, потому что слушать экскурсоводов в Екатерининском дворце😬… А так мы спокойно шли в конце группы и рассматривали, что нам было интересно. А потом прекрасно погуляли по парку и даже. дождь нам не стал помехой. Заботливая Ирина заранее забронировала столик в ресторане, где мы душевно пообедали, передохнули и с новыми силами рванули в Павловск. Из нынешнего опыта (у нас просто время было мало для Питера) - в Павловск нужно ехать отдельно. Это пир души… Дворец очень камерный и душевный, нам с гидом повезло еще, видно, что человек любит свою работу и рассказывает не как зубрилка, а с душой. А вот на парк времени осталось просто катастрофически мало. И, СПАСИБО 💖 Ирине, что она несмотря на то, что по таймингу мы уже должны были возвращаться, все-таки показала нам красоты парка. Ирина, еще огромная благодарность от нас с детьми. А дети, особенно подростки, те еще лакмусовые бумажки😉

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