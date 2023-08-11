Познакомиться с двумя эпохами Российской империи за один день
Вас ждут роскошные залы Екатерининского дворца и знаменитая Янтарная комната, Павловский дворец и Павловский парк.
Мы не перегружаем путешественников фактами: наши экскурсии лёгкие для восприятия и подойдут всем любителям истории.
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Что вас ожидает
Царскосельская дорога. Вы проедете там, где в своё время ездили императоры. Встретите старинные верстовые столбы и Египетские ворота, выясните, откуда взялась мода на египетский стиль. Узнаете о первом в стране ж/д вокзале и о том, что пугало пассажиров. Увидите дачу Пушкина, где поэт провёл медовый месяц и завершил роман «Евгений Онегин».
Залы Екатерининского дворца и Янтарная комната. Поднявшись по парадной лестнице, вы как будто попадёте в 18-й век на один из балов или маскарадов. Заглянете в Белую парадную столовую, Картинный зал, Янтарную и другие комнаты. Узнаете о строительстве дворца и о том, как здесь появились и исчезли янтарные интерьеры.
Екатерининский парк. Вы прогуляетесь мимо павильонов Грот, Кавалерские и Верхние Ванны, Камеронова галерея, Агатовые комнаты, Эрмитаж. Узнаете, как и для чего их построили, отыщете «хижину отшельника». Увидите места, где Екатерина II любила посидеть с чашечкой кофе и послушать военные марши.
Павловский Дворец. Это семейное гнездо императора Павла и его жены Марии Фёдоровны, где выросли их дети, будущие правители России, и где даже сейчас во всём видна заботливая рука хозяйки. И конечно, мы поговорим об одном из самых загадочных императоров России Павле I, которого называли «русским Гамлетом».
Павловский парк. Это один из самых больших пейзажных парков Европы. Прогуляемся по его парадной части и убедимся, насколько он хорошо продуман.
Тайминг поездки
Дорога в Царское Село (1 час — 1 час 20 минут)
Посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (1 час)
Прогулка по Екатерининскому парку (1 час — 1,5 часа)
Обед (50-60 мин). Можно пообедать в историческом здании — Певческой башне или другом ресторане на ваш выбор.
Переезд в Павловск (1 час)
Павловский дворец (1 час)
Прогулка по Павловскому парку (30-40 мин)
Время приблизительное. Мы никуда не спешим и подстроим поездку под ваш темп.
Можем изменить программу под ваши желания. Например, в Царском Селе — вместо Екатерининского дворца посетить Александровский, в Павловске — прогуляться по парку без посещения дворца или наоборот.
Организационные детали
- Экскурсовод подъедет за вами в условленное место: в отель (аэропорт, на вокзал), и после экскурсии отвезет в заранее согласованное место. Вам не нужно будет тратить время и деньги на дорогу
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость:
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше — предполагается доплата за минивэн или автобус
- Встреча в отеле и доставка обратно в заранее указанное место
Что не входит в стоимость:
- Обед (по желанию)
- Билеты в парк (в том числе и для гида)
- Билеты во дворец только для гостей (покупка билетов он-лайн или в кассе музея)
Стоимость билетов
Екатерининский дворец и парк. Комплексный билет
Взрослые – 1000 руб.
Студенты, учащиеся – 500 руб.
Дети до 14 лет – бесплатно, но билет нужно оформить, распечатать или сохранить на телефоне
Выходные дни: вторник, последний понедельник месяца
Павловский дворец
Взрослые (старше 16 лет), студенты – 600 руб.
Пенсионеры – 300 руб.
Дети – бесплатно
Павловский парк
Взрослые, студенты и дети с 16 лет – 100 руб.
Пенсионеры – 50 руб.
Дети до 16 лет – бесплатно
Выходной день — понедельник
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.