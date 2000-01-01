Павловский дворец стоит на краю самого большого пейзажного парка Восточной Европы. Более 500 гектар парка раскинулись в долине реки Славянки, и не один день понадобится путешественнику, чтобы обойти его весь. Ансамбль архитектуры и природы создавался гениальными европейскими мастерами по заказу Павла и его супруги Марии Федоровны, продолжившей работу после гибели мужа.

В облике Павловского ансамбля ярко отразились вкусы той поры — любовь к античности в скульптуре (Аполлон, кентавры) и архитектуре (Храм Дружбы, руинный каскад, мост-руина). Театральный художник Пьетро Гонзага оставил для нас живые декорации в виде парковых пейзажей. Нашло здесь место и увлечение пасторальными сюжетами эпохи романтизма (Молочная и Пиль-башня).